După aproape 11 luni în care reorganizarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a fost blocată în instanță, conducerea instituției poate relua procedurile de restructurare. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul autorității și a înlăturat suspendarea măsurilor care prevedeau desființarea a 160 de posturi.

Hotărârea a fost pronunțată pe 24 noiembrie 2026 și este definitivă. Aceasta vizează trei decizii semnate în decembrie anul trecut de președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, în vederea aplicării reformei inițiate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Potrivit HotNews, instituția are aproape 700 de angajați, iar salariul mediu lunar este de aproximativ 2.500 de euro.

84 de angajați erau vizați de concedieri

Noua organigramă a ANCOM, prezentată în decembrie 2025, prevedea eliminarea a 160 de posturi, dintre care 71 erau vacante. În cazul celor 89 de posturi ocupate, cinci salariați urmau să plece voluntar, iar alți 84 să fie disponibilizați. Reorganizarea avea la bază Legea 145/2025, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament.

Actul normativ prevedea restructurarea a trei autorități administrative autonome: ANCOM, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Printre măsurile prevăzute de lege se numără:

* Reducerea cu 10% a posturilor de specialitate;

* Reducerea cu 30% a posturilor din structurile de suport;

* Diminuarea cu 30% a salariilor de bază și a indemnizațiilor;

* Limitarea numărului de funcții de conducere.

Peste 300 de persoane au contestat reorganizarea

Sindicatul salariaților din ANCOM și 326 de persoane fizice au contestat în instanță deciziile conducerii. La finalul lunii decembrie 2025, Curtea de Apel București le-a dat câștig de cauză în privința suspendării.

Judecătorii au considerat atunci că instituția nu justificase suficient necesitatea desființării anumitor posturi și au exprimat rezerve cu privire la criteriile de selecție a personalului vizat de concedieri.

În urma recursului, instanța supremă a înlăturat suspendarea. Totodată, 107 dintre reclamanți au renunțat la judecarea cererii. Cătălina Dragomir, purtătoarea de cuvânt a ANCOM, a confirmat pentru HotNews că procesul de reorganizare va continua.

Angajații mai au o șansă în instanță

Decizia Înaltei Curți nu înseamnă însă că litigiul dintre salariați și conducerea ANCOM s-a încheiat.

Un proces separat, prin care angajații solicită anularea celor trei decizii de reorganizare, se află pe rolul Curții de Apel București. Următorul termen este stabilit pentru 9 decembrie.