Patru instituții din sistemul de securitate națională ar putea pierde miliarde de lei pentru ca antreprenorii români să plătească un impozit mai mic pe dividende. Parlamentarii USR propun reducerea treptată a cotei de impozitare de la 16% la 10%, până în 2030, prin diminuarea cheltuielilor pentru investiții și achiziții ale SRI, SIE, STS și SPP.

Inițiativa legislativă, urmărește să ofere antreprenorilor mai multă predictibilitate fiscală, după ce impozitul pe dividende a fost majorat de două ori în ultimii doi ani, scrie Profit.ro.

Calendarul reducerii impozitului pe dividende

Potrivit proiectului, reducerea impozitului ar urma să se realizeze în trei etape:

14% începând cu 1 ianuarie 2028;

12% începând cu 1 ianuarie 2029;

10% începând cu 1 ianuarie 2030.

În prezent, cota de impozitare este de 16%, după ce în 2025 aceasta crescuse de la 8% la 10%. Concret, în cazul unor dividende brute de 100.000 de lei, impozitul ar scădea de la 16.000 de lei, cât este în prezent, la 10.000 de lei în 2030. Diferența de 6.000 de lei ar rămâne la dispoziția beneficiarului, fără a lua în calcul eventualele obligații privind contribuția la sănătate.

Impact bugetar de peste 3,5 miliarde de lei

Estimările parlamentarilor USR indică o diminuare a încasărilor statului cu 1,04 miliarde de lei în 2028 și cu 2,21 miliarde de lei în 2029. În 2030, impactul anual ar ajunge la 3,52 miliarde de lei.

Pentru acoperirea acestor sume, inițiatorii propun reducerea cheltuielilor cu bunurile, serviciile și investițiile din bugetele următoarelor instituții:

Serviciul Român de Informații (SRI);

Serviciul de Informații Externe (SIE);

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS);

Serviciul de Protecție și Pază (SPP).

Dacă economiile obținute nu vor fi suficiente, reducerile bugetare ar putea fi extinse și la alte instituții publice. Inițiatorii mizează și pe efectele economice ale diminuării fiscalității, în condițiile în care antreprenorii ar avea la dispoziție mai multe resurse financiare.

Ce se întâmplă cu dividendele distribuite înainte de 2028

Proiectul nu prevede aplicarea retroactivă a cotelor reduse. Dividendele distribuite până la finalul anului 2027 vor fi impozitate conform legislației aplicabile la momentul distribuirii, indiferent de data la care sunt efectiv plătite.