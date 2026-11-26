Procedura contează la fel de mult ca motivul

Potrivit avocatei Elena Grecu, înainte de orice anunț, compania trebuie să lămurească de ce are nevoie de concedieri, ce posturi urmează să fie eliminate și ce procedură se aplică, potrivit profit.ro.

Numeroase firme ajung în instanță nu pentru că le-ar lipsi motivele de a reduce personalul, ci pentru că nu se conformează integral Codului muncii.

Chiar și o restructurare justificată din punct de vedere economic poate duce la anularea concedierii, dacă angajatorul sare peste o etapă sau nu respectă un termen legal, a mai arătat avocata.

„Angajatorii trebuie să înțeleagă că nu este suficient să aibă un motiv întemeiat, ci trebuie să urmeze corect întreaga procedură”, a explicat Elena Grecu.

Motivul real al reorganizării

Postul desființat trebuie să dispară cu adevărat, iar cauza să fie reală și serioasă și să nu aibă legătură cu salariatul care îl ocupă, de exemplu o scădere a comenzilor, restrângerea activității, automatizarea ori reorganizarea unor departamente.

Firma nu trebuie neapărat să aibă pierderi financiare, dar reorganizarea trebuie să fie una reală și justificată. Doar schimbarea denumirii unui post nu demonstrează, singură, că acesta a fost efectiv desființat.

Dovezile scrise

Necesitatea reorganizării trebuie susținută cu acte, cum ar fi nota de fundamentare, decizia de reorganizare, organigramele și statele de funcții de dinainte și de după restructurare, iar, acolo unde e cazul, analize economice. Forma acestor documente poate varia de la o situație la alta, însă angajatorul trebuie să fie în măsură să dovedească justificarea măsurii.

Posturile și persoanele vizate

Firma stabilește ce posturi dispar și analizează situația celor care le ocupă. Criteriile discriminatorii ori motivele personale nu pot sta la baza alegerii celor concediați.

Când doar o parte dintre angajații cu posturi similare sunt disponibilizați, criteriile de selecție trebuie cântărite cu atenție, ca să nu existe discriminare sau decizii arbitrare.

La oncedierile colective intervin, în plus, reguli speciale privind ordinea de prioritate.

Consultarea salariaților

Dacă e vorba de o concediere colectivă, angajatorul are obligația să deschidă la timp consultări cu sindicatul ori cu reprezentanții salariaților, să le pună la dispoziție informațiile cerute de lege și să discute măsurile prin care concedierile pot fi evitate, reduse ca număr sau atenuate ca efecte. Separat, trebuie verificate obligațiile generale de informare și consultare care revin întreprinderii.

Preavizul

Salariații ale căror posturi sunt desființate beneficiază de un preaviz de cel puțin 20 de zile lucrătoare, termen obligatoriu fie că firma acordă, fie că nu acordă salarii compensatorii.

Decizia scrisă

Fiecare angajat primește o decizie în scris, care cuprinde motivele concedierii și restul mențiunilor cerute de lege. Efectele ei încep din momentul în care îi este comunicată salariatului.

Motivele trebuie trecute integral în decizie, pentru că, în instanță, angajatorul nu poate aduce alte argumente de fapt sau de drept decât cele cuprinse în document.

Pragurile de la care concedierea devine colectivă

O firmă care renunță la mai mulți angajați poate intra sub incidența procedurii de concediere colectivă. Codul muncii stabilește următoarele praguri, raportate la un interval de 30 de zile calendaristice:

• firmele cu 21-99 de salariați: cel puțin 10 concedieri;

• firmele cu 100-299 de salariați: cel puțin 10% din personal;

• firmele cu 300 de salariați sau mai mulți: cel puțin 30 de concedieri.

La calculul acestor praguri se iau în considerare, în condițiile Codului muncii, și alte încetări ale contractelor decise de angajator din motive care nu privesc persoana salariatului, cu condiția să existe minimum cinci concedieri.

Consultări și notificări către autorități

În astfel de cazuri, legea impune o procedură de consultare și notificare.

