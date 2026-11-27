Românii sunt prinși între două realități economice. Pe de o parte, statul trebuie să reducă deficitul bugetar și să evite o retrogradare a ratingului de țară. Pe de altă parte, milioane de pensionari și angajați din sectorul public suportă de aproape doi ani efectele înghețării veniturilor, într-o țară care înregistrează cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Disputa dintre ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și PSD privind majorarea pensiilor în 2027 readuce în discuție o întrebare esențială: cât timp mai pot suporta românii costurile dezechilibrelor bugetare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că indexarea pensiilor în 2027 nu este negociabilă. De cealaltă parte, ministrul Finanțelor invocă prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare, în condițiile în care datoria publică a României a depășit pragul de 60% din Produsul Intern Brut.

De când nu au mai fost indexate pensiile și salariile

Ultima majorare de amploare a pensiilor din sistemul public a avut loc la 1 septembrie 2024, odată cu marea recalculare realizată în baza noii legi a pensiilor. La acel moment, valoarea punctului de referință a fost stabilită la 81 de lei. Aceasta a rămas neschimbată atât în 2025, cât și în 2026, în ciuda creșterii prețurilor.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede, la articolul 84, majorarea anuală a valorii punctului de referință, în luna ianuarie. Formula ia în calcul rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, în condițiile prevăzute de lege.

Mecanismul a fost conceput tocmai pentru a proteja pensionarii de deprecierea veniturilor. La finalul anului 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a suspendat însă aplicarea mecanismului de indexare pentru 2025, prin Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, cunoscută drept ordonanța-trenuleț. Ulterior, indexarea a fost amânată din nou, până în 2027.

Pragul de 60% din PIB. De ce invocă Nazare legea

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de Guvern din 26 noiembrie 2026 o informare privind implicațiile depășirii pragului de 60% din PIB pentru datoria publică.

Potrivit datelor prezentate, datoria guvernamentală a României a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lunii august 2026.

La depășirea pragului de 50% din PIB, Guvernul trebuie să adopte măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public.

La depășirea pragului de 55% din PIB, aceste măsuri sunt extinse și asupra cheltuielilor totale cu asistența socială.

La depășirea pragului de 60% din PIB, Guvernul trebuie să mențină măsurile anterioare și să inițieze un program de reducere a datoriei publice.

Există însă o distincție importantă. Legea se referă la înghețarea cheltuielilor totale, nu la interzicerea automată a oricărei majorări individuale de pensii sau salarii.

Cum a ajuns România în această situație

România se află în procedură de deficit excesiv încă din aprilie 2020. În loc să corecteze treptat dezechilibrele bugetare, statul a continuat să acumuleze deficite și datorii.

Potrivit celor mai recente date revizuite de Eurostat, deficitul bugetar al României a evoluat astfel:

2022: 6,5% din PIB;

2023: 6,6% din PIB;

2024: 9,2% din PIB;

2025: 7,8% din PIB.

În paralel, datoria publică a crescut de la 48,3% din PIB în 2022 la 54,6% în 2024 și 58,9% la finalul anului 2025. Pentru 2026, Comisia Europeană estimează un deficit de 6% din PIB.

România trebuie să corecteze deficitul excesiv până în 2030, conform calendarului convenit cu instituțiile europene. În iunie 2026, Comisia Europeană a constatat că România a întreprins măsuri pentru corectarea dezechilibrelor. Procedura a fost pusă în așteptare, fără a fi însă închisă.

România, la un singur pas de ratingul „junk”

Unul dintre principalele motive care au determinat adoptarea măsurilor de austeritate a fost riscul retrogradării ratingului suveran al României în categoria nerecomandată investițiilor, cunoscută drept „junk”.

Între sfârșitul anului 2024 și primele luni ale anului 2025, cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară, Fitch, Moody’s și Standard & Poor’s, au modificat perspectiva ratingului României în negativă. În octombrie 2026, Standard & Poor’s a reconfirmat ratingul BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă.

România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană

În timp ce Guvernul încearcă să echilibreze bugetul, populația suportă efectele directe ale scumpirilor. Datele publicate de Eurostat la 18 noiembrie 2026 arată că România a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană.

Mai mult, Comisia Europeană estimează că inflația medie anuală armonizată va ajunge în România la 7,9% în 2026, după un nivel de 6,8% în 2025. Creșterea taxelor, scumpirea energiei și majorarea costurilor de trai au accentuat presiunea asupra bugetelor gospodăriilor.

Cât au pierdut românii din puterea de cumpărare în ultimii doi ani

O pensie de 3.000 de lei din octombrie 2024 mai valorează, în termeni de putere de cumpărare, aproximativ 2.586 de lei în octombrie 2026. Pentru a putea cumpăra aceleași produse și servicii ca în urmă cu doi ani.