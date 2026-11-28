Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat vineri seară că sesizările privind plagiatul lucrării sale de doctorat au fost respinse de Comisia de Etică a Universității din Craiova. Marinescu vorbește de „nevinovăție” pentru că beneficiază astfel de o decizie care îi închide momentan cazul, dar raportul instituției care a luat decizia consemnează totuși existența plagiatului.

„Mă bucur că s-a constatat nevinovăția. Nu poate fi plagiat conținutul unor legi sau hotărâri judecătorești, folosirea terminologiei de specialitate unice, a noțiunilor și definițiilor de specialitate curente.

Chiar daca softul anti plagiat le detectează automat ca texte copiate, ele sunt de fapt conținut unic, imutabil științific, doar nu puteai modifica textele de lege”, spune ministrul Radu Marinescu într-o postare făcută pe Facebook.

Susținerile ministrului sunt contrazise de raportul Comisiei

Numai că, în raportul său, comisia nu îi constată nevinovăția și nici că nu poate fi constatat plagiatul în conținutul unor legi.

El mai spune că a sesizat comisiei existența unui conflict de interese la cei doi experți autopropuși, mai ales că a respins propunerea USR pentru ca soția unuia dintre ei să fie numită „într-o funcție înaltă în stat”.

„Mă bucur că situația s-a clarificat și înțeleg că asta e politica și că oamenii politici sunt expusi si unor asemenea atacuri gratuite, chiar și după 20 de ani de când o comisie și toate instituțiile competente au evaluat științific lucrarea și au decis acordarea titlului de doctor”, a mai spus Marinescu.

Experții comisiei au constatat plagiatul

Pe 27 noiembrie 2026, Comisia de Etică a Universității din Craiova a publicat raportul privind acuzațiile de plagiat.

Comisia a consemnat că există plagiat, dar a respins sesizările și a închis dosarul pentru că există contradicții între concluziile specialiștilor consultați.

Doi experți desemnați de Comisia de Etică au constatat plagiatul, concluzie susținută și de analiza antiplagiat iThenticate (Turnitin).

„În ceea ce priveşte suspiciunea de plagiat, invocată în cele două sesizări, conform punctelor de vedere transmise de doi specialişti, propuşi de Comisia de Etică Universitară, respectiv conform raportului obţinut cu programul iThenticate (Turnitin), s-a constatat existenţa acestuia”, spune raportul comisiei.

Experții propuși de ministru spun că acuzația de plagiat e nefondată

În schimb, șase experți, propuși de apărarea lui Marinescu au susținut că acuzația este nefondată.

„Pe de altă parte, în punctele de vedere transmise de alţi şase specialişti, propuşi de Apărare, s-a afirmat şi s-a argumentat că acuzaţia de plagiat este nefondată. Ca urmare, analiza Comisiei de Etică Universitară, referitoare la existenţa plagiatului sesizat, s-a finalizat cu rezultate caracterizate printr-o profundă ambiguitate epistemologică, concluzia finală plasându-se astfel într-o stare de nedeterminare juridică”, se arată în raport.

Comisia respinge sesizările pentru că sunt interpretabile

În concluzie, comisia a apreciat că rezultatele sunt contradictorii și interpretabile.

„Comisia de Etică Universitară a Universităţii din Craiova hotărăşte: Respinge sesizările nr. 56/13.01.2026 şi nr. 76/14.01.2026, deoarece concluziile specialiştilor, referitoare la suspiciunea de plagiat a tezei de doctorat «Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil» (2009), elaborată de domnul R. M., sub coordonarea domnului prof. I. D., sunt contradictorii şi interpretabile. De asemenea, Comisia de Etică Universitară dispune finalizarea analizei dosarului nr. 1/2026”, se mai arată în raport. Concluziile acestuia pot fi contestate, la Comisia Naţională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în termen de 30 de zile de la comunicare.

Universitatea nu l-a declarat nevinovat. A respins sesizările din cauza concluziilor contradictorii.

Decizia poate fi contestată la CNATDCU în termen de 30 de zile de la comunicare.