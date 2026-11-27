Bucureștiul rămâne orașul preferat al tinerilor aflați la început de carieră, însă pierde teren în fața Brașovului pe măsură ce românii înaintează în vârstă. Oportunitățile profesionale și salariile mai mari trec în plan secund, iar calitatea vieții și apropierea de familie devin prioritare.

Un sondaj realizat de Imobiliare.ro în rândul a aproximativ 2.400 de utilizatori ai platformei arată că preferințele românilor diferă semnificativ în funcție de generație, relatează Profit.ro.

Bucureștiul, prima alegere a tinerilor

Aproximativ o treime dintre respondenții cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani consideră Bucureștiul cel mai bun oraș din România.

Posibilitatea de a găsi un loc de muncă bine plătit reprezintă principalul argument pentru 35% dintre tinerii Generației Z. Oferta educațională este menționată de doar 11% dintre aceștia.

Clasamentul preferințelor tinerilor continuă cu:

Brașov – 16%;

Cluj-Napoca – 12%;

Iași – 8%;

Timișoara – 8%;

Constanța – 5%.

Brașovul devine principalul rival al Capitalei

În cazul românilor cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, diferența dintre București și Brașov se reduce considerabil. Capitala este preferată de 24% dintre respondenții Generației Y, în timp ce Brașovul atrage 22%.

Pentru 42% dintre participanții la sondaj din această categorie de vârstă, calitatea vieții reprezintă principalul criteriu în alegerea orașului ideal. Perspectivele profesionale sunt prioritare pentru 23% dintre aceștia. Sibiul și Timișoara sunt preferate de câte 8% dintre respondenți, urmate de Cluj-Napoca, cu 7%, și Constanța, cu 6%.

Brașovul depășește Bucureștiul în preferințele românilor de peste 45 de ani

Orașul de la poalele Tâmpei ocupă prima poziție în clasamentul Generației X, fiind ales de 25% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 46 și 61 de ani.

Calitatea vieții este importantă pentru 43% dintre respondenți, în timp ce apropierea de familie și posibilitățile de petrecere a timpului liber cântăresc tot mai mult în decizia unei eventuale mutări. Brașovul se află pe primul loc și în preferințele seniorilor cu vârste între 62 și 80 de ani. Acesta obține 17%, fiind urmat de București, cu 16%, și Sibiu, cu 11%.

Prețurile locuințelor îi împiedică pe români să se mute

Indiferent de generație, costurile ridicate ale locuințelor reprezintă una dintre principalele bariere în calea mutării într-un alt oraș. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, prețurile medii solicitate pentru apartamente în octombrie 2026 erau de 2.321 de euro pe metru pătrat util în București și de 2.304 euro în Brașov.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară pentru cumpărătorii de apartamente, cu un preț mediu solicitat de 3.331 de euro pe metru pătrat util. Pe lângă dificultățile financiare, responsabilitățile familiale îi determină pe mulți dintre respondenți să rămână în orașele în care locuiesc în prezent, chiar dacă și-ar dori să se stabilească în altă parte.