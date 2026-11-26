Inițiatorii susțin că este nevoie de o astfel de măsură, în condițiile în care o mare parte din munca suplimentară din sectorul privat nu este declarată fiscal si mai puțin de 10% dintre orele suplimentare sunt înregistrate și plătite fiscalizat. Astfel, reducerea taxelor ar putea încuraja angajatorii să declare aceste venituri, conform Profit.ro.

Scutirea s-ar aplica doar angajaților cu normă întreagă din mediul privat

Proiectul prevede eliminarea impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obținute din cel mult 32 de ore suplimentare pe lună, condiția fiind ca salariatul să aibă un contract cu normă întreagă și să presteze orele suplimentare pentru același angajator.

CAS ar rămâne singura contribuție reținută din aceste venituri, iar aceasta nu a fost eliminată pentru că, potrivit celor ce susțin proiectul, aceste sume de bani vor fi importante în perioada pensionării, inclusiv pentru contribuțiile la Pilonul doi de pensii private.

Un alt detaliu important al inițiativei este că angajații plătiți integral sau parțial din fonduri publice nu ar putea beneficia de scutire, deoarece aici munca suplimentară este compensată, potrivit legii salarizării, prin ore libere plătite, nu prin plata suplimentară a orelor lucrate.

Inițiatorii spun că peste 80% dintre angajații din privat lucrează peste program

Pentru a susține necesitatea măsurii, autorii proiectului citează date Eurostat potrivit cărora peste 80,4% dintre angajații români din sectorul privat afirmă că lucrează efectiv mai mult de 40 de ore pe săptămână. Cu toate acestea, sub 10% dintre orele suplimentare ar fi declarate și plătite fiscalizat, potrivit cifrelor invocate de parlamentari.

Inițiatorii pun diferența pe seama taxării veniturilor salariale, pe care o consideră prea ridicată. Ei indică o povară fiscală de 41,5% în sarcina angajatului și o contribuție asiguratorie pentru muncă de 2,25% datorată de angajator.

„Cauza principală pentru care orele suplimentare prestate de angajați nu se reflectă și în veniturile salariale suplimentare este povara fiscală foarte mare aplicată veniturilor salariale obținute în România”, susțin autorii proiectului.

Parlamentarii estimează că peste 70% din orele suplimentare vor fi declarate

Autorii proiectului estimează că reducerea impozitului și a CASS ar putea determina angajatorii să declare o proporție mult mai mare din orele suplimentare efectuate în sectorul privat. Potrivit calculelor lor, peste 70% dintre aceste ore ar putea fi înregistrate fiscal, față de mai puțin de 10% în prezent.

Totodată, se estimează și o majorare a numărului de ore declarate ar aduce venituri suplimentare la bugetul asigurărilor sociale de stat, astfel încât încasările din CAS ar putea compensa de peste trei ori pierderile generate de scutirea de impozit pe venit și CASS, ceea ce ar produce un impact bugetar pozitiv.

În acest moment, măsurile incluse în proiect și prezentate mai sus nu se aplică. Dacă proiectul va fi adoptat, noua lege ar urma să intre în vigoare începând cu anul următor publicării în Monitorul Oficial. Până atunci, scutirea de impozit și CASS pentru cele 32 de ore suplimentare rămâne o propunere legislativă.

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