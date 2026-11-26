Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc joi și vineri, la Bruxelles, pentru negocieri privind bugetul comunitar pentru perioada 2028-2034. Dimensiunea bugetului, finanțarea agriculturii, fondurile de coeziune, cheltuielile pentru apărare și introducerea unor noi taxe se numără printre principalele puncte de dispută.

Reuniunea are loc în contextul unor divergențe între statele care contribuie cel mai mult la bugetul comunitar și cele care beneficiază de finanțări europene consistente.

1. Cât de mare va fi viitorul buget european

Președintele Consiliului European, António Costa, a prezentat o nouă propunere care reduce bugetul pentru următorii șapte ani cu 180,6 miliarde de euro față de proiectul inițial al Comisiei Europene.

Potrivit Politico, valoarea bugetului ar urma să ajungă la 1.582 de miliarde de euro, calculată în prețuri constante. Mai multe state din Europa Centrală au respins deja această propunere, considerând că reducerile sunt inacceptabile.

2. Banii pentru agricultură

Finanțarea agriculturii reprezintă unul dintre subiectele sensibile ale negocierilor. Statele cu sectoare agricole importante urmăresc să protejeze subvențiile acordate fermierilor, în timp ce Uniunea Europeană încearcă să găsească resurse pentru noile sale priorități.

Modul în care vor fi distribuite fondurile agricole începând din 2028 rămâne un subiect de negociere.

3. Viitorul fondurilor de coeziune

Comisia Europeană propune reunirea mai multor categorii de finanțare într-un singur plan național și regional pentru fiecare stat membru.

Schimbarea ar afecta inclusiv modul în care sunt distribuite fondurile de coeziune și cele destinate agriculturii. Pentru România, aceste negocieri sunt esențiale, în condițiile în care numeroase proiecte de infrastructură și dezvoltare regională depind de finanțarea europeană.

4. Mai mulți bani pentru apărare și competitivitate

Uniunea Europeană urmărește să majoreze finanțările pentru securitate, apărare, cercetare și dezvoltarea industriilor strategice. Una dintre dificultățile negocierilor este găsirea unui echilibru între aceste investiții și menținerea finanțărilor pentru politicile europene tradiționale.

Separat, liderii europeni vor analiza propunerea Comisiei Europene privind acordarea unui sprijin financiar suplimentar de până la 45 de miliarde de euro Ucrainei în 2027.

5. Noi taxe pentru finanțarea bugetului UE

António Costa propune introducerea unor noi surse de venit la bugetul comunitar, pentru a limita presiunea asupra contribuțiilor naționale.

Printre acestea se numără taxarea serviciilor digitale, a deșeurilor electronice nereciclate și a produselor din tutun, precum și venituri provenite din mecanismele europene de taxare a emisiilor de carbon. În cazul serviciilor digitale, propunerea prevede o contribuție de 3% aplicată anumitor venituri ale marilor companii din domeniu.

Liderii europeni urmăresc să ajungă la un acord politic până la sfârșitul anului 2026, astfel încât legislația necesară să fie adoptată în 2027, înainte de începerea noului exercițiu bugetar.