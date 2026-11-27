Niculescu le-a mulțumit diplomaților pentru activitatea lor și le-a prezentat cele două priorități ale Guvernului în acest domeniu: atragerea investițiilor în sectoare cu valoare adăugată ridicată și susținerea firmelor românești în extinderea pe piețele internaționale.

„Avem două obiective clare: să atragem mai multe investiții în România, în special în sectoarele cu valoare adăugată ridicată, și să ajutăm companiile românești să se dezvolte pe piețele externe”, a transmis premierul.

Ambasadele trebuie să identifice oportunități pentru companiile românești

Șeful Guvernului vrea ca reprezentanțele diplomatice să mențină legături mai strânse cu mediul de afaceri, să identifice oportunități pentru firmele românești și să folosească mai eficient parteneriatele strategice ale țării și instrumentele oferite de Uniunea Europeană.

„Îmi doresc ca ambasadele noastre să fie cât mai aproape de mediul de afaceri, să identifice oportunități și să valorifice mai bine parteneriatele strategice ale României și instrumentele oferite de Uniunea Europeană”, a scris Luca Niculescu.

Potrivit premierului, domeniile în care diplomația economică ar trebui să se concentreze ar fi: energia, apărarea, materiile prime critice, cercetarea și inovarea, sectoare pe care le-a menționat în legătură cu obiectivul de a atrage investiții și de a dezvolta relațiile economice ale României cu alte state.

Vizitele externe ale premierului vor include forumuri de afaceri

Luca Niculescu a anunțat că va acorda o importanță mai mare componentei economice în vizitele și întâlnirile sale externe, inclusiv prin organizarea unor forumuri de afaceri, și că Guvernul va relansa activitatea comisiilor economice mixte, în paralel cu îmbunătățirea coordonării între instituțiile care au atribuții în acest domeniu.

„Componenta economică va ocupa un loc important în vizitele și întâlnirile mele externe, inclusiv prin organizarea unor forumuri de afaceri. Vom relansa activitatea comisiilor economice mixte și vom îmbunătăți coordonarea între instituțiile cu atribuții în acest domeniu”, a transmis premierul.

Niculescu vrea să folosească mai bine experiența diplomaților români

Prim-ministrul a mai transmis că România are diplomați cu experiență și competență, iar Guvernul vrea să valorifice mai bine această resursă pentru susținerea economiei și promovarea intereselor companiilor românești în străinătate.

„Avem diplomați cu multă experiență și competență. Vreau să valorificăm cât mai bine această resursă pentru dezvoltarea economiei românești”, a scris Luca Niculescu în mesajul publicat după întâlnirea cu șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare.

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