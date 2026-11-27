O țintă mai relaxată pentru 2025

Cîțu amintește ce s-a întâmplat în vara lui 2025, ca să explice situația de acum a finanțelor publice. Abia instalat, Guvernul Bolojan a redeschis atunci negocierile cu Comisia Europeană privind traiectoria de reducere a deficitului, deși aceasta primise aprobarea cu doar câteva luni mai devreme, arată fostului premier.

Executivul își dorea o țintă de deficit mai mare pentru 2025, pe care să o poată atinge „pentru a se putea lăuda că și-a îndeplinit-o”, susține Cîțu.

Pachetul negociat a inclus și creșterea TVA, alături de alte taxe.

Prețul plătit: ținte mai stricte până în 2030

Ca să obțină spațiu în 2025, Guvernul a acceptat, spune Cîțu, un ritm de ajustare mult mai sever pentru anii următori. Pentru fiecare an dintre 2026 și 2030, țintele de deficit au ajuns mai mici decât în planul inițial.

Fostul premier dă ca exemplu anul 2030: dacă planul de la început permitea un deficit de 3,4% din PIB, Executivul a acceptat 2,8% din PIB.

De aici vine principala problemă, explică fostul premier. Guvernul a obținut o „victorie” pe termen scurt, dar ajustarea fiscală mult mai dură le revine guvernelor de după el.

Revenirea la 3,4% pentru 2030

Nota prezentată în ședința de Guvern readuce deficitul pentru 2030 la 3,4% din PIB, deși Consiliul UE nu a emis între timp o recomandare nouă în acest sens, mai arată fostul premier.

Prin urmare, Ministerul Finanțelor propune oficial o traiectorie care nu mai respectă angajamentele asumate chiar de minister în vara lui 2025.

Ce arată proiecțiile Finanțelor

Informarea a fost prezentată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Documentul estimează un deficit de 6% din PIB în 2026, de 5,2% în 2027, de 4,2% în 2028 și de 3,2% în 2029.

Pentru 2030 este prevăzută o creștere temporară, la 3,4% din PIB, iar pentru 2031, o scădere la 2,5%.

În toată perioada 2026-2031, datoria publică ar rămâne peste pragul de 60% din PIB. Din acest motiv, Guvernul nu poate aproba măsuri care să crească cheltuielile totale de personal sau cheltuielile totale cu asistența socială din sectorul public.

Recomandarea publicată de Comisia Europeană în iunie 2025 prevedea, la rândul ei, ca deficitul să scadă de la 9,3% din PIB în 2024 la 2,8% din PIB în 2030.

Întrebarea despre TVA

Fostul premier își încheie postarea cu o întrebare adresată Guvernului: „Dacă tot am revenit la ținta inițială de deficit pentru 2030 fără ok-ul CE, când revenim și la cotele de TVA in vigoare înaintea negocierii din 2025?”, se întreabă Cîțu.

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