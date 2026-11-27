Zona Arcului de Triumf, în centrul măsurilor

Potrivit Brigăzii Rutiere, restricțiile sunt valabile între 27 noiembrie și 1 decembrie. Ele privesc mai ales perimetrul delimitat de Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere, iar marți seara se extind și în centrul Capitalei.

Măsurile sunt necesare pentru antrenamente și pentru ceremonia oficială de Ziua Națională, anunță polițiștii.

Antrenamentele de sâmbătă și de luni

Sâmbătă, 28 noiembrie, și luni, 30 noiembrie, între orele 02:00 și 17:00, traficul va fi limitat treptat pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff și pe străzile învecinate din același perimetru, pe durata antrenamentelor.

Aceleași limitări vizează

bulevardele Mareșal Constantin Prezan și Mareșal Alexandru Averescu;

străzile Alexandru Constantinescu, Arhitect Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sg. Vasile Dorobanțu, Docenților, Mahatma Gandhi, Petőfi Sándor, Clucerului, Gheorghe Brătianu și Uruguay.

Benzi închise pentru tribuna oficială

Montarea și demontarea tribunei oficiale aduc restricții suplimentare de luni, 30 noiembrie, de la ora 12:00, până marți, 1 decembrie, la ora 18:00.

În această perioadă, nu se va putea circula pe benzile I, II și III din Piața Arcul de Triumf, pe sensul către Piața Victoriei, și nici pe strada Alexandru Constantinescu, în niciunul dintre sensuri.

Ziua paradei militare

Marți, 1 decembrie, între 02:00 și 17:00, limitările treptate rămân în vigoare în tot perimetrul delimitat de Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere, dar și pe arterele deja amintite, conform aceleiași surse.

Între orele 02:00 și 14:00, accesul pietonilor este interzis în următoarele zone:

Șos. Kiseleff, pe porțiunea dintre str. Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf, cu excepția invitaților;

str. Alexandru Constantinescu, de la Bd. Mărăști până la Piața Arcul de Triumf;

Bd. Mareșal Constantin Prezan, de la Piața Charles de Gaulle până la Piața Arcul de Triumf, pe trotuarul din dreapta în direcția Arcului de Triumf, cu excepția presei;

Parcul Regele Mihai I, în zona mărginită de Aleea Michael Jackson (pe porțiunea dintre Piața Arcul de Triumf și aleea spre Muzeul Satului), Aleea Grădina Japoneză, Aleea Aventura Parc și Bd. Constantin Prezan.

Retragerea cu torțe, marți seara

Retragerea cu torțe din seara de 1 decembrie aduce, potrivit polițiștilor, noi restricții: