Marian Godină a povestit că a fost supus unui control inopinat al ANAF, în urma unei sesizări. Fostul polițist susține că inspectorii fiscali i-au semnalat diferențe considerabile între veniturile încasate și cele declarate. Cea mai mare sumă, de peste 300.000 de lei, provenea însă dintr-un credit ipotecar contractat în 2024 pentru cumpărarea unui apartament.

Într-o postare pe Facebook, Marian Godină a dezvăluit că, în ultima perioadă, a devenit ținta mai multor reclamații adresate instituțiilor statului, printre care IGPR, ANI, Parchet, CNCD, ANAF și IPJ Brașov.

Acesta susține că sunt căutate inclusiv postări vechi de câțiva ani, iar companiile cu care colaborează primesc e-mailuri. Godină afirmă că un politician ar fi încercat chiar să intimideze reprezentanții unei firme din cauza colaborării cu el.

Creditul ipotecar de peste 300.000 de lei, în evidențele ANAF

Marian Godină a explicat că a fost contactat de o inspectoare ANAF, care l-a informat că face obiectul unui control inopinat.

Acesta s-a prezentat la sediul instituției, unde a oferit explicații privind veniturile obținute din Facebook, Google și Patreon. Godină susține că a declarat toate sumele și a achitat impozitele și contribuțiile aferente. Surpriza a venit în momentul în care inspectorii i-au prezentat o încasare de peste 300.000 de lei din anul 2024, care nu figura în declarațiile sale fiscale.

„Nimeni nu uită când face un credit ipotecar pe 30 de ani pentru un apartament”, a povestit Marian Godină.

Acesta a verificat tranzacția în aplicația bancară și le-a arătat inspectorilor că suma respectivă provenea din acordarea unui credit ipotecar. Situații similare ar fi fost identificate și în cazul unor credite de nevoi personale contractate în alți ani.

Transferurile pentru mâncare, verificate de inspectorii fiscali

Printre tranzacțiile analizate de ANAF se aflau, potrivit lui Godină, și sume de câte 50 de lei primite de la colegi pentru comenzile de mâncare pe care acesta le achitase cu propriul card. În evidențe apărea inclusiv un voucher de aproximativ 200 de lei, primit în urma unei promoții la achiziționarea unor anvelope.

Godină susține că, la finalul discuțiilor, singura diferență rămasă neclarificată era o sumă declarată în plus. Aceasta reprezenta valoarea unor produse primite în cadrul unui contract de barter, pentru care plătise impozit, deși nu încasase bani.

Marian Godină: „Nu am de gând să mă opresc din scris”

Fostul polițist a precizat că nu îi reproșează inspectorilor fiscali faptul că își desfășoară activitatea, ci este nemulțumit de timpul și energia pe care trebuie să le consume în urma reclamațiilor.

„Dar acesta pare să fie prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru faptul că am ales să scriu întotdeauna ceea ce gândesc”, a transmis Godină.

Acesta a vorbit și despre independența financiară pe care i-o oferă veniturile obținute direct de la cititorii săi, prin abonamentele plătite pe Patreon și Facebook. Marian Godină le-a mulțumit celor care îl susțin și a transmis că sesizările repetate nu îl vor determina să renunțe la postările sale publice.