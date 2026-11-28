La 28 noiembrie 1918, în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuți, Congresul General al Bucovinei a votat unirea necondiționată și pentru vecie cu Regatul României. Actul a venit la opt luni după unirea Basarabiei și cu doar trei zile înaintea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia.

Pentru români, ziua de 28 noiembrie marchează revenirea la patria-mamă a vechii Țări de Sus a Moldovei, leagănul statalității moldovenești pentru o lungă perioadă de timp și locul în care se află Suceava, Putna și marile ctitorii voievodale. La 108 ani de la acel vot istoric, parcursul unirii rămâne una dintre cele mai solide lecții de determinare politică, demnitate și maturitate diplomatică din istoria modernă a României.

143 de ani sub stăpânire habsburgică: de la rana din 1775 la rezistența culturală

Drama Bucovinei a început pe 7 mai 1775. În urma războiului ruso-turc și a jocurilor diplomatice dintre marile imperii, Poarta Otomană a cedat Imperiului Habsburgic partea de nord a Moldovei. Domnitorul Grigore al III-lea Ghica s-a opus vehement raptului teritorial și a plătit cu viața pentru protestul său, după ce emisarii otomani l-au asasinat la Iași în octombrie 1777.

Curtea de la Viena a botezat teritoriul anexat „Bucovina”, adică „Țara Fagilor” (germ. Buchenland), și l-a desprins din Moldova timp de 143 de ani. Inițial, provincia a funcționat sub administrație militară, apoi a fost alipită Galiției în 1786. Abia după mișcările revoluționare din 1848–1849 și datorită insistențelor elitelor românești conduse de frații Hurmuzaki, Bucovina a primit statutul de ducat autonom în interiorul Imperiului Austriac, statut consolidat în 1861.

Sub administrația imperială, provincia a trecut printr-un amplu proces de colonizare și modernizare instituțională. Alături de români au conviețuit germani, ruteni, polonezi, evrei, maghiari și lipoveni. Deși politicile de deznaționalizare au pus presiune constantă asupra populației majoritare, românii bucovineni au construit o rețea puternică de rezistență culturală și civică. Cooperarea interetnică rămâne și astăzi bijuteria morală și convivială a Bucovinei. Copiii în școli încă sunt învățați, deși nenecesar să fie prieteni unii cu alții. Din experiența proprie, am avut colegi de etnie germană, poloneză, ruteni unii dintre ei dar niciodată nu s-a pus problema denigrării sau a discriminării între copii pe percepte etnice. Am trăit, realmente, cu toții în pace și armonie.

Mitropolia Bucovinei, școlile românești, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, înființată în 1862, și personalități precum Eudoxiu Hurmuzaki, Aron Pumnul și Ciprian Porumbescu au păstrat vie conștiința națională. Această moștenire a pregătit terenul pentru generația de lideri politici și intelectuali din toamna anului 1918.

Octombrie 1918: prăbușirea imperiului și „Glasul Bucovinei”

Primul Război Mondial a transformat Bucovina într-un câmp de luptă devastat. Frontul a traversat provincia de mai multe ori, iar toamna anului 1918 a prins Austro-Ungaria în plin colaps militar și politic. Pe 16 octombrie 1918, împăratul Carol I al Austriei a emis manifestul „Către popoarele mele credincioase”, într-o ultimă încercare de salvare a imperiului prin federalizare pe baze naționale.

Pentru românii din Bucovina, mesajul a devenit semnalul decisiv al emancipării. Pe 22 octombrie 1918 a apărut la Cernăuți ziarul Glasul Bucovinei, sub conducerea filologului Sextil Pușcariu. Articolul-program intitulat „Ce vrem?” a formulat limpede obiectivul generației: ruperea definitivă de monarhia bicefală și unirea cu toți românii într-un singur stat național.

Cheia de boltă prin care putem privi organizărea politică de atunci a avut loc pe 27 octombrie 1918. La chemarea lui Sextil Pușcariu, a lui Iancu Flondor și a liderilor naționali, sute de reprezentanți ai românilor din toate ținuturile provinciei s-au strâns în Palatul Național Român din Cernăuți.

Adunarea s-a proclamat Adunare Constituantă și a votat o moțiune istorică: unirea Bucovinei integrale cu celelalte țări românești într-un stat național independent, în deplină solidaritate cu românii din Transilvania și Ungaria. Pentru conducerea treburilor publice, adunarea a ales un Consiliu Național Român format din 50 de membri, prezidat de Dionisie Bejan (contestat de mulți), și un Comitet Executiv condus de Iancu Flondor.

