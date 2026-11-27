Platformele de voluntariat, o cale spre satele albe

Este și cazul lui Jaqui și David, un cuplu care locuiește în Comares, în inima regiunii Axarquía din Malaga, și care caută voluntari pentru diverse sarcini legate de întreținerea unității lor de cazare turistică.

În schimb, le oferă posibilitatea să locuiască gratuit pe proprietate, aflată la aproximativ o oră de Malaga și înconjurată de natură.

Oferta seamănă cu oportunitatea de voluntariat care există și în Coín, un alt sat alb din Málaga, cu o așezare privilegiată, potrivit noticiastrabajo.es.

Trebuie însă precizat că nu este vorba de o ofertă de muncă plătită, ci de un schimb de voluntariat. Cu alte cuvinte, participanții nu vor primi salariu, ci cazare în schimbul ajutorului dat un anumit număr de ore.

Cinci ore de muncă pe zi, cinci zile pe săptămână

Printre sarcinile pe care le pot avea voluntarii se numără lucrări simple de grădinărit, întreținerea locuinței, proiecte creative, ajutor la treburile casnice, gătitul pentru familie și chiar unele sarcini legate de IT.

David și Jaqui administrează o unitate de cazare turistică și caută în principal ajutor pentru întreținerea spațiului, dar și oameni din alte locuri cu care să împărtășească experiența.

„Cerem doar cinci ore de muncă pe zi, cinci zile pe săptămână“, explică cei doi.

Asta înseamnă aproximativ 25 de ore pe săptămână, însă gazdele avertizează că, în funcție de planificare, în unele zile ar putea fi nevoie de ajutor mai mult timp.

În aceste cazuri, orele suplimentare se scad dintr-o altă zi de lucru.

Astfel, voluntarii vor avea și două zile libere pe săptămână, în care se pot odihni sau pot explora împrejurimile.

Cazați în gasonieră

În plus, gazdele vor să creeze o atmosferă de schimb cultural și să exerseze limbi străine, iar acesta este unul dintre motivele pentru care apelează la astfel de platforme.

Cât despre cazare, participanții vor dormi într-o garsonieră pe care gazdele o descriu drept „foarte frumoasă și autonomă“, situată lângă piscină.

Proprietatea este legată de alte trei unități independente și se află chiar sub sat.

Tot vara, și doar dacă nu sunt oaspeți, voluntarii pot folosi piscina și jacuzziul.

Jaqui și David preferă să primească cupluri și consideră că o ședere de aproximativ o lună este cea mai potrivită pentru ca voluntarii să se obișnuiască bine cu felul în care funcționează casa

Se poate veni și cu mașina sau chiar cu autorulota, însă un vehicul prea mare va trebui lăsat într-un spațiu amenajat în afara proprietății.

Un sat pe stâncă, la 700 de metri altitudine

Toate acestea se află în Comares, un sat alb situat în inima regiunii Axarquía și cunoscut drept „Balconul Axarquíei“, pentru că este așezat pe o stâncă la aproximativ 700 de metri altitudine, de unde se pot admira munții, văile și Marea Mediterană.

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