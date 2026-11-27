Vera von Lehndorff, mai cunoscută sub numele de Veruschka, care, cu silueta sa impunătoare și ipostazele îndrăznețe, a devenit una dintre primele supermodele din lume, a murit marți la Berlin. Avea 87 de ani.

Decesul ei a fost anunțat pe site-ul mărcii de curele de lux a surorii sale, Catharina Kappelhoff-Wulff, transmite CNN.

Născută Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort pe 14 mai 1939, în Königsberg, Prusia Orientală (acum Kaliningrad, Rusia), Veruschka a avut o copilărie marcată de ororile războiului.

Tatăl, executat pentru complotul eșuat împotriva lui Hitler

Avea cinci ani când tatăl ei, contele Heinrich von Lehndorff-Steinort, membru al rezistenței germane, a fost executat pentru implicarea sa în complotul eșuat din 1944 de asasinare a lui Adolf Hitler.

Familia a fost închisă de regimul nazist, iar lumea aristocratică în care se născuse aproape dispăruse până la sfârșitul războiului.

După război, familia ei s-a stabilit la Hamburg, unde a studiat arta înainte de a se muta la Florența.

Acolo, la vârsta de 20 de ani, a fost descoperită de fotograful italian Ugo Mulas.

Cu o înălțime de peste 1,80 m, ea se distingea de alte modele ale epocii, folosindu-și trăsăturile și aspectul fizic pentru a crea fotografii dramatice și avangardiste.

„Cea mai frumoasă femeie din lume”

Fotograful Richard Avedon a numit-o pe Veruschka, în celebra sa manieră, „cea mai frumoasă femeie din lume”.

Dar ceea ce a făcut-o atât de fascinantă a fost aparenta ei lipsă de interes față de propria frumusețe.

Avedon și Veruschka au colaborat la una dintre cele mai scumpe ședințe foto din istoria modei.

Numită „Marea Caravană a Blanurilor”, articolul de 26 de pagini din Vogue a fost filmat pe parcursul a cinci săptămâni în Japonia, iar publicația a cheltuit 1 milion de dolari. În ziua de astăzi ar echivala cu 7 milioane de dolari.

„Nu am vrut niciodată să fiu model, un obiect lipsit de sens”

„Putea fi imperioasă sau poznașă, sălbatică sau felină, androgină sau opulent de feminină. Își putea contorsiona membrele incredibil de lungi în configurații ireale, traversând revistele de modă și conștiința publicului larg cu o ușurință nemaiîntâlnită până atunci. Una dintre supermodelele originale, Veruschka s-a numărat și printre marii artiști de performanță ai modei”, scrie Vogue.

Veruschka s-a retras din lumea modelingului mainstream în anii 1970, aventurându-se într-o carieră de artistă.

În ciuda succesului său, ea a declarat pentru ziarul german Bild în 2008: „Nu am vrut niciodată să fiu model, un obiect lipsit de sens”. „Visul meu a fost dintotdeauna să pot dispărea atunci când nu mă simt confortabil, să fiu absolut liberă.”

Artistă, nu doar topmodel

„În anii 1960 și 1970, ea a modelat lumea modei, artei și fotografiei ca nimeni altcineva”, se arată în comunicat, numind-o pe modelul german o „femeie extraordinară” și o „icoană globală”.

Veruschka s-a desprins de ideile convenționale despre modelling din acea vreme – folosindu-și corpul mai expresiv și dramatic decât contemporanii ei și devenind adesea o colaboratoare activă în timpul ședințelor foto.

Născută în 1939 în Königsberg, pe atunci parte a Prusiei Orientale și acum Kaliningrad, Rusia, Veruschka a crescut pe moșia familiei sale din ceea ce este acum Polonia.

A jucat în filme și a lucrat cu Valentino, Yves Saint Laurent și Karl Lagerfeld

Până la mijlocul anilor 1960, devenise una dintre cele mai recunoscute și bine plătite modele din lume, atrăgând atenția redactorului-șef al revistei Vogue, Diana Vreeland, care avea să o pună pe Veruschka pe coperta revistei de nenumărate ori.

Supermodelul a apărut și în mai multe filme, inclusiv în „Blow Up” de Michelangelo Antonioni, în care s-a jucat pe sine într-o scenă celebră alături de actorul britanic David Hemmings, și în „Casino Royale” din 2006.

În anii 1960 și 1970, a lucrat cu cele mai influente case de modă și designeri – muză pentru Valentino Garavani, Yves Saint Laurent și Karl Lagerfeld.

Editorial de 25 de pagini în Vogue

Abia la începutul acestei luni, cu ocazia lansării documentarului Avedon , regizat de Ron Howard pentru Netflix, Vogue a reluat un editorial de modă extraordinar de 25 de pagini din numărul din 1 martie 1967.

Pe acele pagini, Veruschka sărea și făcea piruete, părul ei fiind aranjat într-o împletitură lungă și legănată de stilistul Ara Gallant.

Avedon găsise în Veruschka o femeie care putea da expresie fizică imaginației sale și a cărei propria imaginație era la fel de vastă.

Iată o femeie a cărei frumusețe „cere ceva, iar tu trebuie să te extinzi pentru a face față provocării sau vei ști că un fel de splendoare ți se pierde pentru totdeauna”, a spus Avedon.