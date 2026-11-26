Președintele Nicușor Dan la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii statelor membre vor discuta despre viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Șeful statului urmărește obținerea unei alocări financiare cât mai consistente pentru România.

Nicușor Dan va participa și la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, înaintea reuniunii extraordinare a Consiliului European. Discuțiile de la Bruxelles sunt importante pentru România, în condițiile în care viitorul buget comunitar va stabili resursele financiare disponibile pentru investiții și dezvoltare în următorii șapte ani, scrie News.ro.

România vrea cât mai mulți bani din viitorul buget european

Înaintea deplasării la Bruxelles, Nicușor Dan a discutat cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii pentru stabilirea poziției României în cadrul negocierilor. Pregătirile au inclus și consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, ai societății civile și ai mediului academic.

„Facem toate demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european”, a transmis președintele.

România este interesată de menținerea unor finanțări consistente pentru politica de coeziune, prin intermediul căreia sunt susținute proiectele de dezvoltare și reducerea diferențelor economice dintre regiunile Uniunii Europene.

Fondurile europene reprezintă una dintre principalele surse de finanțare pentru construcția autostrăzilor, modernizarea căilor ferate, dezvoltarea infrastructurii medicale și modernizarea sistemului de educație. Agricultura reprezintă, de asemenea, un domeniu important pentru România în negocierile privind viitorul cadru financiar multianual.

Ce a spus Nicușor Dan

”Am analizat şi agreat poziţia României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Pregătirea acestui moment a inclus şi o consultare publică, organizată ieri la Administraţia Prezidenţială la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi alte părţi interesate, pentru a integra perspective şi priorităţi diverse în definirea poziţiei României”, a spus şeful statului.

Negocieri dificile între statele membre

Stabilirea bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 presupune negocieri între statele membre, care au priorități economice și interese diferite.

Pe lângă finanțarea politicilor tradiționale, precum agricultura și coeziunea, Uniunea Europeană trebuie să identifice resurse pentru apărare, securitate, competitivitate economică și extindere. Creșterea cheltuielilor pentru aceste domenii pune presiune asupra fondurilor destinate celorlalte politici comunitare.