Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile

Vineri, 27 noiembrie, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a formulat propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de omor, iar Tribunalul București a admis solicitarea și a emis mandatul. Tânărul fusese reținut cu o zi înainte, pe 26 noiembrie, când dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

Potrivit comunicatului Parchetului General, incidentul s-a produs pe 8 noiembrie 2026, în jurul orei 14:53, într-o localitate din județul Suceava, când șoferul, aflat la volanul unui autoturism, a lovit din spate motocicleta condusă de adolescentul de 17 ani.

Procurorii susțin că impactul a fost provocat intenționat, cei doi deplasându-se în același sens de mers.

Adolescentul a murit la spital la șapte zile după impact

În referatul prin care a cerut arestarea preventivă, procurorul de caz arată că lovitura i-a provocat victimei leziuni traumatice pentru care medicii au estimat inițial 95-100 de zile de îngrijiri medicale, traumatismele punându-i viața în pericol. Starea adolescentului nu s-a îmbunătățit, iar pe 15 noiembrie 2026 acesta a murit la spital, la o săptămână după accident.

„Inculpatul a acroşat cu intenţie persoana vătămată (minor), din spate, în timp ce aceasta conducea un motociclu, pe acelaşi sens de deplasare”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care precizează că leziunile suferite de adolescent au dus ulterior la decesul acestuia.

Șoferul ar fi urmărit un alt tânăr, cu care familia sa avea un conflict

Accidentul a avut loc în comuna Stroiești, iar tânărul de 20 de ani implicat în dosar este fiul unui consilier local din județul Suceava.

Potrivit informațiilor relatate de presa locală, acesta ar fi intenționat să șicaneze un alt adolescent, cu a cărui familie rudele sale ar fi avut un conflict mai vechi, însă l-ar fi confundat cu băiatul de 17 ani aflat pe motociclu.

Primele informații au prezentat evenimentul drept un accident rutier, însă imaginile surprinse de camerele de supraveghere și apărute ulterior în spațiul public au ridicat suspiciuni privind intenția șoferului, deoarece autoturismul pare să urmărească motocicleta înainte de a o lovi din spate, iar conducătorul auto nu pare să oprească imediat după impact.

Parchetul General a preluat ancheta și a formulat acuzația de omor

Dosarul a ajuns la Parchetul General pe 26 noiembrie, după ce fusese instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, iar în aceeași zi tânărul a fost reținut. Procurorul de caz a cerut a doua zi arestarea preventivă pentru 30 de zile, încadrarea juridică fiind cea de omor, pe baza suspiciunii că șoferul a lovit intenționat motocicleta pe care se afla adolescentul.

Tribunalul București a admis propunerea procurorilor, iar tânărul de 20 de ani a fost arestat preventiv. Ancheta vizează împrejurările în care s-a produs impactul din comuna Stroiești și acuzația că victima ar fi fost lovită din greșeală în locul unui alt tânăr pe care șoferul ar fi urmărit să îl șicaneze.