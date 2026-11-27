Tabloul general al lunii

Întreaga țară va avea parte de valori termice sub cele obișnuite în primele două săptămâni ale lui decembrie, potrivit ANM.

Răcirea va continua și între 14 și 21 decembrie, dar numai în regiunile extracarpatice.

Pentru săptămâna Crăciunului, meteorologii anticipează temperaturi ceva mai mari decât media perioadei în vest, nord și centru, pe când în celelalte zone acestea se vor situa în jurul normalului.

Precipitațiile vor fi sub nivelul normal în prima săptămână a lunii, după care cantitățile se vor apropia, în general, de valorile obișnuite, arată sursa citată.

Sudul și sud-estul, cu cele mai mari abateri negative

În toată țara, prima săptămână din decembrie va aduce temperaturi sub mediile specifice, iar abaterile negative cele mai mari se vor înregistra în extremitatea sudică și sud-estică.

Majoritatea regiunilor vor primi mai puține precipitații decât normal, cu precădere jumătatea de vest a țării.

Regiunile extracarpatice, cele mai afectate de frig

Și în intervalul 7-14 decembrie, mediile termice vor rămâne sub normal în toate regiunile, răcirea fiind resimțită mai ales în zonele extracarpatice, conform aceleiași surse.

La nivel național, cantitățile de precipitații ar urma să fie în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

Mai multe precipitații în interiorul arcului carpatic

Între 14 și 21 decembrie, doar regiunile extracarpatice vor avea parte de un aer ușor mai rece decât în mod normal, în celelalte zone media termică urmând să rămână aproape de valorile obișnuite, potrivit prognozei ANM.

Dacă zonele intracarpatice vor primi ceva mai multe precipitații decât de obicei, restul țării se va încadra, în general, în cantitățile normale.

Crăciun ceva mai blând în vest, nord și centru

Ultima săptămână din prognoză, cea care include sărbătoarea Crăciunului, aduce o ușoară încălzire în unele regiuni, arată meteorologii.

„Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării”, se mai arată în prognoza ANM.