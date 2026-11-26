Ministrul Afacerilor Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a catalogat drept propagandistice declarațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe din Rusia, Maria Zaharova.

Purtătoarea de cuvânt a lui Serghei Lavrov a spus că R. Moldova riscă să rămână fără diplomați în Rusia dacă ambasadorul Oleg Ozerov va fi expulzat de la Chișinău. Amenințarea voalată a fost făcută după ce R.Moldova a amenințat cu expulzarea lui Ozerov pentru încălcarea spațiului aerian de dronele rusești.

Popşoi a spus că nu este impresionat de ameninţările purtătoarei de cuvânt a MAE rus. El a spus că retorica Rusiei nu reprezintă „o noutate” şi că „nu impresionează” Chişinăul.

„Eu am renunțat de mult să comentez declarațiile persoanei respective. E cert că R. M își consolidează reziliența statului și asemenea comentarii propagandistice nu ne impresionează. Nu este o noutate. Nu sunt nici primele, nici ultimele comentarii de acest fel. Ne lasă rece această atitudine mai puțin binevoitoare care vine de la Moscova”, a spus șeful diplomației moldovene, citat de deschide.md.

Întrebat dacă Chişinăul ia totuşi în calcul o eventuală expulzare a ambasadorului rus, el a spus că „dacă am avea certitudinea sau garanţia că o asemenea decizie ar îmbunătăţi situaţia de securitate din Republica Moldova, această decizie probabil ar fi fost luată demult”.

Amenințări preventive

Maria Zaharova a declarat săptămâna trecută că Moscova ar putea expulza diplomaţi moldoveni în cazul în care Chişinăul ar lua o asemenea măsură împotriva lui Ozerov.

Oficialii moldoveni au amenințat cu o eventuală expulzare a ambasadorului rus la Chișinău după ce drone ruseşti au încălcat repetat spaţiul aerian al R. Moldova.

Pe 19 noiembrie, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a spus că expulzarea lui Ozerov se numără printre opţiunile pe care le au la dispoziţie autorităţile moldovene şi a recunoscut că, în calitate de „simplu cetăţean”, este tentat să recurgă la acest pas.

El a spus că autorităţile trebuie totuși să cântărească atent consecinţele unei asemenea decizii, pentru a nu pune în pericol pacea şi stabilitatea din ţară.

Și Popșoi a admis posibilitatea expulzării lui Ozerov, în cazul în care „situaţia va continua să evolueze într-o direcţie distructivă”.

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