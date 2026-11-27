Acțiune penală din 12 noiembrie

Comunicatul Parchetului arată că procurorii au pornit acțiunea penală pe 12.11.2026, iar inculpata este acuzată de trafic de influență. Pe baza probelor strânse până acum, anchetatorii plasează faptele între 15.10.2026 și 11.11.2026.

Femeia s-a recomandat, sub o identitate falsă, pretinzând că este cadru didactic la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, potrivit procurorilor.

A cerut bani și a încasat o parte dintre ei în schimbul promisunii că va face demersuri pe lângă angajații universității pentru obținerea unei diplome de licență, fără ca beneficiarul să fi frecventat însă cursurile sau să fi dat vreun examen.

Banii ceruți și banii încasați

Prima sumă, de 14.000 de lei, a ajuns la inculpată pe 22.10.2026, prin intermediul altei persoane, iar pe 28.10.2026 aceasta a mai luat direct 2.000 de lei, arată sursa citată.

Alte pretenții, între care 1.500 de lei și mai multe sume neprecizate, nu au mai fost plătite. Anchetatorii susțin că banii erau ceruți, iar o parte și încasați, pentru ca femeia să-și folosească pretinsa influență asupra celor cu atribuții în domeniu.

Nicio diplomă pe numele beneficiarului

Parchetul precizează că, din probele adunate până acum, nu reiese că inculpata ar fi făcut efectiv ce promisese. Numele beneficiarului lipsește din registrele universității, care nu a eliberat pe numele lui nicio diplomă de licență.

Procurorii nu au găsit nici dovezi că angajați ai universității ar fi fost implicați în faptele reținute.

Control judiciar în locul arestului preventiv

Pe 12.11.2026, inculpata a fost reținută pentru 24 de ore. Procurorul a cerut arestarea ei preventivă, însă judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a respins propunerea și a plasat-o sub control judiciar pentru 60 de zile.

Dosar deschis la sesizarea unui jurnalist

Cazul a ajuns la procurori după o sesizare a unui jurnalist Antena 1, care a făcut publice primele informații în timpul unei anchete de presă.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare continuă investigația. Punerea în mișcare a acțiunii penale și măsurile preventive sunt etape ale procesului penal, prevăzute de Codul de procedură penală, prin care se creează cadrul pentru strângerea probelor.

Parchetul a subliniat că acestea „nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.

Trei facultăți și două doctorate

Observator o prezintă pe Simona Vasilache ca pe unul dintre cele mai titrate cadre universitare din România.

A absolvit trei facultăți și două programe de master și are două doctorate. Predă la Academia de Studii Economice, considerată cea mai prestigioasă universitate economică din țară.

Pe lângă activitatea de profesor, este medic, economist, filolog și critic literar și face parte din Uniunea Scriitorilor din România. Observator o descrie drept un om care „știe exact cât valorează o diplomă”.

ASE: contract suspendat din 2024

După difuzarea reportajului, ASE a transmis un comunicat. Universitatea a negat orice legătură între presupusul mecanism de obținere frauduloasă a diplomelor.

ASE a confirmat că Simona-Nicoleta Vasilache este cadru didactic titular al universității, dar a precizat că, din 07.05.2024, contractul ei individual de muncă este suspendat, în condițiile legii.

În prezent, profesoara se află în concediu de creștere a copilului.

Cercetare disciplinară și plângere penală

Potrivit ASE, înainte de suspendarea contractului, universitatea pornise o cercetare disciplinară împotriva profesoarei, după ce studenții au reclamat comportamentul și etica ei academică. Cercetarea este acum oprită, ca urmare a suspendării raporturilor de muncă.

Pe 15.10.2024, ASE a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București pentru fals material în înscrisuri, uz de fals și înșelăciune, iar ancheta nu s-a încheiat.

Universitatea a mai arătat că, pe 18.11.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul București i-a trimis ordonanța prin care au fost instituite măsuri asiguratorii.

Din acest document, ASE a aflat că împotriva profesoarei s-a început urmărirea penală pentru luare de mită și trafic de influență.

ASE a dat asigurări că situația juridică și profesională a profesoarei este tratată conform legii.

„Academia de Studii Economice din București se delimitează clar și neechivoc de astfel de practici. Simpla afiliere profesională a unei persoane la universitatea noastră nu inseamnă asocierea universității cu presupusele activități penale prezentate în reportaj.

În aceste condiții, ASE respinge orice practică de fraudare a actelor de studii și solicită ca prezentarea publică a acestui caz să reflecte cu exactitate contextul în care sunt investigate faptele”, se mai arată în comunicatul ASE.