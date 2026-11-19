În Maramureș și Transilvania sunt cele mai mari șanse de ninsoare de sărbători

În Maramureș și Transilvania, între 50% și 70% dintre cele 51 de scenarii analizate indică posibilitatea să se depună cel puțin 2,5 centimetri de zăpadă nouă în săptămâna Crăciunului, acestea fiind, de altfel, și regiunile în care șansele de ninsoare sunt cele mai mari, potrivit hărții ECMWF.

În vestul României, procentele sunt cuprinse între 40% și 60%, iar în sud ajung la 30 – 50%. Situația este diferită în sud-est și în Dobrogea, unde doar 20 – 40% dintre scenarii indică posibilitatea unor acumulări de zăpadă.

Cu alte cuvinte, în nordul și centrul țării sunt șanse mai mari ca cei mici să se bucure de săniuș și de oameni de zăpadă, în timp ce în sud și pe litoral Crăciunul ar putea veni fără zăpadă. Totuși, trebuie subliniat faptul că arocente nu garantează însă că va ninge într-un anumit oraș, ci arată în câte dintre simulările meteorologice apare posibilitatea depunerii unui strat nou.

O altă hartă ECMWF, care compară cantitățile de zăpadă estimate pentru 21 – 25 decembrie cu cele obișnuite în această perioadă, arată că în cea mai mare parte a României nu sunt așteptate diferențe importante față de normal. În unele zone din vest și sud-vest, zăpada ar putea fi chiar mai puțină decât în mod obișnuit.

În cea mai mare parte a Europei ar putea ninge mai puțin decât de obicei

La nivel european, primele estimări arată că șansele de a avea parte de un Crăciun cu zăpadă diferă destul de mult de la o regiune la alta. Cele mai mici probabilități de ninsoare sunt în vestul și sudul continentului, precum și în Regatul Unit, unde în multe zone mai puțin de 10% dintre scenariile analizate indică posibilitatea unor ninsori. La polul opus se află Scandinavia, Alpii și zona Caucazului, unde condițiile par mai favorabile pentru un peisaj de iarnă, în timp ce în Europa Centrală între 40% și 60% dintre scenarii indică posibilitatea depunerii a cel puțin 2,5 centimetri de zăpadă nouă.

O situație diferită apare în sud-estul Europei, mai ales în apropierea Mării Negre și în Turcia, unde modelul ECMWF semnalează posibilitatea unor cantități de zăpadă mai mari decât cele obișnuite pentru această perioadă.

Așaadr, din moment ce România nu se regăsește însă printre zonele pentru care estimările indică în mod clar ninsori peste media climatologică, deocamdată, nu există semnale că țara noastră ar urma să aibă parte de mai multă zăpadă decât în mod normal de Crăciun.

Vom avea zăpadă chiar pe 25 decembrie? Ce nu se știe încă despre vremea de Crăciun

Deși primele estimări arată în ce regiuni ar putea ninge în săptămâna Crăciunului, ele nu pot confirma că vom avea zăpadă chiar în dimineața zilei de 25 decembrie. Hărțile acoperă întregul interval 20–26 decembrie, ceea ce înseamnă că ninsoarea poate apărea cu câteva zile înainte de Crăciun sau chiar după această dată, iar zăpada depusă între timp s-ar putea topi până la sosirea sărbătorii.

Astfel, chiar dacă unele regiuni au șanse mai mari să fie acoperite de zăpadă în acea săptămână, asta nu înseamnă neapărat că vom avea un Crăciun alb. Cei care speră să facă oameni de zăpadă sau să iasă cu sania ar putea fi dezamăgiți, mai ales în sudul și sud-estul țării, unde probabilitatea de ninsoare este mai redusă.

Totuși, estimările sunt încă orientative, iar prognoza se poate schimba pe măsură ce ne apropiem de sărbători.