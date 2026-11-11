Concedieri colective la STB. Peste 700 de angajați disponibilizați cu salarii compensatorii

Societatea de Transport București a demarat un proces de reorganizare instituțională prin emiterea a 796 de preavize de concediere și eliminarea din organigramă a 919 posturi vacante, măsură destinată reducerii cheltuielilor cu forța de muncă în condițiile unor datorii totale ce depășesc nivelul de 3 miliarde de lei.

Societatea de Transport București (STB) a transmis miercuri, 11 noiembrie 2026, un număr de 796 de preavize de concediere către personalul vizat de procedura de restructurare, conform Știrile ProTV.

În paralel cu emiterea preavizelor, compania de transport public a eliminat definitiv din noua organigramă un număr de 919 posturi vacante. În urma finalizării acestor modificări de structură, numărul total al posturilor din cadrul societății va ajunge la 8.428.

STB are datorii de peste 3 miliarde de lei

Măsurile administrative vin în contextul unor dezechilibre financiare majore înregistrate de operatorul public de transport din Capitală. Nivelul datoriilor acumulate de societate depășește suma de 3 miliarde de lei, iar pierderile contabile acumulate în primele zece luni ale anului în curs au atins pragul de 765 de milioane de lei. De asemenea, datele financiare ale companiei indică o trezorerie netă negativă în valoare de 67 de milioane de lei.

Situația financiară actuală este amplificată de nivelul ridicat al cheltuielilor anuale alocate forței de muncă. În prezent, suma necesară pentru plata salariilor și a altor drepturi bănești este de 1,2 miliarde de lei pe an, cifră ce reprezintă aproximativ 70% din totalul veniturilor realizate de companie. În absența unor măsuri de reducere a acestor costuri de funcționare, reprezentanții conducerii administrative au precizat că societatea se află în risc direct de intrare în procedură de faliment.

„Azi, 11 noiembrie 2026, am comunicat un număr de 796 de preavize de concediere, corelativ cu desființarea unui număr echivalent de posturi din organigrama STB. Prin noua organigramă, se desființează și un număr de 919 posturi vacante, astfel încât numărul de posturi ce vor rămâne după încheierea acestui proces de reorganizare să fie 8.428. Menționez că Societatea de Transport București S.A. traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, caracterizată de un volum foarte mare al datoriilor de peste 3 miliarde lei, o pierdere la 10 luni de 765 milioane lei și o trezorerie netă negativă de 67 milioane lei.”— a declarat Remus Borza, Reprezentantul administratorilor judiciari, potrivit sursei citate.

Repartizarea posturilor eliminate din organigramă

Restructurarea personalului vizează atât funcții administrative și tehnice considerate excedentare, cât și posturi din cadrul personalului de bord care deservește rețeaua de transport.

Categorie / Funcție Posturi Desființate Total Anterior / Observații Servicii Generale & Administrative Curier 24 – Fochist 12 din 88 posturi existente Statistician 17 – Legător manual 4 – Birou & Procesare Date Operator introducere și validare date (studii medii) 44 din 145 posturi existente Referent (studii medii) 13 – Consilier juridic 7 din 40 posturi existente Referent de specialitate 30 din 109 posturi existente Economic & Tehnic Casier 58 din 374 posturi existente Economist și contabil 28 din 293 posturi existente Sudor 37 din 138 posturi existente Lăcătuș mecanic 69 din 442 posturi existente Electrician întreținere 10 din 166 posturi existente Mecanic auto 16 din 290 posturi existente Repartizor 23 –

Situația conducătorilor auto și a vatmanilor

Planul de concedieri include și rezilierea contractelor de muncă pentru o parte din personalul navigant. Măsurile vizează:

120 de conducători de autobuze și troleibuze (din totalul de 3.508 posturi);

50 de vatmani (din totalul de 850 de posturi prevăzute în organigramă).

Decizia de concediere în cazul personalului de bord a avut la bază criterii legate de abateri disciplinare, cercetări penale pentru sustragere de combustibil, existența unor certificate de inaptitudine medicală, depistarea sub influența băuturilor alcoolice sau utilizarea nejustificată a concediilor medicale în scopul prestării de activități pentru terți, cum ar fi agenții de turism sau societăți private de transport persoane.

Conducerea societății a precizat că disponibilizarea celor 170 de conducători auto și vatmani nu va afecta derularea programului zilnic de transport public. În prezent, rețeaua din Capitală utilizează aproximativ 1.250 de vehicule (autobuze, troleibuze și tramvaie) în fiecare zi, deservite de un efectiv total de 4.358 de conducători auto și vatmani. Conducerea menționează că procesele de digitalizare aflate în derulare vor permite menținerea sau creșterea frecvenței de circulație pe trasee, în special la orele de vârf.

Compensații financiare și acordul sindical

Salariații care fac obiectul procedurii de concediere colectivă vor beneficia de plăți compensatorii stabilite în funcție de vechimea în muncă acumulată în cadrul companiei. Valorile acestor pachete compensatorii sunt cuprinse între 20.000 de lei și 40.000 de lei pentru fiecare persoană disponibilizată.

„Măsurile de restructurare au fost elaborate în urma consultărilor continue cu sindicatul reprezentativ din cadrul societății.„Salariații concediați vor primi salarii compensatorii între 20.000 și 40.000 lei, în funcție de vechime. Sindicatul reprezentativ din STB a fost permanent consultat pe parcursul acestui proces de restructurare. Mulțumesc tuturor salariaților, care cu onestitate prestează un serviciu public esențial pentru bucureșteni!”— a mai spus Remus Borza, potrivit aceleiași surse.