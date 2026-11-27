Președintele AUR, George Simion, și-a amenințat din nou adversarii politici cu „jupuirea”, joi seară, 26 noiembrie 2026, la Râmnicu Vâlcea. Declarația a venit la doar câteva ore după ce procurorii Parchetului General l-au pus sub acuzare pentru instigare publică, tocmai din cauza unei afirmații similare din martie 2025.

Aflat la Conferința de alegeri a AUR Vâlcea, liderul formațiunii a transmis că va continua să denunțe nedreptățile și abuzurile. În fața membrilor de partid, el a adresat un mesaj direct procurorilor care îi instrumentează dosarul și a oferit propria explicație pentru expresiile folosite.

„O să vorbesc în continuare despre nedreptăți și despre fiecare abuz pe care îl văd. Așa că toți cei care mă întreabă de acasă și dintre voi cum sunt, sunt mai hotărât ca oricând să le fac felul acestor nenorociți care se cred stăpâni peste țară și peste noi. Și să se consemneze acolo la domnii procurori că «a le face felul» înseamnă să-i las fără demnități, să-i las fără piele de șinșila pe ei și să-i jupoi cum ne-au jupuit și ei pe noi de 35 de ani”, a declarat George Simion.

Acuzații de „poliție politică” și interceptări în dosar

La începutul intervenției sale, George Simion le-a mulțumit celor câteva sute de simpatizanți prezenți mai devreme în fața Parchetului General, unde el a fost audiat. Liderul AUR a susținut că evoluția evenimentelor îl obligă să vorbească despre ceea ce numește „poliția politică”.

Politicianul a afirmat că a citit o parte din dosar pe drum spre Vâlcea și a susținut că el, alți lideri suveraniști și membrii familiei sale au avut telefoanele monitorizate timp de o lună.

„Din păcate, astăzi trebuie să vorbim despre ceva ce noi credeam că România a lăsat definitiv în urmă în decembrie 1989. Trebuie să vorbim despre poliția politică. Venind pe drum, am apucat să citesc parte din dosar. Marele dosar, marea crimă pe care am săvârșit-o și timp de o lună de zile și eu și alți lideri suveraniști am fost ascultați. Toate telefoanele, telefoanele familiei, am fost monitorizați”, a afirmat George Simion.

Liderul AUR a susținut că dosarul vizează o declarație politică rostită într-un moment de revoltă și a invocat o presupusă persecuție a opoziției. În acest context, el a amintit situația lui Călin Georgescu, despre care a reiterat că a petrecut 55 de zile în arest și se află în prezent în arest la domiciliu. Simion a mai declarat că se așteaptă la o trimitere în judecată foarte curând.

„Eu astăzi am fost chemat în fața procurorilor, nu pentru că am comis vreo ilegalitate, nu pentru că am făcut ceva, pentru că n-am furat, n-am deturnat fonduri publice, n-am pus mâna pe banii românilor. Sunt inculpat pentru că am spus ce am spus într-un moment de revoltă politică, cum spun sute de mii de români care nu mai pot”, a susținut președintele AUR.

Atacuri la adresa lui Nicușor Dan și reacția procurorului general

George Simion a legat inculparea sa de declarațiile publice recente ale președintelui Nicușor Dan. Potrivit liderului AUR, el a devenit inculpat în trei zile pentru afirmații făcute în martie 2025, la un an și jumătate distanță.

„Locatarul de la Cotroceni, încurcă-lume Nicușor Dan, face declarații. A început să facă declarații în ultima vreme. Cred că iar își ia vitaminele și pastilele. Și spune lucruri trăznite. Se teme de rezultatul unor alegeri. Nu întâmplător astăzi s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că el a spus în ultimele săptămâni cât de speriat este de aceste alegeri. Proști sunt cei care l-au pus acolo”, a declarat George Simion.

Conform news.ro, procurorii Parchetului General l-au inculpat joi pe liderul AUR pentru infracțiunea de instigare publică. Dosarul vizează un clip postat pe pagina sa de Facebook în martie 2025, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, în care Simion a afirmat că „cei care au comis lovitura de stat” „ar trebui jupuiți în piața publică”.

După acuzațiile formulate de președintele AUR la adresa procurorului de caz, procurorul general a transmis o poziție oficială și a respins categoric orice implicare politică în desfășurarea anchetei.

„Resping categoric afirmațiile nefondate prin care activității profesionale a procurorului în cauză îi sunt atribuite motivații de natură politică”, a transmis procurorul general.