Zilele de foc din noiembrie: amenințarea împărțirii și intrarea Armatei Române

Drumul de la entuziasmul din 27 octombrie la unirea efectivă a trecut printr-o criză severă. Liderii naționaliști ucraineni din Galiția Orientală și din nordul Bucovinei au revendicat o mare parte a provinciei, inclusiv Cernăuțiul, pentru noua Republică Populară a Ucrainei Occidentale.

Pe 3 noiembrie 1918, o adunare ucraineană de la Cernăuți a cerut alipirea nordului Bucovinei la Ucraina. Tensiunea a atins punctul maxim pe 6 noiembrie 1918. Ultimul guvernator austriac al provinciei, contele Josef von Ezdorf, a predat puterea administrativă reprezentantului ucrainean Omelian Popovici și deputatului român Aurel Onciul, adept al unei soluții de împărțire a Bucovinei pe criterii etnice.

Consiliul Național Român condus de Iancu Flondor a respins categoric orice fărâmițare a teritoriului istoric. Între timp, detașamente paramilitare ucrainene au ocupat instituții publice din Cernăuți, iar retragerea dezordonată a soldaților austro-ungari a adus haos, jafuri și nesiguranță în orașe și sate.

Intervenția lui Iacob Zadik și restabilirea ordinii

În fața pericolului iminent, Iancu Flondor a cerut urgent sprijin militar din partea Guvernului României de la Iași, prin emisarul Vasile Bodnărescu. Răspunsul a venit imediat. Pe 6 noiembrie 1918, Divizia 8 Infanterie a Armatei Române, sub comanda generalului Iacob Zadik (uneori literat și Zadîk), a trecut granița în Bucovina pentru restabilirea ordinii și protejarea vieții și avutului tuturor locuitorilor, indiferent de etnie.

Pe 11 noiembrie 1918, generalul Iacob Zadik și ostașii români au intrat în Cernăuți în uralele populației. Ordinea a fost restabilită rapid, fără vărsare majoră de sânge. A doua zi, pe 12 noiembrie, Consiliul Național Român a adoptat Legea fundamentală provizorie asupra puterilor Țării Bucovinei și a instalat un guvern provizoriu, Consiliul Secretarilor de Stat, condus de Iancu Flondor.

În zilele care au urmat, noua administrație a purtat negocieri intense cu reprezentanții minorităților etnice. Liderii bucovineni au înțeles că actul unirii trebuia să aibă o legitimitate largă, recunoscută atât în interior, cât și la viitoarea Conferință de Pace de la Paris.

28 noiembrie 1918. Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan. Un singur gând. Unire

Joi, 28 noiembrie 1918, Cernăuțiul a îmbrăcat straie de sărbătoare. În fața Palatului Mitropolitan, monumentala clădire proiectată de arhitectul Josef Hlávka, s-au adunat mii de oameni veniți din toate colțurile provinciei, alături de oaspeți din Basarabia, Transilvania și Vechiul Regat.

În impunătoarea Sală Sinodală, cunoscută și ca Sala de Marmură, decorată cu coloane și arcade monumentale, s-au reunit 100 de delegați oficiali ai Congresului General al Bucovinei: 74 de delegați ai Consiliului Național Român, 13 delegați ai comunelor ucrainene, 7 delegați ai Consiliului Național German și 6 delegați ai Consiliului Național Polonez. (a se vedea încă de pe atunci cooperarea interetnică a românilor bucovineni cu vecinii)

Declarația de Unire

Președinte al Congresului a fost ales Iancu Flondor, artizanul politic al mișcării de eliberare. În tăcerea solemnă a sălii, istoricul Ion Nistor, unul dintre cei mai neobosiți militanți pentru cauza bucovineană, a citit textul Declarației de Unire. Documentul a evocat trecutul glorios al Moldovei lui Ștefan cel Mare, nedreptatea din 1775 și dreptul popoarelor la autodeterminare.

Hotărârea istorică a răsunat limpede și fără echivoc:

„Congresul General al Bucovinei, întrupând suprema putere a țării și fiind investit singur cu puterea legiuitoare, în numele suveranității naționale, hotărăște: Unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul României.”

