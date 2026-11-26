Inteligența artificială ar putea rezolva una dintre problemele cu care NATO se confruntă de ani de zile: dificultatea de comunicare între sistemele militare ale statelor membre. Amiralul francez Pierre Vandier, comandantul suprem pentru transformarea Alianței Nord-Atlantice, avertizează însă că viteza cu care aliații adoptă noile tehnologii va fi decisivă în viitoarele conflicte.

Într-o discuție cu jurnaliștii la sediul NATO din Bruxelles, oficialul militar a explicat că inteligența artificială nu mai reprezintă doar o opțiune pentru modernizarea armatelor, ci o componentă esențială a capacității lor de apărare, scrie News.ro.

„Dacă ne comportăm ca niște catâri, dacă încetinim totul, vom pierde războiul. Este 100% sigur”, a avertizat Pierre Vandier.

Lecția pe care NATO o învață din războiul din Ucraina

Războiul din Ucraina a accelerat dezvoltarea tehnologiilor militare bazate pe inteligență artificială. Dronele au devenit tot mai autonome, iar programele informatice permit analizarea rapidă a imaginilor și a informațiilor colectate de pe câmpul de luptă.

Potrivit amiralului francez, armatele occidentale și-au schimbat semnificativ percepția asupra conflictului. Dacă în primii ani ai războiului unele state considerau că experiența militară a Ucrainei nu le este relevantă, această atitudine s-a modificat odată cu progresele tehnologice înregistrate.

Pentru NATO, unul dintre principalele avantaje ale inteligenței artificiale este posibilitatea de a facilita schimbul de informații între echipamente militare dezvoltate de producători diferiți și utilizate de armatele statelor membre. Până acum, Alianța a încercat să rezolve această problemă prin adoptarea unor standarde comune.

Microsoft, Google și Oracle, în ecuația securității militare

O altă provocare pentru NATO este infrastructura necesară stocării și procesării volumelor mari de date.

Pierre Vandier consideră că Alianța va trebui să fie flexibilă și să ia în calcul utilizarea serviciilor comerciale de cloud, inclusiv a celor furnizate de companii precum Microsoft, Oracle și Google.

Principala problemă rămâne însă protejarea informațiilor confidențiale. Inteligența artificială ar putea permite selectarea datelor care pot fi comunicate între aliați, fără dezvăluirea unor informații militare sensibile.

NATO accelerează modernizarea tehnologică

Pe 18 noiembrie, Alianța Nord-Atlantică a prezentat public prima sa strategie comună privind rețelele de comunicații de nouă generație. Documentul pune accent pe utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor cuantice pentru consolidarea securității comunicațiilor și reducerea vulnerabilităților.

Totodată, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat, într-un discurs susținut pe 23 noiembrie, necesitatea menținerii controlului uman asupra deciziilor luate cu ajutorul inteligenței artificiale.