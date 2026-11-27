O rubrică cu subiecte din belșug

Dogioiu speră ca PSD și publicațiile afiliate să nu-i ofere subiecte în fiecare zi. Judecând însă după semnele de până acum, se așteaptă ca acestea să fie numeroase: „va fi muuuultă marfă“, arată ea într-o postare pe Facebook.

Dogioiu a clasificat, în prima ediție, subiectele în două manipulări pe care le consideră grosiere și una aflată, în opinia sa, abia la început.

Moțiunea împotriva lui Rogobete și votul AUR

Primul fals semnalat în postare este afirmația, difuzată de Antena 3, că PNL ar fi făcut alianță cu AUR la moțiunea împotriva ministrului Rogobete.

Dogioiu precizează că moțiunea simplă a fost inițiată de PNL și USR, împotriva unui ministru PSD pe care îl descrie drept unul dintre „cei mai toxici“.

Dogioiu îi reproșează că a ratat PNRR, iar situația a fost salvată, în opinia ei, de Cseke Attila, ca interimar.

La vot, AUR a susținut moțiunea, dar fără să fi existat vreun acord cu PNL și USR, arată ea. Dogioiu bănuiește, în schimb, că votul AUR a venit în urma unei înțelegeri cu PSD.

În partidul de guvernământ, susține ea, câțiva oameni influenți ar fi fost iritați de „tumbele unui cârlan cu mult prea mari vise de mărire“.

Un vot comun nu înseamnă o alianță

Potrivit postării, atunci când o lege sau o moțiune ajunge la vot, fiecare grup parlamentar decide după propria judecată, iar asta nu presupune automat o înțelegere.

Ca exemplu de înțelegere reală, Dogioiu amintește modul în care PSD și AUR au acționat la moțiunea de cenzură din mai. Ea mai invocă zecile de voturi prin care, spune Dogioiu, cele două partide și-au împărțit funcții și interese.

Scrisoarea celor 19 parlamentari liberali

A doua manipulare semnalată de Dogioiu este relatarea despre un presupus „scandal monstru“ în PNL. Informația a fost publicată, spune ea, de presa afiliată mai mult sau mai puțin PSD.

Conform acestor relatări, 19 parlamentari ar fi trimis o scrisoare de nemulțumire după ce doamnele Pauliuc și Anisie au fost excluse din grupul senatorilor liberali.

Dogioiu respinge ideea unui scandal. Ea susține că semnatarii sunt aceiași „puciști“ apropiați de PSD de luni de zile, al căror număr s-a redus între timp.

Cine pierde, de fapt, banii din PNRR

Al treilea subiect, pe care Dogioiu îl consideră doar un început de manipulare, privește discursul PSD despre pierderea fondurilor din PNRR, pusă pe seama „moștenirii“ lăsate de guvernarea anterioară.

Pentru autoare, întrebarea relevantă este de ce se pierd acești bani, iar răspunsul ei vizează direct partidul care face acuzația: „PENTRU CĂ PSD PIERDE BANII.“

„PSD a pierdut peste un miliard de euro când a blocat decarbonizarea și legea salarizării. Continuă să piardă pentru că nu este în stare și nu are credibilitate să lupte la Bruxelles pentru banii României. Guvernul Bolojan a luptat, era credibil și a reușit“, conchide Dogioiu.