Douăsprezece cluburi de fotbal din România s-au alăturat campaniei derulate de Centrul FILIA în cadrul Etapei 16 din SuperLiga, organizată sub forma uneia dintre cele două Etape Mov dedicate combaterii violenței asupra femeilor. Inițiativa aduce în spațiul competițiilor sportive un subiect documentat atât prin rapoarte naționale privind intervențiile poliției și ordinele de protecție, cât și prin studii internaționale care analizează corelația dintre meciurile de fotbal și incidența agresiunilor în familie.

Acțiunea din Etapa a 16-a. Inițiativa Centrului FILIA și a 12 cluburi din SuperLiga

Campania inițiată de Centrul FILIA în parteneriat cu structurile fotbalistice din România a marcat încheierea Etapei a 16-a din SuperLiga prin transmiterea unui mesaj de toleranță zero față de violența împotriva femeilor. Conform comunicării publicate de organizație pe pagina sa de Facebook, această rundă a reprezentat una dintre cele două Etape Mov programate în calendarul competițional, etape în care cluburile își manifestă solidaritatea în combaterea violenței de gen sub sloganul „Respect pe teren. Respect acasă.”.

În mesajul transmis public la finalul rundei, reprezentanții organizației au precizat: „Încheiem Etapa 16 din SuperLiga România cu un succes extrem de important: toate echipele au transmis un mesaj de zero toleranță față de violența împotriva femeilor aceasta este una dintre cele două Etape Mov, etape speciale în care echipele se solidarizează în lupta împotriva violenței.”

Organizația a nominalizat douăsprezece cluburi care au participat la acțiune și au susținut difuzarea mesajelor în cadrul etapelor disputate: Dinamo București, FC Petrolul Ploiești, Farul Constanța, FC Universitatea Cluj, SC Oțelul Galați, Fotbal Club CFR 1907 Cluj, FK Csíkszereda, FC Corvinul 1921 Hunedoara, Fotbal Club Argeș Pitești, FCSB, Fotbal Club Botoșani și FC Voluntari. Totodată, organizația a anunțat continuarea prezenței pe stadioane în etapa următoare, menționând în comunicat: „Ne vedem weekendul viitor pe teren! Respect pe teren. Respect acasă.”

Utilizarea simbolului mov în cadrul acestor runde urmărește asocierea competițiilor cu o audiență ridicată cu mesaje de prevenire a abuzurilor. Prin implicarea jucătorilor, a cluburilor și a canalelor de comunicare ale ligii, informațiile privind respingerea violenței ajung la un public format preponderent din bărbați, segment care constituie majoritatea spectatorilor de pe stadioane și a telespectatorilor meciurilor de fotbal.

Datele privind violența domestică în România

Contextul în care se desfășoară campania din fotbal este ilustrat de cifrele incluse în documentele de monitorizare a fenomenului la nivel național, inclusiv în Raportul special privind violența domestică elaborat de instituția Avocatul Poporului și în statisticile ulterioare ale Poliției Române. Analizele instituționale arată că violența în familie rămâne o problemă recurentă, cu zeci de mii de sesizări înregistrate anual la nivelul structurilor de ordine publică.

Conform datelor din rapoartele de specialitate privind evoluția fenomenului în România, polițiștii intervin anual în peste 100.000 de cazuri de violență domestică, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. În aproximativ jumătate dintre aceste intervenții, faptele sesizate au întrunit elementele constitutive ale unor infracțiuni, cele mai frecvente fiind lovirea sau alte violențe, amenințarea, abandonul de familie și nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinele de protecție.

Raportul special evidențiază faptul că femeile reprezintă majoritatea covârșitoare a victimelor în cazurile de violență în familie, în timp ce agresorii sunt, în proporție de peste 90%, bărbați. Documentul subliniază deficiențele sistemice întâmpinate de victime în accesarea serviciilor de sprijin, numărul redus de adăposturi la nivel județean în raport cu standardele europene prevăzute de Convenția de la Istanbul, precum și dificultățile legate de monitorizarea electronică a agresorilor.

