Interregional Călători (IRC) continuă procesul de modernizare a serviciilor de transport feroviar și extinde operarea trenurilor electrice Alstom Coradia Stream pe două noi relații: Cluj-Napoca – Deda – Brașov și Cluj-Napoca – Deva – Timișoara. Primele trenuri vor circula începând cu 29 noiembrie 2026 pe ruta Cluj-Napoca – Brașov, iar din 1 și 2 decembrie vor fi introduse etapizat și pe ruta Cluj-Napoca – Timișoara.

Noile rame electrice pun la dispoziția călătorilor o alternativă modernă și confortabilă pentru deplasările cu trenul, cu facilități adaptate nevoilor actuale de mobilitate. Printre dotările trenurilor se numără sisteme video și audio de informare a călătorilor, spații generoase pentru bagaje, prize și porturi de încărcare pentru dispozitive electronice, precum și toalete moderne.

În plus, trenurile dispun de facilități dedicate persoanelor cu mobilitate redusă, precum grupuri sanitare adaptate, rampe pentru urcare și coborâre, dar și celor cu deficiențe de vedere, care au la dispoziție hărți tactile și scaune inscripționate în alfabetul Braille. Aceste echipamente contribuie la creșterea accesibilității și la asigurarea unei experiențe de călătorie cât mai confortabile și independente pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilități.

Introducerea noilor trenuri nu presupune costuri suplimentare pentru pasagerii care călătoresc pe aceste relații, astfel încât aceștia vor beneficia de material rulant nou și condiții moderne de transport la tarifele reglementate aplicabile. Totodată, Interregional Călători acordă toate reducerile și facilitățile de călătorie prevăzute de legislația în vigoare pentru categoriile de călători eligibile (ex: pensionari, elevi, studenti etc.).

Noile rame conectează centre urbane importante din Centrul și Vestul țării

Începând cu 29 noiembrie 2026, IRC introduce o pereche de trenuri Alstom Coradia Stream pe relația Cluj-Napoca – Deda – Brașov și retur. Noua conexiune oferă călătorilor o alternativă modernă de transport între cele două orașe. Trenurile vor circula conform următorului program:

Trenul 16544: Cluj-Napoca – Deda – Brașov, plecare din Cluj-Napoca la ora 15:23, sosire în Brașov la ora 23:09.

Cluj-Napoca – Deda – Brașov, plecare din Cluj-Napoca la ora 15:23, sosire în Brașov la ora 23:09. Trenul 16541: Brașov – Deda – Cluj-Napoca, plecare din Brașov la ora 06:53, sosire în Cluj-Napoca la ora 14:28.

Din 1 și 2 decembrie 2026, IRC introduce etapizat două perechi de trenuri electrice noi pe relația Cluj-Napoca – Deva – Timișoara și retur, consolidând legătura feroviară dintre două importante centre regionale ale țării, conform următorului program:

Din 1 decembrie:

Trenul 16524: Cluj-Napoca – Deva – Timișoara, plecare din Cluj-Napoca la ora 07:30, sosire în Timișoara la ora 14:01.

Cluj-Napoca – Deva – Timișoara, plecare din Cluj-Napoca la ora 07:30, sosire în Timișoara la ora 14:01. Trenul 16526: Cluj-Napoca – Deva – Timișoara, plecare din Cluj-Napoca la ora 14:57, sosire în Timișoara la ora 22:02.

Cluj-Napoca – Deva – Timișoara, plecare din Cluj-Napoca la ora 14:57, sosire în Timișoara la ora 22:02. Trenul 16527: Timișoara – Deva – Cluj-Napoca, plecare din Timișoara la ora 14:30, sosire în Cluj-Napoca la ora 21:05.

Din 2 decembrie:

Trenul 16525: Timișoara – Deva – Cluj-Napoca, plecare din Timișoara la ora 06:30, sosire în Cluj-Napoca la ora 13:28.

Orele de circulație indicate sunt aferente mersului de tren în vigoare și vor fi actualizate începând cu 13 decembrie 2026.

Biletele pot fi achiziționate atât online, cât și din tren sau din gări

Legitimațiile de călătorie pentru trenurile IRC se pot achiziționa online, direct din tren, de la casele de bilete ale companiei sau de la automatele de bilete disponibile în prezent în gările Cluj-Napoca și București Nord, la același tarif, indiferent de canalul de achiziție ales. Compania are în vedere extinderea rețelei de automate și în alte gări.

Prin diversificarea modalităților de cumpărare a biletelor și introducerea trenurilor electrice noi pe rute suplimentare, IRC urmărește să facă transportul feroviar mai accesibil și mai ușor de utilizat.

O etapă nouă în dezvoltarea Interregional Călători

Interregional Călători este un operator privat de transport feroviar de călători, cu 13 ani de experiență pe piața din România. Compania operează servicii pe mai multe relații feroviare din țară, având ca obiectiv dezvoltarea unei alternative moderne, accesibile și predictibile pentru mobilitatea regională și interregională.

În 2026, compania a început o nouă etapă de dezvoltare, prin introducerea trenurilor electrice Alstom Coradia Stream și extinderea serviciilor operate cu material rulant modern.

În prezent, IRC asigură legături feroviare între București Nord și Brașov, cu 12 perechi de trenuri pe zi, respectiv între București Nord și Cluj-Napoca, cu trei perechi de trenuri zilnic, urmând ca, din 13 decembrie, pe această din urmă relație să fie introdusă o a patra pereche de trenuri. Acestor conexiuni li se adaugă noile servicii către Brașov, prin Deda, și Timișoara, prin Deva.

Planurile de dezvoltare ale companiei vizează și extinderea serviciilor cu trenuri noi PESA, din 2027, pe relațiile Arad – Timișoara – Caransebeș, București – Adjud și Huedin – Cluj-Napoca – Bistrița-Năsăud.

Prin aceste dezvoltări, Interregional Călători își propune să contribuie la creșterea calității transportului feroviar din România și să ofere călătorilor mai multe opțiuni de deplasare, în condiții moderne de confort și accesibilitate.