Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avizat ordinul ANAF prin care se introduce această procedură, după ce mai multe firme au fost afectate de întârzieri administrative, deși depuseseră documentele în termenul legal. Din această cauză, unele companii au riscat să piardă statutul de contribuabil activ sau au fost deja declarate inactive fiscal.

ANAF va putea lua în calcul documentele depuse de firme, chiar dacă registrele nu au fost actualizate

Noile reguli vizează companiile care au solicitat în termenul legal prelungirea valabilității sediului social, reînnoirea mandatului administratorilor sau înregistrarea altor modificări obligatorii, însă cererile lor nu au fost încă procesate de instituțiile competente. Până acum, aceste întârzieri puteau afecta statutul fiscal al firmelor, deși ele își îndepliniseră obligațiile și depuseseră documentele necesare.

Prin procedura avizată, ANAF va putea analiza direct actele prezentate de contribuabili, fără să condiționeze clarificarea situației fiscale exclusiv de actualizarea informațiilor în evidențele oficiale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că firmele care respectă termenele legale nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor instituțiilor publice.

„Companiile care își îndeplinesc obligațiile legale nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor administrative ale instituțiilor statului. Am avizat această soluție pentru a permite ANAF să țină cont de situația reală a contribuabililor și de documentele pe care aceștia le-au depus în termen. Este important să eliminăm blocajele administrative care afectează activitatea economică și să oferim mediului de afaceri soluții rapide și predictibile”, a declarat Alexandru Nazare.

Ce acte trebuie să prezinte companiile pentru clarificarea situației fiscale

Pentru a beneficia de această procedură, firmele vor putea prezenta autorității fiscale documentele care dovedesc prelungirea valabilității sediului social, reînnoirea mandatului administratorilor sau remedierea problemei administrative care le-a afectat statutul fiscal. Acestea trebuie să depună și dovada că au solicitat înregistrarea modificărilor la instituția competentă în termenul prevăzut de lege.

ANAF va analiza documentele justificative și va putea clarifica situația fiscală a companiilor, astfel încât cele care și-au respectat obligațiile să își poată menține statutul de contribuabil activ.

Firmele declarate deja inactive fiscal pot cere corectarea situației

Procedura se adresează și companiilor care au fost deja declarate inactive fiscal din cauza întârzierilor administrative. Acestea vor putea solicita corectarea situației, iar autoritatea fiscală va verifica actele prezentate pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile necesare.

Ministerul Finanțelor și ANAF urmăresc, prin această măsură, să protejeze continuitatea activității firmelor care și-au respectat obligațiile legale, dar au fost afectate de întârzierile instituțiilor publice, și să reducă blocajele administrative care le pot afecta activitatea economică.

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