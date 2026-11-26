Sfântul Andrei, luni, 30 noiembrie, și Ziua Națională, marți, 1 decembrie, sunt zile libere legale, potrivit Codului muncii. Pentru cei care nu lucrează în weekend, asta înseamnă o minivacanță de patru zile, de sâmbătă până marți.

Parada din Capitală

Parada Militară Națională începe marți, 1 decembrie, la ora 11:00, în Piața Arcul de Triumf.

La defilare participă peste 2.000 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Vor fi prezentate aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave. Armata va arăta tehnică intrată în înzestrare în ultimii ani, atât în blocul de defilare, cât și într-o expoziție statică.

Ziua începe între 06:00 și 11:00, cu o ceremonie militară și religioasă și depuneri de coroane la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I.

Parada urmează la 11:00, iar de la 12:30 publicul poate vedea expoziția de tehnică militară din Piața Arcul de Triumf. Seara, între 19:00 și 22:00, are loc retragerea cu torțe.

Traseul pleacă de la Palatul Cercului Militar Național, continuă pe Calea Victoriei și pe bulevardul Regina Elisabeta și se încheie la sediul Brigăzii 30 Gardă, de pe bulevardul Timișoara.

Pregătirile generale au loc pe 28 și pe 30 noiembrie. În fiecare dintre cele trei zile, între 11:00 și 12:00, se trag câte 21 de salve de tun în partea de sud-est a Parcului Regele Mihai I.

Alba Iulia, centrul manifestărilor

În Capitala Marii Uniri, programul de 1 decembrie începe la ora 11:00, pe esplanada Sălii Unirii, cu reconstituirea Marii Adunări Naționale.

La ora 12:00 urmează Te Deum-ul și focurile de artificii de zi, la Catedrala Încoronării, iar la 13:00 se citește Rezoluția Unirii, la Monumentul Unirii.

Defilarea militară începe la ora 14:00, pe bulevardul 1 Decembrie 1918. Potrivit Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, la paradă participă aproximativ 1.300 de militari, inclusiv militari din Franța, Polonia și Portugalia.

De la 16:00, Piața Cetății găzduiește un spectacol folcloric. La 19:00 pornește retragerea cu torțe, de la obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan până la Monumentul Unirii.

Ziua se încheie la 20:30 cu spectacolul de artificii „La mulți ani, România!”, în Piața Cetății.

Pe 30 noiembrie și 1 decembrie, accesul cu mașina în Cetate și pe traseul paradei este restricționat.

Ceremonii în Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Iași și Timișoara

La Cluj-Napoca, Primăria a anunțat la 09:30 depunerea de jerbe în Piața Mihai Viteazul.

La 11:00 urmează ceremonia oficială din Piața Avram Iancu, cu un spectacol de efecte speciale de zi. Pe bulevardul Eroilor sunt programate, la 12:00 și la 14:00, reconstituiri ale evenimentelor din 1918.

Seara, de la ora 20:00, Piața Avram Iancu găzduiește un spectacol de drone și lumini. Primarul Emil Boc a lansat invitația cu mesajul „Vă invităm de 1 Decembrie în inima Clujului”.

La Brașov, ziua începe la 10:00, în Piața Unirii, cu un eveniment al Asociației Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi.

De la 12:00, pe bulevardul Eroilor, în zona Pieței Tricolorului, are loc ceremonia militară și religioasă, încheiată cu defilarea militarilor MApN și MAI.

De la ora 17:00, Piața Sfatului găzduiește un spectacol folcloric de Ziua Națională.

La Constanța, manifestările încep la 09:00, la Monumentul Eroilor din cel de-Al Doilea Război Mondial din Cimitirul Central.

Între 11:00 și 13:00, pe bulevardul Tomis, între bulevardul Ferdinand și strada Traian, sunt programate alocuțiunile, un moment artistic și defilarea gărzii de onoare și a plutoanelor.

Între 16:00 și 17:00, Muzica Militară a Forțelor Navale cântă în Parcul Oleg Danovski.

De la 17:00 urmează retragerea cu torțe, pe traseul Sala Sporturilor, bulevardul Tomis, strada Traian și Monumentul Victoriei.

La Iași, iluminatul festiv se aprinde pe 1 decembrie, la ora 17:00, în zona bradului de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Târgul de Iarnă funcționează din 27 noiembrie.

Anul trecut, ceremonia militară și parada au avut loc de la ora 11:00, în Piața Palatului Culturii.

La Timișoara, marți, 1 decembrie, de la ora 18:00, Piața Victoriei găzduiește spectacolul de Ziua Națională, cu Feli și Ansamblul „Timișul”, alături de Andreea Voica, Margareta Clipa, Ciprian Roman și Valentin Sanfira.

Seara se încheie cu retragerea cu torțe a militarilor din Garnizoana Timișoara.

Târgurile de Crăciun și concertele din București

Târgul de Crăciun din Piața Constituției, ajuns la ediția a 19-a, este deschis între 27 noiembrie și 27 decembrie. Are 133 de căsuțe, un brad de 30 de metri, roată panoramică, carusel, trenuleț și Casa lui Moș Crăciun, iar intrarea este gratuită.

Târgul funcționează de luni până vineri între 12:00 și 22:00, iar în weekend între 10:00 și 22:00.

În minivacanță, pe scena din Piața Constituției urcă, sâmbătă, 28 noiembrie, The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, cu Gheorghe Zamfir ca invitat special.

