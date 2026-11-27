Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, că influența rusă nu a reprezentat motivul juridic pentru care Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din 2024. Șeful statului a respins concluziile raportului prezentat de AUR și a susținut că, din punct de vedere juridic, subiectul anulării scrutinului este lămurit. În schimb, raportul pe care îl promite încă de la începutul mandatului nu a fost prezentat nici până astăzi.

„Eu mi-aș dori ca lumea să citească raportul respectiv. Nu vreau să fie în spațiul public un concurs de afirmații, ci evaluări. Mi-ar plăcea ca oamenii să spună dacă aduce sau nu lucruri noi. Eu cred că nu aduce nimic, din analiza pe care colegii mei au făcut-o”, a declarat președintele.

Nicușor Dan: Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă

Șeful statului a făcut o distincție între motivele juridice care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale și operațiunile de influență atribuite Federației Ruse în România. Nicușor Dan susține că, în opinia sa, problema anulării scrutinului este lămurită din punct de vedere juridic.

”Ce nu e lămurit și ar fi fost bine ca raportul de care vorbesc că apară mai repede, e legat de influența rusă. O influență de acum 10 ani și până acum, iar aici zic eu sunt elemente foarte, foarte puternice în acest sens. Îmi asum responsabilitatea că aceste lucruri ar fi trebui să apară în spațiul public. (..) Da, atenție, alegerile prezidențiale nu s-au anulat din cauza influenței ruse. Nu are legătură cu anularea alegerilor”, a mai spus Nicușor Dan

„CCR a spus: în momentul ăla există indicii serioase și ulterior a fost confirmată. Avem un raport al TikTok care spune că au fost 27 de mii de conturi care au acționat coordonat. Deci asta e explicația. Am avut trei motive, două erau evidente, al treilea nu era, ulterior s-a confirmat”, a explicat Nicușor Dan.

De ce nu au fost anulate și alegerile parlamentare

Nicușor Dan a fost întrebat și de ce alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024 au fost validate, în condițiile în care acestea s-au desfășurat la numai o săptămână după primul tur al alegerilor prezidențiale. Președintele a susținut că scrutinul parlamentar nu a fost marcat de un eveniment excepțional care să pună sub semnul întrebării validitatea procesului electoral.

Acesta a invocat ascensiunea electorală a lui Călin Georgescu, despre care a afirmat că era cotat cu aproximativ 3% în sondaje cu două săptămâni înaintea scrutinului, dar a obținut aproape 23% din voturi.

„Eu cred că România e stat de drept, în care am avut o autoritate, CCR, cu atribuții pe procesul de desfășurare al alegerilor prezidențiale, care a acționat curajos și necesar față de moment”, a răspuns președintele.

Raportul promis de Nicușor Dan în repetate rânduri

De la câștigarea alegerilor prezidențiale din mai 2025, Nicușor Dan a promis în repetate rânduri că va prezenta românilor informații detaliate despre circumstanțele anulării scrutinului din 2024.

Președintele a avansat de-a lungul mandatului mai multe termene pentru prezentarea documentului, fără ca acesta să fie publicat integral. Între timp, în octombrie 2025, președintele a făcut publică o analiză privind războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă împotriva României, prezentată și liderilor europeni. Aceasta nu reprezenta însă raportul complet promis cetățenilor.

La 27 noiembrie 2026, la aproape doi ani de la anularea alegerilor, documentul complet nu a fost publicat. Președintele vorbește acum despre un raport care să analizeze influența rusă în România din ultimii zece ani.

Ce conține raportul prezentat de AUR

Raportul prezentat de AUR analizează circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale, atribuțiile Curții Constituționale, activitatea serviciilor de informații și legalitatea procedurilor care au precedat hotărârea din 6 decembrie 2024.

După prezentarea raportului, Administrația Prezidențială a transmis un comunicat în care a răspuns punctual mai multor concluzii formulate în document.

Cum au fost anulate alegerile prezidențiale din 2024

Primul tur al alegerilor prezidențiale a avut loc la 24 noiembrie 2024. Candidatul independent Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc, cu 22,94% din voturi, urmat de Elena Lasconi, candidata USR, cu 19,18%, și Marcel Ciolacu, candidatul PSD, cu 19,15%.

La 2 decembrie 2024, după ce dispusese renumărarea voturilor, Curtea Constituțională a validat rezultatele primului tur. Două zile mai târziu, președintele de atunci, Klaus Iohannis, a desecretizat documentele prezentate de serviciile de informații și Ministerul Afacerilor Interne în ședința CSAT din 28 noiembrie.

Documentele semnalau nereguli privind promovarea electorală a lui Călin Georgescu, finanțarea campaniei sale, activitatea unor rețele de conturi pe platformele sociale și posibile acțiuni hibride îndreptate împotriva României.

La 6 decembrie 2024, cu numai două zile înaintea turului al doilea și după ce votarea în diaspora începuse deja, Curtea Constituțională a decis, în unanimitate, anularea întregului proces electoral.

Decizia care a scos zeci de mii de români în stradă

Anularea alegerilor a provocat o criză politică și numeroase controverse în societate. Decizia CCR a fost contestată atât de Călin Georgescu și susținătorii săi, cât și de Elena Lasconi, candidata care urma să îl înfrunte în turul al doilea. La acel moment, Elena Lasconi a calificat hotărârea Curții Constituționale drept ilegală și imorală, susținând că scrutinul ar fi trebuit să continue.

În lunile următoare au avut loc mai multe manifestații împotriva anulării alegerilor. La 12 ianuarie 2025, zeci de mii de persoane au participat la un protest organizat de AUR în București, solicitând, printre altele, reluarea scrutinului prezidențial. Alegerile au fost reorganizate în mai 2025 și câștigate de Nicușor Dan, care l-a învins în turul al doilea pe liderul AUR, George Simion.