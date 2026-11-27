Târguri deschise și lumini aprinse

Minivacanța este un bun prilej pentru o escapadă în țară, cu atât mai mult cu cât în numeroase orașe mari târgurile de Crăciun funcționează deja, iar în altele iluminatul festiv se aprinde chiar în acest weekend.

Variante există destule fără a ieși din România, potrivit Urban.ro: spectacole de lumini, concerte, muzee de artă, clădiri cu arhitectură spectaculoasă, bucătărie locală și relaxare.

Craiova, pe tărâmul elfilor

Deschis pe 13 noiembrie, Târgul de Crăciun din Craiova are anul acesta tema „Tărâmul Elfilor”.

Centrul orașului devine un parc de distracții de sezon, cu peste două milioane de luminițe, sania zburătoare a lui Moș Crăciun, labirintul elfilor, patinoarul, caruselele și decorurile tematice.

Pe lângă târg, sursa citată recomandă Muzeul de Artă, aflat în spectaculosul Palat Jean Mihail, Centrul Constantin Brâncuși și Parcul Nicolae Romanescu, considerat unul dintre cele mai frumoase parcuri istorice din țară.

Cu mașina, pe A1 și apoi pe drumul expres DEx12, drumul durează aproximativ între 2 ore și jumătate și 3 ore, dacă traficul e normal.

A 19-a ediție a târgului din Sibiu

La cea de-a 19-a ediție, Târgul de Crăciun din Sibiu are tema „Ai voie să crezi” și poate fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Proiecțiile de lumini pe clădirile istorice, roata panoramică, patinoarul și concertele din Piața Mare se adaugă atmosferei medievale a orașului.

Pentru iubitorii de artă, Muzeul Național Brukenthal se numără printre punctele importante ale vizitei, alături de Muzeul ASTRA, Piața Mică și străduțele din Orașul de Jos.

Drumul cu mașina durează aproximativ 4-5 ore, pe A1 până la Pitești și apoi pe Valea Oltului, pentru că autostrada București-Sibiu nu e încă terminată integral.

Oradea, pentru pasionații de arhitectură

Oradea își deschide Târgul de Crăciun pe 27 noiembrie, cu o zi înaintea minivacanței, în Piața Unirii, Piața Ferdinand și Piața Independenței, cu muzică, colinde și activități pentru familii.

Cine apreciază arhitectura găsește aici o destinație foarte bună, iar printre obiectivele care merită incluse în program se află Palatul Vulturul Negru, Casa Darvas-La Roche, Palatul Moskovits și Cetatea Oradea.

O zi poate fi dedicată relaxării, la Aquapark Nymphaea sau la Băile Felix. Din București există curse aeriene directe, iar zborul durează aproximativ o oră și 20 de minute.

Cluj, între „Planeta Crăciun” și scena gastronomică

În Piața Unirii, târgul „Planeta Crăciun” s-a deschis pe 20 noiembrie, cu peste 85 de căsuțe, o roată panoramică, spectacole de lumini și concerte.

Fuego, The Urs și Ilinca se numără printre artiștii anunțați pentru această ediție.

Până pe 30 noiembrie, copiii pot face zilnic, între orele 17.00 și 21.00, o plimbare cu Trenulețul Moșului. Orașul se remarcă și printr-o viață gastronomică foarte activă, cu restaurante contemporane, cafenele de specialitate, galerii de artă și mici magazine de design românesc, iar Muzeul de Artă din Palatul Bánffy și Grădina Botanică merită vizitate.

Curse directe din București sunt operate de TAROM și HiSky, cu o durată de zbor de aproximativ o oră.

Timișoara, sărbătoare în cinci zone

Sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 18.00, Timișoara inaugurează Târgul de Crăciun, odată cu aprinderea iluminatului festiv.

Concertele, colindele și spectacolele pentru copii au loc în cinci zone: Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe, Piața Unirii și Parcul Central. Pentru iubitorii de artă contemporană, fosta Capitală Europeană a Culturii rămâne una dintre cele mai interesante destinații din țară, conform aceleiași surse, care recomandă Muzeul Național de Artă, Muzeul Consumatorului Comunist și cartierele istorice Fabric și Iosefin.

Zborul direct din București durează aproximativ o oră.

Constanța, în afara sezonului

În sezonul rece, marea are un farmec aparte: plajele sunt aproape pustii, iar orașul revine la ritmul obișnuit. Principalul punct de atracție al unui city break aici este Cazinoul restaurat, care găzduiește expoziții interactive și spații dedicate istoriei, artei și științei.

Vizita trebuie programată sâmbătă sau duminică, pentru că regulamentul muzeului prevede închiderea lui pe 30 noiembrie și pe 1 decembrie.

O plimbare prin Piața Ovidiu, o oprire la Delfinariu și un prânz cu pește și fructe de mare pot completa experiența. Cu mașina, pe Autostrada Soarelui (A2), drumul durează aproximativ 2 ore și jumătate.

Alba Iulia, de Ziua Națională

Între 28 noiembrie și 1 decembrie, Alba Iulia găzduiește „Festival de România”, cu spectacole, concerte, manifestări tradiționale și activități pentru copii.

Parada militară este programată pe 1 decembrie, la ora 14.00, iar programul complet poate fi găsit pe ziuaromaniei.ro.

Cetatea Alba Carolina, Sala Unirii, Catedrala Încoronării, Palatul Principilor și Muzeul Național al Unirii sunt suficiente motive pentru o vizită de două sau trei zile.

Orașul este o alegere potrivită și pentru familiile care vor să le arate copiilor istoria dincolo de manualele școlare.

Cu mașina, prin Pitești, Râmnicu Vâlcea și Sibiu, apoi pe autostrăzile A1 și A10, drumul durează aproximativ 5-6 ore. Vizita poate fi combinată cu un city break la Sibiu, pentru că cele două orașe sunt legate prin autostradă.

Variante pentru planurile de ultim moment

„Pentru cei care își organizează minivacanța în ultimul moment, Craiova și Constanța au avantajul accesului rapid pe drumuri de mare viteză, în timp ce Oradea, Cluj-Napoca și Timișoara sunt alternative foarte bune pentru o escapadă cu avionul”, conchide urban.ro.