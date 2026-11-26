Românii care locuiesc sau muncesc în străinătate, dar au domiciliul oficial în România, ar putea scăpa de drumurile în țară pentru obținerea cărții electronice de identitate. Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern care prevede eliberarea noilor documente la ambasade și consulate, începând cu 2 decembrie 2026.

Autoritățile intenționează să introducă serviciul mai devreme decât era prevăzut inițial, după finalizarea pregătirilor tehnice realizate în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, potrivit Profit.ro.

Ce condiții trebuie să îndeplinească românii din diaspora

În prima etapă, măsura se va aplica exclusiv cetățenilor români care și-au păstrat domiciliul în țară. Potrivit MAE, solicitanții vor trebui să se prezinte personal la consulat și să aducă toate documentele necesare în original, inclusiv dovada adresei de domiciliu.

În cazul persoanelor care nu sunt proprietarele locuinței în care figurează cu domiciliul, iar găzduitorul se află în România, va putea fi prezentată o procură sau o declarație notarială care să ateste acordul acestuia.

Obligativitatea prezentării documentelor în original va fi menținută până când autoritățile vor putea verifica electronic informațiile din baza de date a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

În cât timp vor fi expediate noile buletine

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat două termene pentru expedierea documentelor către reprezentanțele diplomatice:

Maximum 45 de zile lucrătoare pentru cererile depuse în statele membre ale Uniunii Europene;

Maximum 60 de zile lucrătoare pentru solicitările înregistrate în țările din afara Uniunii Europene.

Programările vor putea fi făcute pe platforma eConsulat.ro, după adoptarea hotărârii de Guvern și activarea serviciului. Tot de la 2 decembrie, autoritățile intenționează să oprească preluarea serviciilor consulare conexe eliberării cărților de identitate model 1997.

Ce se întâmplă cu românii care au domiciliul în străinătate

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a explicat că extinderea serviciului pentru această categorie de cetățeni necesită pregătiri tehnice suplimentare.

„Nu îi uităm pe românii cu domiciliul în străinătate”, a transmis ministrul.

Autoritățile lucrează și la simplificarea procedurii prin care cetățenii pot obține online dovada domiciliului.

Până când mai pot fi folosite vechile buletine pentru călătorii

Cărțile de identitate model 1997 vor putea fi utilizate ca acte de identitate până la expirare. Începând însă cu 3 august 2031, acestea nu vor mai fi acceptate ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și în Spațiul Schengen.

Spre deosebire de vechiul buletin, cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar și permite atât autentificarea în sistemele informatice, cât și semnarea electronică a documentelor.