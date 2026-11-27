Zona Arcului de Triumf, în centrul măsurilor
Potrivit Brigăzii Rutiere, restricțiile sunt valabile între 27 noiembrie și 1 decembrie. Ele privesc mai ales perimetrul delimitat de Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere, iar marți seara se extind și în centrul Capitalei.
Măsurile sunt necesare pentru antrenamente și pentru ceremonia oficială de Ziua Națională, anunță polițiștii.
Antrenamentele de sâmbătă și de luni
Sâmbătă, 28 noiembrie, și luni, 30 noiembrie, între orele 02:00 și 17:00, traficul va fi limitat treptat pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff și pe străzile învecinate din același perimetru, pe durata antrenamentelor.
Aceleași limitări vizează
- bulevardele Mareșal Constantin Prezan și Mareșal Alexandru Averescu;
- străzile Alexandru Constantinescu, Arhitect Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sg. Vasile Dorobanțu, Docenților, Mahatma Gandhi, Petőfi Sándor, Clucerului, Gheorghe Brătianu și Uruguay.
Benzi închise pentru tribuna oficială
Montarea și demontarea tribunei oficiale aduc restricții suplimentare de luni, 30 noiembrie, de la ora 12:00, până marți, 1 decembrie, la ora 18:00.
În această perioadă, nu se va putea circula pe benzile I, II și III din Piața Arcul de Triumf, pe sensul către Piața Victoriei, și nici pe strada Alexandru Constantinescu, în niciunul dintre sensuri.
Ziua paradei militare
Marți, 1 decembrie, între 02:00 și 17:00, limitările treptate rămân în vigoare în tot perimetrul delimitat de Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere, dar și pe arterele deja amintite, conform aceleiași surse.
Între orele 02:00 și 14:00, accesul pietonilor este interzis în următoarele zone:
- Șos. Kiseleff, pe porțiunea dintre str. Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf, cu excepția invitaților;
- str. Alexandru Constantinescu, de la Bd. Mărăști până la Piața Arcul de Triumf;
- Bd. Mareșal Constantin Prezan, de la Piața Charles de Gaulle până la Piața Arcul de Triumf, pe trotuarul din dreapta în direcția Arcului de Triumf, cu excepția presei;
- Parcul Regele Mihai I, în zona mărginită de Aleea Michael Jackson (pe porțiunea dintre Piața Arcul de Triumf și aleea spre Muzeul Satului), Aleea Grădina Japoneză, Aleea Aventura Parc și Bd. Constantin Prezan.
Retragerea cu torțe, marți seara
Retragerea cu torțe din seara de 1 decembrie aduce, potrivit polițiștilor, noi restricții:
- între 18:00 și 19:30, pe strada Constantin Mille;
- ]ntre 18:40 și 19:45, pe benzile I și II ale Căii Victoriei, în dreptul Palatului Cercului Militar Național;
- între 19:00 și 22:00, coloana militară va ocupa prima bandă de circulație, pe traseul Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor Sanitari, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Șos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, până la sediul Brigăzii 30 Gardă.