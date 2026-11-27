CNA a amendat postul Antena 3 CNN cu 50.000 de lei, în urma unor derapaje constatate în emisiunile moderate de Mihai Gâdea și Cătălina Porumbel. Modul în care cei doi realizatori i-au tratat pe invitații din partea PNL a fost criticat dur în ședința forului audiovizual din 25 noiembrie.

Sancțiunea vizează două ediții ale emisiunilor „Decisiv” și „Sinteza zilei”, difuzate pe 20, respectiv 23 iulie 2026. Potrivit Paginademedia.ro, Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, a criticat comportamentul celor doi moderatori și modul în care aceștia au condus dezbaterile.

„S-au comportat ca niște birjari”, a afirmat Valentin Jucan, referindu-se la Mihai Gâdea și Cătălina Porumbel.

Propunerea sa de sancționare a televiziunii cu 50.000 de lei a fost susținută de alți șapte membri ai Consiliului. Trei membri au optat pentru o amendă de 20.000 de lei.

Ce s-a întâmplat în emisiunile sancționate

În ediția emisiunii „Decisiv” din 20 iulie, Cătălina Porumbel a avut schimburi tensionate de replici cu parlamentarii liberali Silviu Coșea și Ovidiu Bîlcea. Discuțiile au avut loc în contextul unor afirmații jignitoare făcute de jurnalistul Mirel Curea la adresa reprezentanților PNL și a conducerii Guvernului.

Moderatoarea a solicitat inclusiv întreruperea conexiunii video prin intermediul căreia senatorul Silviu Coșea participa la emisiune. O altă situație analizată de CNA a avut loc în ediția „Sinteza zilei” din 23 iulie. Mihai Gâdea a pus decesul unui sugar internat la Spitalul Marie Curie pe seama blocării angajărilor, decizie atribuită premierului Ilie Bolojan.

Realizatorul a avut și un schimb tensionat de replici cu reprezentanta PNL Cristina Pocora, în timpul unei discuții despre legea salarizării.

Ce prevederi legale a încălcat Antena 3 CNN

Potrivit comunicatului oficial al CNA, postul de televiziune a încălcat prevederile articolelor 84 și 85 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Acestea obligă televiziunile să asigure imparțialitatea și echilibrul în cadrul emisiunilor de știri și dezbateri. Moderatorii trebuie să facă o distincție clară între opiniile personale și fapte, iar publicului trebuie să îi fie prezentate principalele puncte de vedere aflate în opoziție.

Antena 3 CNN, amendată și în urmă cu o săptămână

Noua sancțiune vine la doar o săptămână după ce CNA a aplicat postului Antena 3 CNN o altă amendă, în valoare de 22.000 de lei. Decizia din 18 noiembrie a vizat ediția emisiunii „Sinteza zilei” din 19 octombrie, moderată de Mihai Gâdea, în care au fost analizate afirmațiile acestuia la adresa reprezentanților USR, inclusiv a Oanei Țoiu.

Cum s-a apărat Antena 3

„La Decisiv, în prima parte moderatoarea a intervenit. În partea a doua nu a mai intervenit. Aici nu am ce să vorbesc. Domnul Curea a profitat de moment şi…”, a spus Adriana Păpureanu, reprezentanta televiziunii în şedinţa CNA, spune Pagina de Media.