Instrumentul ordinului de protecție provizoriu, emis de polițiști direct la fața locului în situațiile de risc iminent, a condus la creșterea numărului de măsuri imediate de separare a agresorului de victimă. Cu toate acestea, datele oficiale indică un procent ridicat de încălcări ale ordinelor de protecție provizorii și ale celor emise de instanțele de judecată, fapt care menține riscul de recidivă și de escaladare a agresiunilor până la fapte cu consecințe letale.

Cercetările internaționale privind legătura dintre fotbal și violența domestică

Asocierea dintre competițiile de fotbal și campaniile împotriva violenței domestice are la bază o serie de cercetări criminologice și sociologice realizate în ultimele două decenii. Studiile empirice au analizat variațiile numărului de apeluri la serviciile de urgență și ale sesizărilor la poliție în zilele în care se dispută meciuri de fotbal cu miză ridicată sau partide ale echipelor naționale.

Cercetările efectuate în Marea Britanie, Statele Unite și alte state europene au documentat o creștere a incidentelor de violență domestică în timpul și imediat după desfășurarea meciurilor de fotbal. Un studiu publicat de cercetătorii de la Universitatea Lancaster a arătat că raportările de violență domestică la poliție au crescut cu 26% atunci când echipa națională a Angliei a câștigat sau a remizat la turneele finale și cu 38% atunci când echipa a pierdut. Creșteri similare au fost observate și în ziua următoare disputării partidelor.

Analizele sociologice, printre care Football Culture and Domestic Violence: Dissecting the Link among a Focus Group of Non-Abusive Youth Football Fans, examinează factorii culturali și comportamentali care explică această corelație. Autorii studiului arată că fotbalul în sine nu constituie cauza directă a violenței, însă mediul asociat urmăririi meciurilor funcționează ca un factor declanșator sau amplificator pentru comportamentele abuzive preexistente.

Printre mecanismele identificate în literatura de specialitate se numără consumul ridicat de alcool în timpul meciurilor, investiția emoțională în rezultatele sportive, normele de masculinitate asociate cu agresivitatea în subcultura suporterilor și reacțiile la frustrarea generată de înfrângeri. Studiile calitative realizate în rândul suporterilor evidențiază modul în care presiunea grupului și normalizarea limbajului agresiv pe stadioane sau în spațiile de vizionare pot influența atitudinile față de femei în spațiul privat.

Rolul cluburilor sportive în prevenirea violenței de gen

În acest context documentat științific, organizațiile pentru drepturile omului și instituțiile internaționale au recomandat implicarea directă a cluburilor de fotbal și a ligilor profesioniste în programele de prevenire. Federațiile sportive și cluburile dețin o capacitate de comunicare pe care organizațiile neguvernamentale nu o pot atinge prin canalele proprii, având acces direct la milioane de suporteri.

Campaniile desfășurate pe stadioane urmăresc modificarea normelor sociale din interiorul comunităților de suporteri, prin transmiterea unor mesaje din partea jucătorilor și a cluburilor pe care fanii le susțin. Specialiștii în politici publice arată că intervențiile eficiente combină mesajele de conștientizare difuzate în timpul competițiilor cu furnizarea de informații concrete privind liniile telefonice de urgență și serviciile de consiliere disponibile pentru victime și pentru agresorii care solicită sprijin.

Prin organizarea celor două Etape Mov în SuperLiga, Centrul FILIA și cluburile participante utilizează vizibilitatea competiției interne pentru a contracara toleranța socială față de abuzurile din familie. Inițiativa se aliniază practicilor aplicate în alte campionate europene, unde cluburile colaborează constant cu organizațiile specializate în protecția victimelor pentru a reduce incidența violenței domestice asociate evenimentelor sportive.