Aceeași viziune despre dezvoltarea unui oraș

Decizia a venit după discuțiile administrative și politice pe care Bolojan le-a purtat cu Rîmbu. Președintele PNL a explicat că, din experiența sa de primar, împărtășește cu edilul suceven aceeași viziune despre felul în care trebuie dezvoltat un oraș.

„Am constatat că avem o viziune politică asemănătoare“, a declarat liderul liberal. Bolojan i-a mulțumit apoi lui Rîmbu că a acceptat să intre în cursa pentru Primăria Suceava din 2028 ca reprezentant al PNL, potrivit news.ro.

Drumul de la PSD la PNL

Rîmbu a câștigat Primăria Suceava la alegerile din 2024, ca reprezentant al PSD. În acest an, partidul l-a suspendat și i-a retras toate funcțiile politice, arată sursa citată.

„Ne trebuie mai mulți ani, mai multe mandate“, a spus el.

La rândul său, primarul le-a mulțumit liberalilor pentru „onoarea de perspectivă“ pe care i-au acordat-o.

Rîmbu a spus că se va ocupa în continuare de proiectele pentru Suceava.

Pentru planurile mari de dezvoltare a municipiului este nevoie, în opinia sa, de mai mult timp și de mai mult de un mandat.

Edilul a vorbit și despre legătura personală cu orașul arătând că este în slujba Sucevei și nu va dezamagi.

„Vă promit că nu voi dezamăgi. Sunt în slujba Sucevei, am fost și voi fi, pentru că acestui oraș îi datorez totul. Îi datorez formarea mea ca profesionist, formarea mea ca om, îi datorez copilăria copilului meu, studiile copilului meu“, a conchis Rîmbu.

PSD Suceava l-a suspendat pe Vasile Rîmbu la începutul lui martie, pentru șase luni, criticându-l pentru apropierea de PNL Suceava și pentru că mai multe posturi importante din primărie au revenit unor liberali.

Pe 17 iulie, PSD Suceava a prelungit suspendarea la 12 luni. În octombrie, liderul PNL Suceava, Ioan Balan, a anunțat că liberalii îi vor susține candidatura în 2028.