Guvernul de la Tallinn a decis închiderea tuturor celor cinci puncte de trecere a frontierei cu Federația Rusă începând cu data de 1 decembrie 2026, pentru o perioadă de cel puțin șase luni, măsură adoptată în urma unei tentative de incendiere a unei companii de apărare din apropierea capitalei. Decizia blochează una dintre ultimele rute terestre utilizate de cetățenii ruși, rezidenții statelor baltice și ai Finlandei, precum și de rețeaua de transportatori privați care asigură legătura dintre statele Uniunii Europene și Rusia.

Autoritățile din Estonia vor suspenda activitatea la toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia începând cu 1 decembrie 2026, potrivit unui reportaj realizat de instituția jurnalistică independentă Bereg și preluat de publicația Meduza, precum și informațiilor relatate de Firstpost. Măsura va rămâne în vigoare timp de cel puțin șase luni și vizează punctele Narva-1, Koidula, Luhamaa, Saatse și podul pietonal Narva-2, care era deja închis din 28 noiembrie 2022.



Decizia executivului de la Tallinn vine după incidentul de la Viimsi

Planul de închidere a frontierei a fost anunțat de autoritățile estoniene la 15 noiembrie 2026, la o zi după ce persoane necunoscute au încercat să incendieze o clădire a companiei din industria de apărare Threod Systems, situată în orașul Viimsi, în apropiere de Tallinn.

Autoritățile au calificat tentativa de incendiere drept sabotaj și au acuzat serviciile de informații militare ale Rusiei de organizarea acțiunii. Opt rezidenți ai Letoniei au fost reținuți sub suspiciunea de pregătire a faptei, iar o instanță a dispus arestarea preventivă a cinci dintre aceștia, fără a fi comunicat dacă vreunul deține cetățenia rusă.

La 20 noiembrie 2026, cabinetul de miniștri a aprobat solicitarea Ministerului de Interne privind închiderea frontierei. „Nu vom lăsa Rusia să ne folosească deschiderea împotriva noastră”, a declarat prim-ministrul Kristen Michal. Anterior votului din guvern, președintele Estoniei, Ulle Madise, ceruse executivului să nu adopte această decizie „sub influența emoțiilor”.

Petiția rezidenților din Estonia

Decizia a generat reacții la nivel local și regional. Primarul orașului Narva, Jaan Toots, a solicitat crearea unor „coridoare umanitare” pentru călătoriile de urgență ale rezidenților estonieni care își vizitează rudele din Rusia.

„Oamenii noștri care merg în Rusia să își vadă rudele nu reprezintă niciun pericol pentru stat”, a afirmat Toots.

În paralel, rezidenții din Estonia au lansat o petiție prin care cer menținerea posibilității de tranzit pentru persoanele care călătoresc din motive familiale și umanitare, precum vizitarea părinților în vârstă sau îngrijirea rudelor bolnave. Până în seara zilei de 24 noiembrie, petiția fusese semnată de peste 3.000 de persoane. Ministrul de Interne al Estoniei, Igor Taro, a declarat că ar fi preferabil ca toți semnatarii să susțină o petiție pentru încetarea războiului.

Rusia protestează, în timp ce și Letonia ia în calcul închiderea granițelor

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a exprimat un protest față de hotărârea Tallinnului, calificând acuzațiile de sabotaj drept nefondate și acuzând Estonia că își pune spațiul aerian la dispoziția dronelor ucrainene.

În același timp, Letonia analizează posibilitatea închiderii propriilor puncte de trecere a frontierei cu Rusia, iar la 23 noiembrie prim-ministrul Andris Kulbergs a însărcinat agențiile guvernamentale să propună restricții pentru granița letono-rusă.

Funcționarea rutelor de transport

Punctele vizate de închidere sunt Narva-1, cunoscut drept Podul Prieteniei, care leagă orașul estonian Narva de orașul rus Ivangorod în nord-estul Estoniei, alături de punctele Koidula, Luhamaa și Saatse din sud-estul țării, utilizate exclusiv de cetățenii estonieni și de cetățenii ruși cu permis de ședere în Estonia.

