Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) este îngrijorată de „tendința tot mai accentuată” din unitățile de învățământ din România de a organiza întâlniri între elevi și foști consumatori de droguri sau persoane care s-au confruntat cu alte tipuri de adicții.

ANPCDDA le recomandă conducerilor unităților de învățământ, inspectoratelor școlare și asociațiilor de părinți să consulte instituțiile cu atribuții în domeniu înainte de a aproba astfel de evenimente. De asemenea, le spune că ar trebuisă opteze exclusiv pentru programe validate științific, adaptate vârstei elevilor.

Invitarea în școli poate avea efectul inve rs: creșterea consumului

ANPCDDA spune, într-un comunicat remis presei vineri, că „deși preocuparea școlilor este una lăudabilă”, aducerea persoanelor aflate în recuperare pentru a-și împărtăși poveștile personale în fața elevilor „nu reprezintă o măsură de prevenire fundamentată științific”.

Mai mult, spune instituția specializată în combaterea adicțiilor, „această practică este contraindicată explicit de principalele foruri europene și internaționale de profil, precum Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) și Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), deoarece poate avea efecte nocive, ducând chiar la creșterea consumului de substanțe sau a comportamentelor de risc în rândul tinerilor”.

Agenția explică și de ce mărturiile personale în școli eșuează și pot face mai mult rău decât bine.

Idealizarea neintenționată a adicției și efectul supraviețuitorului

Prezența pe o scenă, în fața unei audiențe numeroase, și relatarea unor povești dramatice conferă vorbitorului statut social și atenție. Elevii vulnerabili îl pot percepe pe vorbitor drept un personaj interesant sau chiar eroic, ceea ce umbrește riscurile reale ale dependenței.

Atunci când copiii și adolescenții văd în fața lor un adult sănătos, carismatic și echilibrat, pot trage concluzia greșită că consumul de droguri sau jocurile de noroc sunt experiențe din care se poate ieși ușor. În loc să fie descurajați, tinerii pot crede că pot experimenta și că își vor reveni ulterior fără consecințe grave, exact ca vorbitorul.

Normalizarea comportamentelor de risc și ineficiența tacticilor bazate pe frică

Expunerea la relatări detaliate despre consumul intens face ca aceste fenomene să pară frecvente și inevitabile. Majoritatea adolescenților tind deja să supraestimeze numărul colegilor care consumă substanțe, iar mărturiile personale întăresc falsa convingere că „toată lumea încearcă”.

Avertismentele dramatice și poveștile șocante schimbă foarte rar comportamentul adolescenților. La această vârstă, tinerii tind să ignore riscurile îndepărtate, fiind mult mai receptivi la recompensele sociale imediate.

Ignorarea cauzelor profunde și oferirea involuntară a unui „ghid practic”

O prezentare unică, de tip conferință, nu abordează motivele reale pentru care tinerii ajung să consume substanțe sau să joace jocuri de noroc – precum dificultățile emoționale, presiunea grupului, stresul etc.

Descrierile specifice despre modul în care substanțele au fost procurate, ascunse sau consumate pot stârni curiozitatea elevilor și le pot oferi idei concrete despre cum să experimenteze.

Ce funcționează cu adevărat în prevenire

Prevenirea bazată pe dovezi științifice renunță la prelegerile izolate și se concentrează pe dezvoltarea interactivă a abilităților de viață:

Dezvoltarea abilităților sociale și emoționale – Programele eficiente îi învață pe elevi cum să gestioneze stresul, să își regleze emoțiile, să ia decizii sănătoase și să reziste presiunii grupului prin jocuri de rol și activități interactive.

Corectarea normelor sociale – Prezentarea datelor reale, care arată că marea majoritate a tinerilor de vârsta lor nu consumă droguri și nu practică jocuri de noroc, reduce presiunea socială de a se conforma unor comportamente nocive.

