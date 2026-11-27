Inițiativa îi aparține deputatei ecologiste Elisabeth May, care a depus petiția miercuri în Parlamentul canadian. Ea l-a criticat dur pe ambasador, afirmând că acesta s-a comportat în repetate rânduri într-un mod agresiv și insultător față de canadieni.

Consultă aici petiția prin care canadienii cer declararea ambasadorului SUA, Pete Hoekstra, persona non grata.

„Pete Hoekstra, actualul ambasador al Statelor Unite în Canada, este diplomatul cel mai puțin diplomat pe care l-am văzut vreodată”, a declarat Elisabeth May după depunerea documentului.

Deputata a susținut că numărul mare de semnături reflectă nemulțumirea față de conduita reprezentantului american și a cerut Guvernului să-l declare oficial persona non grata.

Declarațiile despre anexarea Canadei au provocat indignare

Petiționarii îl acuză pe Hoekstra că a banalizat amenințările administrației Trump privind anexarea Canadei și că a intervenit în repetate rânduri în dezbaterea publică din această țară. Unul dintre episoadele invocate datează din iunie, când ambasadorul a afirmat că o eventuală anexare a Canadei de către Statele Unite ar fi „o discuție bună de purtat” între președintele Donald Trump și premierul canadian Mark Carney.

Hoekstra a precizat atunci că exprimă punctul de vedere al președintelui american, însă declarația a devenit unul dintre motivele invocate de cei care cer îndepărtarea sa din funcție, pe fondul tensiunilor dintre Ottawa și Washington după revenirea lui Trump la putere.

Ambasadorul a fost criticat și pentru poziția față de o campanie publicitară lansată în toamna anului 2025 de provincia canadiană Ontario, care denunța taxele vamale impuse de Statele Unite. Intervenția sa în disputa legată de această campanie a contribuit la agravarea tensiunilor comerciale dintre cele două țări, conform tv5monde.

Pete Hoekstra a fost deputat în Congres și ambasador în Olanda

Numit ambasador al Statelor Unite în Canada în aprilie 2025, Pete Hoekstra a fost timp de 18 ani membru al Camerei Reprezentanților, unde a reprezentat statul Michigan, regiune industrială aflată la granița cu Canada.

American de origine olandeză, el a mai ocupat funcția de ambasador în Olanda în primul mandat prezidențial al lui Donald Trump.

Mandatul său diplomatic de la Haga a fost marcat de un episod controversat: Hoekstra a fost nevoit să-și prezinte scuze public după o intervenție în care a negat că ar fi făcut declarații antimusulmane în 2015, deși afirmațiile respective fuseseră documentate.