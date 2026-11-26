Propunerea venită de la Belgrad

Inițiativa aparține majorității formate în jurul mișcării „Lista studenților”, care s-a impus la alegerile anticipate din 25 octombrie.

Potrivit Digi24, mișcarea vrea să le încurajeze pe companiile din Serbia să treacă la un program de 32 de ore pe săptămână, cu păstrarea integrală a salariilor.

Ideea nu este însă una nouă, fiind deja testată prin proiecte-pilot în mai multe state.

Ce au arătat testele europene

În Germania, un experiment la nivel național, desfășurat în 2024, a reunit firme din domenii variate, iar nivelul de stres al angajaților a scăzut.

De altfel, testele de reducere a timpului de lucru au confirmat tocmai acest efect, arată sursa citată. Productivitatea a rămas la același nivel, iar salariații au fost mai puțin stresați și și-au împărțit mai echilibrat timpul între muncă și viața personală.

Programul-pilot din Portugalia, organizat în 2023, a cuprins 41 de companii și, în total, 1.000 de angajați.

La finalul testului, 93% dintre participanți și-au dorit ca programul să continue, iar firmele au apreciat pozitiv experiența.

În Marea Britanie, testul din 2022 a inclus 61 de companii și 2.900 de salariați, care și-au primit salariile integral pe toată durata lui.

Doar 5 firme au renunțat la final la programul scurt și s-au întors la cinci zile de lucru, în timp ce 56 au păstrat noul program și după încheierea experimentului, conform aceleiași surse.

Proiectul respins de deputați

În România, Camera Deputaților a respins în octombrie 2024 un proiect care ar fi permis ca cele 40 de ore să fie împărțite în 4 zile.

Adrian Mitroi consideră că diminuarea orelor de muncă trebuie să meargă mână în mână cu o productivitate mai mare.

Productivitatea, condiția de bază

Analistul a explicat că ideea este atrăgătoare, pentru că ține de natura umană, însă economia comportamentală a ajuns la o altă concluzie, anume că productivitatea trebuie să crească pe măsură.

Cu alte cuvinte, nu se poate munci mai puțin pentru aceeași răsplată. Varianta ar fi prelungirea programului în zilele rămase, lucru pe care Mitroi nu îl consideră rău, mai ales pentru că, în București și în marile orașe ale României, logistica este complicată.

Cine petrece oricum 9 ore la serviciu ar putea rămâne 10, ca să compenseze, a explicat el.

Tinerii, atenți la timpul liber

Potrivit cercetărilor pe care Mitroi a spus că le-a făcut, generația tânără nu mai acceptă, spre deosebire de millennials, să prelungească orele petrecute la job.

Tinerii sunt foarte atenți la program, pun preț pe timpul liber și și-ar dori un program mai relaxat.

Șanse mici într-o țară conservatoare

Islanda a deschis mereu drumul în astfel de inițiative, a recunoscut analistul, însă în state mai conservatoare, precum Germania, Franța sau România, nu vede posibilă o asemenea schimbare.

În opinia lui, soluția nu este prelungirea timpului petrecut la muncă, ci creșterea producției, cu ajutorul tehnologiei și al inteligenței artificiale.

„Dar nu trebuie să stăm mai mult, trebuie să producem mai mult”, a explicat Mitroi.

Trei zile libere, poate prea multe

Mitroi s-a întrebat dacă trei zile libere în fiecare săptămână nu ar fi totuși prea mult. El a amintit că astăzi oamenii continuă să lucreze și după pensionare, iar cei foarte tineri muncesc deja sau sunt pe punctul de a o face, semn că omul modern este extrem de activ și de întreprinzător.

Două joburi, o variantă greu de dus

Analistul a respins ideea ca românii să folosească cele trei zile libere pentru un al doilea loc de muncă.

„Nu vreți experiența asta americană”, a avertizat el.

Potrivit calculelor sale, trecerea de la un job la altul ridică mari probleme logistice, mai ales în Europa și într-o țară ca România.

Un asemenea ritm nu mai lasă timp pentru familie sau pentru sine, afectează alimentația și somnul și complică inclusiv lucruri precum hainele sau confortul. De regulă, cei care au două joburi sunt fie la început de carieră, fie hotărâți să strângă bani, a explicat Mitroi.

„Pentru omul mediu, două joburi este deja mult prea mult și unul pare mult”, a spus el.

Femeia româncă, motorul economiei

Mitroi a vorbit și despre o particularitate a României, femeia româncă, pe care a numit-o „agentul economic”.

Extrem de activă, aceasta a ajuns o forță motrice a economiei, a spus analistul, care a observat că femeile par mai energice decât bărbații.

Între confort și stres

Deși mulți își doresc mai mult confort și mai mult timp pentru sine, fenomen cunoscut ca downshifting, competitivitatea și deficitul de productivitate fac imposibilă o viață fără stres, a explicat Mitroi.

Varianta acceptabilă ar fi eustresul, adică forma productivă a stresului, însă distanța până la stresul patologic este foarte mică.

Acesta poate scădea, într-o primă fază, nivelul de trai și apoi poate afecta sănătatea. Pe primul loc în piramidă se află, potrivit analistului, reducerea stresului și menținerea în zona de eustres, cea ușor productivă, care îi dă omului o stare de bine și îl ancorează în lumea modernă.

Trei zile petrecute acasă ar fi prea mult pentru omul de azi, a mai spus Mitroi, chiar dacă pare că o conexiune la internet ar putea compensa, întrucât omul modern se definește prin interacțiune și activitate.

În România, stat cu probleme logistice și foarte conservator, o astfel de schimbare ar fi greu de realizat, a concluzionat el.

Punctualitatea, regula noilor generații

Comportamentul generațiilor tinere ar putea obliga piața muncii să se adapteze, a mai spus profesorul.

El a observat că studenții de acum sunt foarte stricți când vine vorba de punctualitate.

„Ei nu stau să piardă timpul să-l aștepte pe domnul profesor, ceea ce este foarte corect din punctul lor de vedere. Adică ei, ca și la cele 15 minute la întâlnire, nu stau. Deci e o generație foarte practică și una din formele prin care se cer respectați este exact această punctualitate. Pentru banii ăștia îi plătești, pentru programul ăsta îl plătești. Nu ai ce negocia cu ei în afara programului, iar dacă tu nu ești punctual, este responsabilitatea ta”, conchide Mitroi.

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