Sprijinul bazat pe familie – Programele care îmbunătățesc comunicarea dintre părinți și copii și îi ajută pe adulți să stabilească limite clare și consecvente reduc semnificativ riscurile de adicție în rândul tinerilor.

Alex Bogdan: Încerc să-i ajut și pe alții să găsească drumul către ieșire

În spațiul public a apărut o controversă după ce un îndrăgit și talentat actor, Alex Bogdan, s-a confesat pe Facebook că, timp de 16 ani, s-a confruntat cu o severă dependență de jocuri de noroc.

El i-a abordat live pe profesorii de liceu și pe directorii de liceu, cărora le-a împărtășit chinurile prin care a trecut din cauza dependenței sale, de care s-a vindecat de doi ani și jumătate și a făcut și un spectacol despre această poveste, „Viață în lucru”.

Spectacolul, spune actorul, se adresează dependenților, familiilor, aparținătorilor și tuturor celor care voi să-i ajute pe dependenți, „care trec odată cu dependentul prin această nebunie”.

„Dar mai este o categorie, vreau să vorbesc și despre prevenție”, a spus el.

„Adolescenții trebuie să știe despre acest pericol”

„Simt că nu fac destule și mi-am jurat ca toată energia mea pe care o am să o dedic în direcția asta și să încerc să-i ajut și pe alții în măsura în care pot să găsească drumul către ieșire”, a spus Alex Bogdan.

„Vreau să ajungă povestea mea la cât mai mulți adolescenți”, a motivat el abordarea cadrelor didactice din licee. Adolescenții, spune el, „trebuie să știe de acest pericol și cred că povestea mea o să-i ajute foarte mult”.

De aceea, el le-a lansat profesorilor o invitație: să vină în liceul lor și să vorbească cu copiii despre dependența sa, ce-a trăit și „cât de multe” a pierdut.

„Poate o să-i ajute să nu se apropie niciodată de jocurile de noroc”, spune actorul.

„Vă rog nu face asta, riscați să faceți rău”

Postarea sa a atras atenția unui psiholog care l-a rugat pur și simplu pe actor să renunțe. „Vă rog nu faceți asta, pentru că riscați să faceți rău”, i-a spus Eugen Hriscu.

Alex Bogdan: „Așa, nu mai facem nimic, niciodată”

Replica actorului nu a întârziat. El i-a reproșat comentatorului că are o „gândire eronată” și că „așa, nu mai facem nimic, niciodată”. Pentru ca apoi să revină și să demonteze avertismentul său.

„Aaaa, problema e că dumneavoastră amestecați drogurile cu jocurile. De aia tot o dați cu acest risc de curiozitate. Pe bune? E aproape hilar. Să nu fac eu nimic, de teamă ca nu cumva, adolescenții care sunt conectați la TOT, să nu cumva să li se facă poftă de ce le povestesc eu :))))

Riscuri sunt și când mergem la plajă, domnule Hriscu. Eu chiar cred în puterea unei povești, spusă autentic, eu cred în mine, și cred că după 16 ani de dependență, pot să fac mult bine.

Puteți să veniți voi toți psihologii să-mi dați studii și citate, că nu așa, că câr că mâr, de aia n-a mers la adolescenți. Că mereu a fost atitudinea asta superioară față de ei.

Dar eu mă duc să mă uit în ochii lor, să fiu vulnerabil, poate chiar să plâng când reiau tot ce am greșit în viața mea sufocată de jocuri. Îmi vine să vă dau în scris că o să conteze pentru enorm de mult adolescenți”, i-a răspuns Alex Bogdan.

Și alți comentatori l-au susținut pe actor, reproșându-i psihologului că are o „psihologie defectă”.

Eugen Hriscu este absolvent de Medicină și lucrează la un atelier de psihiatrie, psihiatrie pedriatică, psihoterapie, psihologie, adicții, ADHD, terapie ABA și de evaluări psihologice.