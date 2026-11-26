Românii care vor să afle cum sunt cheltuiți banii publici sau să consulte documentele instituțiilor statului ar putea fi obligați să plătească inclusiv pentru informațiile primite în format electronic. Parlamentarii PSD propun modificarea Legii 544/2001, prin introducerea unor tarife, a unor condiții suplimentare de identificare a solicitanților și a posibilității de a refuza cererile considerate disproporționate.

Inițiativa legislativă a fost înregistrată la Senat pe 24 noiembrie 2026, sub numărul B660/2026. Printre semnatari se numără fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, și senatoarea Alina-Elena Tănăsescu, scrie Profit.ro.

Doar primele cinci pagini pe hârtie vor fi gratuite

Potrivit proiectului, cetățenii vor primi gratuit primele cinci pagini ale documentelor reproduse pe suport hârtie. Pentru restul copiilor vor trebui să plătească.

Noutatea este că instituțiile publice vor putea percepe bani și pentru furnizarea documentelor în format electronic, atunci când sunt necesare operațiuni suplimentare, precum căutarea în arhive, scanarea sau anonimizarea datelor.

În anumite situații, cetățenii ar putea plăti chiar și pentru consultarea documentelor la sediul instituției. Un tarif orar va putea fi perceput dacă această activitate ocupă cel puțin o treime din timpul de lucru al angajatului desemnat. Tarifele vor fi stabilite de fiecare instituție și vor trebui publicate pe site-ul acesteia.

Cererile care depășesc 100 de pagini ar putea fi refuzate

Social-democrații propun ca instituțiile să poată respinge integral sau parțial solicitările care generează un volum de muncă apreciat drept disproporționat. Depășirea pragului de 100 de pagini, atunci când pregătirea documentelor presupune un efort administrativ semnificativ, reprezintă unul dintre criteriile prevăzute în proiect.

Autoritățile vor putea lua în calcul și perioada vizată de solicitare, complexitatea informațiilor cerute sau numărul de cereri depuse de aceeași persoană în decurs de 30 de zile. Înaintea unui refuz, instituția va trebui să îi ofere solicitantului posibilitatea de a restrânge obiectul cererii.

Identitatea solicitanților va putea fi verificată

O altă modificare vizează dreptul instituțiilor de a cere confirmarea identității persoanelor care solicită informații publice, atunci când există motive obiective pentru această verificare.

Dacă identitatea nu este confirmată în termen de zece zile lucrătoare, cererea va fi clasată. De asemenea, pentru informațiile deja publicate online, instituțiile vor putea răspunde prin transmiterea unui link direct, fără să mai trimită separat documentele.

Cererile repetitive, cele formulate într-un limbaj ofensator sau cele care presupun realizarea unor studii și analize inexistente în evidențele instituției vor putea fi, de asemenea, clasate.

Cum își justifică PSD inițiativa

Parlamentarii PSD susțin că actuala legislație nu oferă instituțiilor suficiente instrumente pentru gestionarea solicitărilor numeroase și complexe.

În argumentarea proiectului sunt invocate situații în care primăriile au primit sute sau chiar mii de cereri într-un interval scurt, fiind nevoite să mobilizeze mai mulți funcționari pentru pregătirea răspunsurilor.

Modificările propuse îi vizează atât pe cetățeni, cât și pe jurnaliștii care folosesc Legea 544/2001 pentru documentarea materialelor de presă, verificarea contractelor publice sau monitorizarea cheltuielilor statului.

Legea privind liberul acces la informațiile de interes public a fost adoptată în 2001 și reprezintă unul dintre principalele instrumente legislative pentru asigurarea transparenței instituțiilor statului.