Scopul Poliției Locale din Capitală nu este de a-i sancționa pe șoferi, ci de a-i face mai responsabili. Același lucru și-l dorește și Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului.

„Doresc să vă prezint o situație cu care noi, cei din cadrul serviciului Circulație Rutieră, ne confruntăm destul de des. În momentul de față ne aflăm pe o stradă în Sectorul 5, unde avem autovehicule staționate neregulamentar pe trotuar, iar locurile de utilitate publică marcate cu albastru sunt goale. Nouă ne este foarte ușor să aplicăm amenzi, dar nu acesta este scopul nostru. Noi vrem ca șoferii să respecte legislația și trotuarele să rămână libere pentru pietoni”, susțin reprezentanții Poliției Locale.

Ciprian Ciucu propune amenzi pentru șoferi

Postarea Poliției Locale București este însoțită și de un comentariu al primarului general al Capitalei.

Ciucu îi îndeamnă pe polițiștii locali să-i amendeze pe șoferii care parchează neregulamentar pe trotuar.

„Eu zic să dați amenzi…”, a scris primarul general.

Câte locuri de parcare cu plată are Capitala

Potrivit unui raport al Primăriei Municipiului București, Capitala are de două ori mai multe parcări publice cu plată față de acum doi ani.

Mai mult, numărul tranzacțiilor a crescut cu 75%.

În prezent, la București, sunt amenajate 800 de parcaje publice cu plată, însumând 52.195 de locuri de parcare.

Parcarea este taxată în intervalul 08:00 – 20:00 și costă 5 lei pe oră. Cei care vor să ocupe un loc de parcare timp de o zi plătesc 30 de lei, iar pentru o lună tariful este de 500 de lei.

Riveranii plătesc 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an, doar în apropierea locuinței.

„Evoluția se vede și în comparația cu anul trecut: în iunie 2025 erau 33.554 de locuri de parcare publică cu plată, iar numărul tranzacțiilor era de 746.796. În iunie 2026, ambii indicatori au crescut cu peste 38% față de aceeași lună a anului precedent, în cazul tranzacțiilor, și cu peste 44%, în cazul locurilor disponibile. În prezent, Bucureștiul are 800 de parcaje publice cu plată, însumând 52.195 de locuri”, potrivit PMB, notează Profit.ro.

Plata parcării poate fi achitată prin aplicația oficială Parking București – fără comision, prin SMS la 7576 sau prin aplicațiile partenere AmParcat și Qport.