Duminică, 29 noiembrie, cântă Alexandra Ungureanu Band, OCS și Vunk.

Luni, 30 noiembrie, programul îi aduce pe Loredana & Banda Agurida, Amalia Niță, Corul „Shining Stars” și Nadir.

Marți, 1 decembrie, are loc spectacolul „Cu România în suflet”, cu Doinița și Ionuț Dolănescu și Orchestra „Rapsozii Moldovei”, dirijată de Vitalie Dorin. Pe scenă mai urcă Florin Grigore & Star Music Band, Valeria Arnăutu și Grupul vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”.

Al doilea târg al Capitalei, West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei, s-a deschis pe 26 noiembrie.

Aici, Cezar Ouatu cântă pe 28 noiembrie, la 20:00, Oigăn pe 29 noiembrie, la 20:00, iar pe 30 noiembrie, la 20:00, urmează DJ Bumba Set by Minunații. Irina Sârbu & Band încheie seria pe 1 decembrie, de la 19:30.

Iluminat festiv și concerte în marile orașe

La Alba Iulia, Târgul de Crăciun s-a deschis, iar luminile se aprind sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 19:00, în Piața Cetății.

Narcisa Suciu va cânta pe 29 noiembrie, de la 19:00, iar pe 30 noiembrie, de la ora 18:00, urcă pe scenă Cargo, RIFF și Hara.

La Brașov, căsuțele târgului se deschid pe 27 noiembrie, iar luminițele vor fi aprinse luni, 30 noiembrie, la ora 18:00, în Piața Sfatului.

Înainte de acest moment cântă Corul „Mugurașii”, de la 16:30, Carla Star și Spektrum, iar după ora 18:15 urmează concertul Voltaj și un spectacol de lasere.

Pe 1 decembrie, de la ora 19:00, scena aparține Ansamblului Folcloric „Junii Brașovului”, apoi, între 20:00 și 21:30, soliștilor de muzică populară Claudia Mirițescu, Adina Roșca, Cătălin Doinaș, Mariana Anghel și Ovidiu Homorodean.

Pentru prima dată, orașul are o roată panoramică de Crăciun, amplasată în Piața Sfântul Ioan.

Un regal folcloric

La Cluj-Napoca, pe 1 decembrie, Piața Unirii găzduiește de la 15:00 un regal folcloric. La 19:00 se aprinde iluminatul festiv, iar apoi urmează concertele The Motans, de la 19:10, și Cargo, de la 20:30.

La Timișoara, Târgul de Crăciun s-a deschis sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 18:00, în Piața Victoriei, odată cu aprinderea iluminatului.

Deschiderea va fi marcată de spectacolul „Christmas Rock Trilogy”, cu Ovidiu Lipan Țăndărică & Keo, Alina Crișan și Alexandra Ungureanu, urmat de concertul Narcisei Suciu.

Târgul rămâne deschis până pe 7 ianuarie 2027. Are un brad de 20 de metri în fața Operei și, pentru prima dată, un patinoar sub formă de circuit în Parcul Central.

Muzee și expoziții cu intrare liberă

De Ziua Națională, Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” din București pot fi vizitate gratuit.

Muzeul Militar pregătește și ateliere pentru copii.

Muzeul Național de Artă al României deschide gratuit doar Sala Tronului, Sufrageria Regală și Scara Voievozilor.

Tot în Capitală, expoziția de dantelă „Fir de România”, din Piața Alexandru Lahovari nr. 7, este deschisă zilnic între 10:00 și 20:00, cu intrare liberă.

La Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei organizează între 28 noiembrie și 1 decembrie ateliere gratuite de meșteșuguri.

Transportul public în București

Pentru Târgul de Crăciun din Piața Constituției, liniile 63, 385 și N101 circulă pe trasee deviate în intervalul 16:00-02:00, inclusiv pe 27, 28, 29 și 30 noiembrie și pe 1 decembrie.

În zona Arcului de Triumf, restricțiile pentru paradă încep vineri, 27 noiembrie, la ora 10:00, și durează până pe 1 decembrie, la ora 17:00.

Cele mai ample sunt sâmbătă, 28 noiembrie, luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie. Locul de oprire al autobuzelor din stația STB, Piața Arcul de Triumf, rămâne închisă pe toată această perioadă, pentru amplasarea sistemului de sonorizare.

Pentru a evita aglomerația, polițiștii recomandă transportul public, mai ales metroul. În anii trecuți, TPBI a mutat temporar stația „Arcul de Triumf” și a deviat liniile care trec prin piață.

Programul supermarketurilor

Lidl va fi deschis atât pe 30 noiembrie, cât și pe 1 decembrie, între 07:00 și 21:00 sau 22:00, în funcție de locație.

Kaufland, Carrefour, Auchan, Mega Image și Penny nu au comunicat încă un orar special. De asemenea, Kaufland și Carrefour, însă în anii trecuți, toate aceste lanțuri au ținut însă deschis în ambele zile, cele mai multe cu program normal sau ușor redus.

Penny, de pildă, și-a păstrat în 2025 programul obișnuit atât de Sfântul Andrei, cât și de Ziua Națională.

Centrele comerciale nu au anunțat nici ele modificări pentru acest an. În anii trecuți, mall-urile au funcționat de 30 noiembrie și 1 decembrie după programul obișnuit. Hipermarketurile, restaurantele și cinematografele din incintă pot avea însă un orar propriu.