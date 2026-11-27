Munca la negru în domeniul platformelor digitale revine în atenția autorităților, după ce inspectorii de muncă au descoperit 315 persoane care prestau muncă nedeclarată la un singur angajator. Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că ministerul lucrează la un proiect legislativ pentru reglementarea acestui sector și protejarea drepturilor lucrătorilor.

În perioada 16-20 noiembrie 2026, Inspecția Muncii a efectuat 1.861 de controale la nivel național, în urma cărora au fost identificate 318 persoane care prestau muncă nedeclarată.

„315 persoane doar la un singur angajator, care folosea munca la negru în domeniul platformelor digitale. Este încă un semnal clar că drepturile celor care muncesc pe platforme digitale trebuie protejate, iar regulile trebuie să țină pasul cu schimbările de pe piața muncii”, a transmis Florin Manole, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a precizat că se lucrează la un proiect de reglementare a domeniului, astfel încât persoanele care desfășoară astfel de activități să beneficieze de un cadru legal clar și de drepturi mai bine protejate.

Amenzi de peste 7,5 milioane de lei în cinci zile

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 1.231 de sancțiuni, dintre care 369 de amenzi, în valoare totală de 7.583.000 de lei. Pentru remedierea neregulilor constatate au fost dispuse 2.596 de măsuri.

Printre principalele abateri descoperite se numără nerespectarea programului de muncă și de odihnă, utilizarea muncii nedeclarate și ignorarea măsurilor impuse în urma controalelor anterioare. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 719 controale, iar inspectorii au dispus oprirea din funcțiune a 12 echipamente de muncă.

Manole a semnalat problema încă din primul mandat

Nu este pentru prima dată când Florin Manole atrage atenția asupra muncii la negru în domeniul platformelor digitale. În septembrie 2025, în timpul primului său mandat la Ministerul Muncii, inspectorii au descoperit 530 de persoane care lucrau fără contracte de muncă la o singură firmă de curierat din București.

La acel moment, ministrul considera că amenda de 200.000 de lei, maximul permis atunci de legislație pentru această abatere, era insuficientă pentru descurajarea abuzurilor. Tot în septembrie 2025, Manole a participat la o dezbatere organizată de Blocul Național Sindical privind reglementarea muncii pe platformele digitale.

Aproape 15.000 de persoane depistate în 2025

Potrivit bilanțurilor Inspecției Muncii, în 2024 au fost identificate 9.472 de persoane care prestau muncă nedeclarată, iar în 2025 numărul acestora a ajuns la 14.798.

În perioada 2-22 iunie 2026, o campanie națională de control care a vizat domeniile curieratului, comerțului electronic și transportului alternativ a scos la iveală 2.053 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Amenzile aplicate au depășit 23,3 milioane de lei.

Reglementarea sectorului reprezintă și o obligație europeană. România trebuie să transpună până la 2 decembrie 2026 directiva europeană privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pe platformele digitale.