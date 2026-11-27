Muzeul Național de Istorie a României găzduiește expoziția „Din istoria unei absențe. Obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova și restituit parțial în 1956″, proiect care reconstituie traseul bunurilor evacuate în Rusia în timpul Primului Război Mondial și blocajul negocierilor de restituire derulate pe parcursul a 110 ani.

Expoziția „Din istoria unei absențe. Obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova și restituit parțial în 1956”

Expoziția „Din istoria unei absențe. Obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova și restituit parțial în 1956″ prezintă publicului zeci de artefacte și documente care ilustrează destinul Tezaurului în ultimii 110 ani, potrivit Ministerului Culturii.

Proiectul reconstituie traseul obiectelor de patrimoniu până în colecțiile instituției din București, în urma cercetărilor realizate în arhive de către specialiștii muzeului.

La inaugurarea expoziției au luat cuvântul Ioana Ciocan, ministra Culturii, Cornel Ilie, managerul Muzeului Național de Istorie a României, Emanuel Petac, președintele Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, și Rodica Oanță-Marghitu, curatorul proiectului.

Expoziția rămâne deschisă publicului până la data de 25 mai 2027 și este organizată în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe prin Unitatea Arhive Diplomatice, Muzeul Național de Artă al României, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Biblioteca Națională a României, Centrul Național al Cinematografiei, Arhiva Națională de Filme și Arhivele Naționale ale României.

Evacuarea Tezaurului României la Moscova (1916-1917)

Transferul Tezaurului României în Imperiul Rus a avut loc în contextul intrării României în Primul Război Mondial, în august 1916, și al ocupării părții de sud a țării de către trupele Puterilor Centrale în toamna aceluiași an. Autoritățile române s-au retras la Iași, iar Guvernul condus de Ion I.C. Brătianu a decis mutarea rezervei de aur a Băncii Naționale a României, a bijuteriilor Reginei Maria și a colecțiilor de patrimoniu într-un stat aliat, pentru a evita capturarea lor de către armatele germane, austro-ungare și bulgare.

Guvernul Imperiului Rus, reprezentat la Iași de ministrul plenipotențiar Stanislav Poklevski-Koziell, a garantat integritatea transportului, depozitarea în compartimentele Kremlinului din Moscova și returnarea bunurilor la solicitarea autorităților de la București.

Primul transport: A plecat din Iași în decembrie 1916, cu un tren format din 17 vagoane. Acesta a conținut rezerva metalică a Băncii Naționale a României, evaluată la 91,48 tone de aur fin sub formă de lingouri și monede, alături de casetele cu bijuteriile Reginei Maria, evaluate la circa 7 milioane de lei-aur. Protocolul de predare-primire a fost semnat la Moscova în februarie 1917 de către delegații Băncii Naționale a României și reprezentanții Ministerului de Finanțe al Rusiei.

Al doilea transport: A fost organizat în iulie-august 1917, pe fondul ofensivelor de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Trenul, alcătuit din 24 de vagoane, a transportat valori ale Casei de Depuneri și Consemnațiuni, arhivele Academiei Române, manuscrise, cărți, icoane, tablouri, obiecte bisericești din mănăstirile Moldovei și Munteniei, precum și tezaurul de la Pietroasa. Documentele de inventar au fost semnate de ambele părți, sub garanția guvernului rus.

Confiscarea de către regimul bolșevic

Situația juridică a bunurilor românești s-a schimbat după lovitura de stat bolșevică din noiembrie 1917. În ianuarie 1918, pe fondul intervenției armatei române în Basarabia pentru restabilirea ordinii și protejarea depozitelor de aprovizionare, Consiliul Comisarilor Poporului de la Petrograd, condus de Vladimir Ilici Lenin, a decis ruperea relațiilor diplomatice cu România și arestarea ministrului român Constantin Diamandy.

Tot în ianuarie 1918, guvernul bolșevic a emis un decret prin care Tezaurul României a fost declarat intangibil pentru oligarhia română, autoritățile sovietice asumându-și păstrarea acestuia până la momentul în care puterea în România urma să fie preluată de proletariat. Ulterior, în timpul Războiului Civil din Rusia, o parte din rezervele depozitate la Kremlin au fost mutate sau utilizate de autoritățile sovietice, fără acordul statului român și cu încălcarea protocoalelor semnate în 1916 și 1917.

În perioada interbelică, România a ridicat problema restituirii Tezaurului în cadrul conferințelor internaționale de la Paris (1919-1920) și Genova (1922), precum și în negocierile bilaterale purtate la Varșovia, Copenhaga și Viena.

În iunie 1935, după reluarea relațiilor diplomatice româno-sovietice la inițiativa ministrului de Externe Nicolae Titulescu, autoritățile de la Moscova au restituit 1.436 de lăzi cu arhive, registre și documente ale instituțiilor românești, fără a returna însă rezerva de aur sau piesele de patrimoniu muzeal.

Restituirea parțială din 1956

A doua returnare parțială a avut loc în anul 1956, în perioada regimului comunist din România.

La 12 iunie 1956, Guvernul Uniunii Sovietice a anunțat restituirea unor bunuri culturale și istorice aparținând României, predate oficial la București în luna august a aceluiași an. Lotul returnat a cuprins 39.320 de piese, printre care tezaurul de la Pietroasa, tablouri semnate de Nicolae Grigorescu, manuscrise, icoane, monede și obiecte din aur și argint. Rezerva de aur a Băncii Naționale a României, de peste 91,5 tone de aur fin, a rămas în continuare nerestituită.

Cercetările efectuate în arhive de specialiștii Muzeului Național de Istorie a României au permis identificarea provenienței multor piese din grupul restituit în 1956 și reconstituirea istoricului acestora.

„Prin cercetarea arhivelor, specialiștii MNIR au identificat proveniența multor piese din grupul restituit în 1956 și au recuperat informații despre istoria acestora”, se arată în prezentarea transmisă de Ministerul Culturii.

Demersurile diplomatice după 1989

După schimbarea regimului politic din decembrie 1989 și destrămarea Uniunii Sovietice în 1991, statul român a reluat demersurile oficiale față de Federația Rusă, în calitate de stat succesor al URSS. În anul 2003, la semnarea Tratatului privind relațiile prietenești și de cooperare dintre România și Federația Rusă, părțile au convenit înființarea unei Comisii comune româno-ruse pentru studierea problemelor izvorâte din istoria relațiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului României.

Comisia s-a întrunit în cinci sesiuni între anii 2004 și 2019, la București și Moscova. Partea română a prezentat documentele originale de predare-primire, registrele Băncii Naționale a României și inventarele semnate în 1916 și 1917. Partea rusă a invocat însă lipsa documentelor contabile privind traseul aurului în timpul Războiului Civil, precum și datoriile istorice sau cheltuielile legate de participarea trupelor ruse pe frontul românesc în Primul Război Mondial, refuzând recunoașterea obligației de restituire a rezervei monetare.

La nivel european, Parlamentul European a adoptat în martie 2024 o rezoluție prin care a solicitat Federației Ruse să restituie integral Tezaurul național al României, subliniind că însușirea ilegală a rezervelor de aur și a bunurilor de patrimoniu încalcă dreptul internațional și acordurile bilaterale semnate de guvernul rus în 1916 și 1917. Autoritățile de la Moscova au respins rezoluția, invocând încheierea litigiilor istorice prin acordurile postbelice și prin restituirile efectuate în 1935 și 1956.