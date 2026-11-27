Analistul George Jiglău susține, referitor la agitația creată public de dosarul lui George Simion, despre care liderul AUR acuză că este politic, că Simion este un politician foarte iscusit din punct de vedere discursiv și narativ și încearcă să-și construiască imaginea pe o voce înaltă de scandal.

„El reușește să atingă foarte bine acel tip de profil de politician și e vizibil că, mai ales de când a devenit președinte AUR, de când a apărut AUR cu acest vehicul, dar chiar și înainte, când era independent sau era activist prin societatea civilă, de-a lungul timpului, a reușit să construiască foarte bine pe acest tip de profil. Și la asta ar trebui să ne așteptăm de la politicianul Simion, indiferent dacă rămâne un politician de opoziție, doar parlamentar sau, cine știe, mai mult, vreodată în statul român, în vreo funcție și mai importantă. El așa va comunica. Atâta cred că este capabil să comunice”, a spus Jiglău.

Cum se „martirizează” Simion

El argumentează că orice i s-ar întâmpla lui George Simion, politicianul va va vorbi în această cheie în care el însuși se victimizează, „chiar se martirizează”. Pe de altă parte, el își conturează imaginea de lider antisistem, deși profită chiar de „vehiculele sistemului cu care pretinde că se luptă”.

„El este adevăratul politician antisistem care se luptă cu sistemul, deși cine vrea să privească cu oarecare obiectivitate traiectoria lui Simion poate să-și dea seama repede că nu e deloc disociat de acel sistem pe care îl blamează.

De altfel, în momentul în care tu ești un parlamentar și ai un partid politic cu care participi la alegeri și ai activitate parlamentară, tu, practic, profiți de vehiculele sistemului cu care pretinzi că te lupți.

Deci sunt niște chestiuni de dualitate, ca să nu spun chiar ipocrizie, pe care Simion, dar nu doar el, ci și alți politicieni din zona respectivă, cu atât mai mult vârfurile acestei mișcări, le joacă, lovind, pe de o parte, în sistemul care emană dintr-un proces democratic, cu multe instituții, multe figuri, multe partide și, în egală măsură, folosindu-se de toate vehiculele pe care le pune la dispoziție un sistem politic-democratic, în așa fel încât să ajungă cât mai la vârf”, a spus politologul.

„Iată încă un episod în parcursul lui de victimă”

„Deci cam așa interpretez toată reacția lui. Orice vizită la vreun procuror, orice punere la îndoială de către oricine, chiar și din presă sau de un adversar politic sau din societatea civilă, orice punere la îndoială a ideilor pe care le are sau a acțiunilor pe care le-a întreprins de-a lungul timpului va fi întâmpinată cu un astfel de ton foarte ridicat, în care arată cu degetul și spune: <<Iată încă un episod în parcursul lui de victimă>>, pe care și-l asumă, sigur, în beneficiul tuturor, cum altfel, care vine din faptul că el se luptă cu acest sistem care încearcă să-l marginalizeze și să-l pedepsească, să-l sancționeze pentru lucrurile pe care le spune în numele poporului, evident. Deci nu mă aștept la nimic altceva vreodată de la Simion”, a mai zis el.

Raportul AUR privind alegerile e menit să țină electoratul suveranist în priză

Cât despre raportul elaborat de AUR privind anularea alegerilor, este o chestiune politică menită să țină electoratul suveranist în priză. Mai mult decât în interesul partidului, președintele AUR recurge la acest tip de acțiuni de imagine în nume propriu.

„E o ieșire publică care are țintă direct înspre acea bucată de electorat, să-i zicem suveranist, de extremă conservatoare, care e deja bine mobilizat.

Acel electorat trebuie în continuare ținut în acea stare de mobilizare și, din nou, ambii cei doi de care vorbim acum țintesc să facă lucrurile astea. AUR face lucrurile astea prin vehiculul care este partidul. Simion o face destul de mult în nume personal, nu neapărat în beneficiul partidului, dar acolo, evident, e o anumită suprapunere.

Așa interpretez acest moment: o încercare din partea AUR și a lui Simion și a echipei lui Simion, să spunem, cei care se realizează încă în spatele lui, de a ține acel electorat mobilizat.

Și a doua chestiune importantă cu acel raport este faptul că încearcă să izoleze cumva tot ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și apoi până la anulare, în decembrie, să izoleze la o chestiune pur procedurală, pur administrativă”, mai constată analistul.

Acest raport prezentat de AUR „probabil că președintelui Nicușor Dan nu i-a picat bine”, mai spune Jiglău.

„(…) dar problema este a președintelui, că a promis o chestiune pe care, iată, pare că nu o livrează. Și asta se pune în lista mai lungă de lucruri pe care președintele le-a spus și nu le-a mai livrat, în contextul mai amplu de pierdere de popularitate din mai multe cauze din ultimele luni. Iar ieșirea AUR îl pune pe președinte într-o anumită defensivă în raport cu mass-media”, a conchis el.

Context

Joi, Parchetul General a emis un comunicat de presă în care susține că George Simion a îndemnat publicul să săvârșească infracțiuni grave.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt: În data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul ”Reacție la cald” (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii și a fost distribuit de 6143 de ori).

Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei ”ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – ”Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale).

Mesajul transmis prin intermediul rețelei sociale s-a realizat în contextul în care, la aceeași dată, la sediul BEC, mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeași formațiune politică, manifestau la sediul BEC, protestul degenerând în exercitarea de acte de violență prin incendierea și spargerea unor bunuri și rănirea jandarmilor”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Simion acuză un dosar politic

George Simion a mers la Parchetul General pentru a i se comunica faptul că a devenit inculpat în dosar. Acesta a fost întâmpinat de sute de susținători.

Liderul AUR a declarat că dosarul este unul inventat, iar motivul ar fi faptul că AUR nu a votat guvernul Veștea.

„Avem procese în care avem dreptul la apărare. Mulțumesc tuturor celor care au venit azi aici. Singurul motiv pentru care noi suntem aici este pentru că noi nu am vrut să facem pace cu sistemul.