Traversarea frontierei presupune coborârea pasagerilor cu bagajele pentru controlul de pașapoarte și controlul vamal pe partea estoniană, urmate de procedurile similare pe partea rusă. În cazul curselor de autobuz dintre Tallinn și Sankt Petersburg prin Narva, pasagerii schimbă vehiculul după trecerea frontierei, în timp ce pe rutele prin Koidula și Luhamaa aceștia reîmbarcă în același autobuz pe teritoriul rus. Pentru transportul cu autoturisme private, un alt șofer preia pasagerii după intrarea în Rusia, spre Sankt Petersburg sau Pskov.

Timpii de așteptare la frontieră au generat blocaje

Timpii de așteptare au generat blocaje frecvente. În mai 2024, publicația de investigații The Insider a relatat că un autobuz al companiei Ecolines a fost reținut între 10 și 12 ore la punctul de control rus Șumilkino, corespondentul punctului estonian Luhamaa.

La 22 noiembrie 2026, publicația Delfi a raportat că pasagerii unui autobuz Ecolines pe ruta Sankt Petersburg–Riga au petrecut noaptea în zona neutră dintre punctele Kunicina Gora și Koidula, după ce au trecut controlul rus în jurul orei 17:30, iar partea estoniană a anunțat că nu poate finaliza procedurile înainte de închiderea programului, cursa fiind reluată abia la ora 08:00 în dimineața zilei de 23 noiembrie.

Un incident similar a fost relatat de Igor, un șofer care locuiește în Finlanda de aproximativ 30 de ani și efectuează curse cu autoturismul personal. La 22 noiembrie, acesta a trecut controlul rus la Kunicina Gora în jurul orei 13:00, fără mașini în față, dar a rămas blocat între cele două frontiere până dimineața, deși punctul Koidula se închide la ora 19:00. „Ne-au lăsat să stăm între cele două granițe până dimineață”, a declarat șoferul, precizând că el și pasagerii au dormit în mașină în zona de tranzit pentru a evita repetarea controlului la frontiera rusă în cazul deplasării la un hotel.

Piața transportatorilor privați trebuie să-și reorienteze rutele

Fluxul de pasageri prin Estonia a crescut după decembrie 2023, când Finlanda și-a închis frontiera terestră cu Rusia, determinând călătorii să ia feribotul din Helsinki spre Tallinn și să continue drumul spre Narva. După ce autoritățile ruse au închis în februarie 2024 circulația auto pe podul de la Narva pentru lucrări de renovare, iar Estonia a introdus închiderea pe timp de noapte și controale suplimentare ale bagajelor, traficul s-a redistribuit către punctele Luhamaa și Koidula, unde rezervarea unui interval orar pe platforma GoSwift se deschide în prima zi a lunii anterioare și oferă la Koidula doar șase locuri pe zi, câte unul la două ore.

În jurul acestor puncte s-a format o rețea de transportatori privați, mulți dintre ei emigranți ruși care își găsesc clienții pe Telegram și Facebook și operează fără licență de transport persoane. Pavel, un emigrant rus stabilit la Riga în 2022, a transportat cel puțin 3.000 de pasageri în ambele sensuri între 2023 și aprilie 2026, mai întâi cu un autoturism și apoi cu o dubă cu opt locuri, obținând în unele luni venituri de aproximativ 4.000 de euro. Potrivit acestuia, la granița dintre Estonia și Letonia, polițiștii de frontieră letoni efectuau frecvent verificări ale vehiculelor și interviuri cu pasagerii care prelungeau călătoria cu 60 până la 90 de minute.

Liudmila, o rezidentă din Riga care călătorește la câteva luni în Rusia pentru a-și vizita sora prin punctul Luhamaa, a declarat că traversarea dinaintea închiderii a fost probabil ultima pe această rută și că ia în calcul utilizarea punctelor de trecere din Letonia. În același timp, operatorul privat Baltic Transfer a anunțat pe Telegram că își modifică traseele și va transporta pasagerii către Kaliningrad și Belarus prin punctele de frontieră ale Lituaniei.