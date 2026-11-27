Cei doi câini, metiși de talie medie, unul gri și celălalt roșcat, fuseseră observați cu aproximativ două săptămâni înainte în apropierea punctului de frontieră polonez.

Animalele rătăceau pe partea poloneză a graniței și au fost preluate de angajații serviciului de ecarisaj, după care au ajuns în grija autorităților locale.

Microcipurile rusești au stabilit țara de origine a câinilor

Un medic veterinar a descoperit că ambii câini aveau implantate microcipuri electronice rusești, informație care a permis identificarea provenienței lor.

Primarul comunei Braniewo, Jakub Bornus, a relatat pentru agenția poloneză de presă PAP că animalele erau blânde și jucăușe și fuseseră găsite rătăcind în apropierea postului de frontieră.

„Doi câini fără stăpân, de talie medie, unul gri și celălalt roșcat”, urmau să fie predați oficial grănicerilor ruși la punctul de trecere Grzechotki, potrivit Le Figaro.

Repatrierea a fost organizată de autoritățile de pe ambele părți ale frontierei, în conformitate cu dreptul internațional, iar procedura a fost dusă la capăt, chiar dacă mai mulți localnici, care se atașaseră de animale, au cerut ca acestea să rămână în Polonia și au vrut să le păstreze.

De ce au fost returnați câinii în Rusia, deși localnicii voiau să-i adopte

Kaliningrad este o enclavă rusă situată între Polonia și Lituania, la Marea Baltică, și are graniță directă cu teritoriul polonez. După ce cei doi câini au fost găsiți pe partea poloneză a frontierei, microcipurile au permis identificarea provenienței lor, iar autoritățile au organizat predarea către grănicerii ruși, în coordonare cu partea rusă și în conformitate cu dreptul internațional. Decizia a fost aplicată chiar dacă unii localnici își doreau să păstreze animalele și să le adopte.

Grănicerii polonezi au mai returnat un cal și o turmă de vaci

Trimiterea celor doi câini în Rusia nu este primul caz de acest fel gestionat de grănicerii polonezi, care au mai fost nevoiți să organizeze returnarea unor animale ajunse pe teritoriul țării dinspre statele vecine.

În trecut, agenții de frontieră au escortat înapoi un cal, iar cu mai mulți ani în urmă au returnat chiar o întreagă turmă de vaci. AFP notează că procedura este deja una bine stabilită, chiar dacă astfel de misiuni rămân neobișnuite pentru activitatea obișnuită a grănicerilor.