Dacă, după consultări, firma merge mai departe cu concedierile, ea trebuie să anunțe inspectoratul teritorial de muncă și agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, de regulă cu minimum 30 de zile calendaristice înaintea emiterii deciziilor.

Pentru salariați, consultările contează, fiindcă reprezentanții lor pot veni cu propuneri prin care concedierile să fie evitate, să afecteze mai puține persoane sau să aibă consecințe mai reduse.

Cazul unei firme cu 100 de salariați

Profit.ro oferă exemplul unei companii cu 100 de angajați care desființează 15 posturi, pentru a-și reduce costurile.

Cum numărul concedierilor atinge și trece de pragul de 10% din personal, se aplică procedura concedierii colective.

Firma trebuie, astfel, să își justifice în scris reorganizarea, să îi consulte pe reprezentanții salariaților, să trimită autorităților notificările cerute, să respecte preavizul și să îi comunice fiecărui angajat decizia de concediere. Cei 15 salariați au, la rândul lor, dreptul la preaviz și la o decizie motivată și pot verifica dacă drepturile lor au fost respectate.

Amenzi pentru încălcarea obligațiilor de informare

Dincolo de riscul ca instanța să anuleze concedierile, nerespectarea obligațiilor de informare și consultare poate fi sancționată contravențional în baza Legii nr. 467/2006, care se aplică întreprinderilor cu minimum 20 de angajați.

Sancțiunile nu intervin automat la orice restructurare sau concediere nelegală, ci doar pentru faptele concrete prevăzute de lege.

• între 1.000 și 20.000 de lei, dacă reprezentanții angajaților nu sunt informați așa cum cere legea;

• între 2.500 și 25.000 de lei, dacă nu sunt inițiate consultările obligatorii;

• între 5.000 și 50.000 de lei, dacă sunt transmise cu rea-credință informații incorecte sau incomplete, care fac imposibilă pregătirea adecvată a consultărilor.

Despăgubiri și reintegrare

Pe de altă parte, dacă instanța anulează concedierea, angajatorul poate fi obligat să plătească o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate și reactualizate, la care se adaugă celelalte drepturi pe care salariatul le-ar fi primit. Dacă salariatul o cere, instanța poate decide și reintegrarea lui.

Tot înaintea emiterii deciziilor, angajatorul trebuie să se asigure că niciunul dintre salariații vizați nu se află într-o situație în care legea interzice temporar concedierea, ținând cont de excepțiile aplicabile.

Ce trebuie să urmărească salariații în decizie

La primirea unei decizii de concediere pe motiv de restructurare, salariații au câteva elemente de verificat.

• motivul: decizia trebuie să arate concret de ce a dispărut postul;

• preavizul: cel puțin 20 de zile lucrătoare;

• salariile compensatorii: nu sunt obligatorii în orice situație, dar pot fi prevăzute de contractul individual sau colectiv de muncă ori de alte reglementări aplicabile;

• natura documentului: decizia de concediere diferă de un acord de încetare a contractului, iar faptul că firma se restructurează nu îi obligă pe angajați să accepte încetarea prin acordul părților;

• contestarea: concedierea poate fi atacată în instanță în 45 de zile calendaristice de la data la care salariatul a aflat de ea.

Angajații trebuie, de asemenea, să distingă între semnătura dată la primirea deciziei și acceptarea încetării contractului prin acordul părților.

Simpla confirmare a primirii nu echivalează, în sine, cu acordul salariatului pentru concediere.

Un calendar al restructurării, stabilit din timp

Avocata Elena Grecu atrage atenția asupra termenelor pe care firmele trebuie să le respecte arătând că o concediere colectivă nu înseamnă că angajații pot fi trimiși acasă imediat după anunțarea restructurării.

„Angajatorul trebuie să respecte toate etapele și termenele prevăzute de lege. De exemplu, notificarea autorităților nu înlocuiește preavizul de minimum 20 de zile lucrătoare acordat salariaților. Sunt două obligații distincte, iar nerespectarea lor poate duce la anularea concedierilor în instanță. De aceea, este esențial ca firmele să stabilească din timp, cu sprijin juridic, un calendar corect al restructurării”, conchide avocata.