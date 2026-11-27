Persoanele fizice vor putea economisi pentru pensie, de la 1 ianuarie 2027, prin Conturile de Economii și Investiții (CEI), potrivit unui proiect de regulament redactat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și analizat de profit.ro. Noul sistem aplică Legea nr. 202/2026 și este inspirat din conturile americane de tip 401(k) și IRA.

Conturile vor putea fi deschise la societăți de servicii de investiții financiare (SSIF) și la bănci autorizate să administreze portofolii. Noile norme vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, după adoptarea regulamentului de către ASF și publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

Două tipuri de conturi: scutire de impozit sau deductibilitate

Titularul unui cont CEI poate fi exclusiv o persoană fizică, fără încadrare în categoria clienților profesionali. Orice persoană poate deschide unul sau mai multe conturi, la unul sau mai mulți administratori, dar fiecare cont presupune un contract separat. Odată ales, tipul de cont nu mai poate fi schimbat.

Legea prevede două variante distincte. Contul CEI cu regim de scutire (CEI-S) este alimentat de titular, iar veniturile obținute la retragere sunt scutite de impozitul pe venit și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal.

Contul CEI cu regim de deductibilitate (CEI-D) beneficiază de deductibilitate fiscală și poate fi alimentat atât de titular, cât și de angajatorul unde acesta are funcția de bază. Pentru contribuțiile plătite de angajator, deductibilitatea are un plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază sau din solda lunară. În această situație, titularul depune o declarație pe propria răspundere și o adeverință pentru funcția de bază, iar angajatorul virează direct sumele în cont.

Banii acumulați pot fi investiți în obligațiuni, acțiuni, fonduri de tip OPCVM sau alte instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din Uniunea Europeană ori din state terțe membre OCDE. Investițiile în instrumente financiare derivate sunt interzise, cu excepția OPCVM-urilor care le utilizează pentru replicarea unui indice sau pentru acoperirea riscurilor (hedging).

Fără sumă minimă la deschidere și fără contribuții obligatorii

Proiectul ASF introduce reguli flexibile pentru cei care vor să economisească în ritm propriu. Administratorii nu au voie să impună o sumă minimă la deschiderea contului, un număr minim de depuneri pe an, contribuții periodice obligatorii sau un prag minim per contribuție.

Veniturile obținute din vânzarea instrumentelor financiare, dividende sau dobânzi rămân în cont și se reinvestesc automat, conform mandatului acordat administratorului. Structura portofoliului va fi ajustată treptat, pe măsură ce titularul se apropie de pragul de vârstă sau de pensionare.

Pentru protecția economiilor, activele din conturile CEI nu pot fi folosite drept garanție și nu pot face obiectul vânzărilor în lipsă sau al operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare. De asemenea, administratorii nu pot acorda credite sau împrumuturi pentru tranzacții în aceste conturi.

Când pot fi retrași banii și ce riscuri trebuie cunoscute

Contribuțiile pot fi făcute cel târziu până la deschiderea drepturilor de pensie — pentru limită de vârstă, pensie anticipată ori invaliditate — sau până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în funcție de evenimentul care intervine primul.

Retragerea fondurilor este permisă la cerere, în orice cuantum dorit, din același moment: deschiderea drepturilor de pensie sau împlinirea vârstei de 65 de ani. Dacă titularul se pensionează înainte de 65 de ani, el are obligația să anunțe imediat administratorul și să prezinte decizia de pensionare sau documentul emis de casa de pensii.

După îndeplinirea condițiilor legale, administratorul virează banii în contul bancar al titularului în cel mult cinci zile lucrătoare de la solicitare sau de la decontarea vânzării instrumentelor financiare. Dacă în cont nu mai rămân active după retragere, contractul încetează.

Înainte de semnarea contractului, banca sau brokerul trebuie să ofere clientului un document informativ standardizat, publicat vizibil și pe site. Acesta va conține avertismente explicite despre momentul retragerii, imposibilitatea schimbării tipului de cont și riscul investițional: valoarea plasamentelor poate scădea, iar titularul poate recupera mai puțin decât a depus.

Transfer gratuit, reguli pentru comisioane și succesiune

Titularii vor putea transfera oricând activele, parțial sau integral, într-un cont CEI de același tip deschis la alt administrator autorizat. Nici administratorul de plecare, nici cel care preia contul nu pot percepe comisioane de transfer, cu excepția eventualelor taxe administrative ale terților. La transferul integral nu se percep nici comisioane de încetare a contractului.

Lista completă a comisioanelor trebuie afișată vizibil pe site-ul administratorului. Orice notificare de modificare a tarifelor trebuie să includă o mențiune expresă despre dreptul clientului de a se muta la alt administrator. Anual, până la 31 ianuarie, titularii primesc extrasul de cont pentru anul precedent. Pentru conturile CEI-D, documentul justificativ fiscal se eliberează în cel mult trei zile lucrătoare de la cerere și poate fi trimis direct angajatorului.

În caz de deces al titularului, administratorul oprește imediat tranzacțiile și nu mai percepe comision de administrare, cu excepția eventualului comision pentru serviciul auxiliar din contract. Opțiunea moștenitorilor trebuie executată în cel mult 15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor complete, iar transferul activelor către contul CEI al moștenitorului se face fără comisioane de transfer.

Dacă un administrator decide să renunțe la acest serviciu, trebuie să notifice ASF și clienții cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte și să asigure transferul gratuit al activelor. În situația unui faliment, titularii vor fi informați imediat despre drepturile lor legale.