Un moment cu o puternică încărcătură politică și morală a urmat imediat. Reprezentantul Consiliului Național German, Alois Lebouton, și reprezentantul Consiliului Național Polonez, Stanisław Kwiatkowski, au luat cuvântul și au declarat sprijinul comunităților lor pentru unirea cu România. Gestul lor a oferit actului de la Cernăuți o greutate diplomatică excepțională în fața Europei. Nu mai existau disidenți.

Moțiunea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în aplauze și ovații care s-au propagat din Sala Sinodală până în piața plină de oameni din fața palatului. La scurt timp, vestea a ajuns la Iași și a dat un impuls uriaș pregătirilor pentru Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Marii oameni care au făcut posibilă Unirea Bucovinei cu România

Unirea de la 28 noiembrie 1918 nu a fost un simplu joc favorabil al istoriei, cum am putea crede, dacă ne uităm la contextul politic și istoric. Unirea a fost rezultatul curajului și al viziunii unei generații excepționale de intelectuali, politicieni, clerici și militari. Într-un moment în care imperiul se destrăma, iar provincia risca să fie ruptă în bucăți, acești oameni și-au asumat decizii cu miză uriașă.

Iancu Flondor, strategul politic al Unirii

Născut într-o veche familie boierească din Storojineț (Ucraina de astăzi), Iancu Flondor a fost motorul politic al mișcării unioniste. În octombrie 1918, el a condus Comitetul Executiv al Consiliului Național Român, iar pe 12 noiembrie a devenit șeful guvernului provizoriu al Bucovinei. Portretul său de epocă îl arată pe omul de stat care a păstrat coeziunea taberei românești în ceasurile cele mai critice.

Flondor a avut o poziție de neclintit în cele mai tensionate zile din noiembrie 1918. El a respins categoric planurile de împărțire etnică a provinciei, a cerut oficial intervenția Armatei Române și a prezidat, pe 28 noiembrie, ședința istorică din Sala Sinodală a Cernăuților.

Ion Nistor, vocea istoriei și autorul Declarației de Unire

Istoric de anvergură și fiu al satului Bivolărie din zona Vicovului, Ion Nistor a pregătit ani la rând terenul intelectual și diplomatic al unirii. Prin studiile sale despre trecutul românesc al provinciei, el a oferit argumentele istorice necesare în fața cancelariilor europene. Așadar, unirea se justifica și își avea legitimitatea în istoria românească a Bucovinei.

În ziua de 28 noiembrie 1918, Ion Nistor a redactat și a citit solemn textul Declarației de Unire. După întregirea țării, el a rămas unul dintre principalii constructori ai Bucovinei interbelice, ca rector al Universității din Cernăuți, ministru pentru Bucovina și membru al Academiei Române.

Sextil Pușcariu, glasul care a trezit conștiințele

Filolog și lingvist originar din Brașov, stabilit ca profesor universitar la Cernăuți, Sextil Pușcariu a dat semnalul clar al desprinderii de Imperiul Austro-Ungar. El a fondat ziarul Glasul Bucovinei și a semnat celebrul articol-program „Ce vrem?”, apărut pe 22 octombrie 1918.

Rolul său a fost esențial pentru mobilizarea intelectualității și pentru unitatea de mesaj dintre românii bucovineni și cei din Transilvania. Pușcariu a coordonat pregătirile Adunării Constituante din 27 octombrie 1918, care a pus bazele noilor instituții românești din provincie.

Dionisie Bejan, autoritatea morală a Consiliului Național

Preot și lider respectat al comunității românești, Dionisie Bejan a fost ales președinte al Consiliului Național Român constituit pe 27 octombrie 1918.

Prezența sa în fruntea acestui for a garantat echilibrul între diversele curente politice și a dat mișcării unioniste girul moral al Bisericii din Bucovina.

Generalul Iacob Zadik, militarul care a adus ordinea și siguranța

Partea politică a unirii a avut nevoie de un scut militar ferm, iar acesta a venit prin generalul Iacob Zadik, comandantul Diviziei 8 Infanterie a Armatei Române.

După intrarea trupelor sale în Bucovina, pe 6 noiembrie, și în Cernăuți, pe 11 noiembrie, disciplina exemplară a militarilor și proclamațiile adresate tuturor locuitorilor au creat climatul pașnic necesar desfășurării Congresului din 28 noiembrie.

Oamenii din linia a doua și sprijinul comunităților minoritare

Succesul unirii s-a sprijinit pe zeci de alți lideri locali și oameni de acțiune. Vasile Bodnărescu a dus la bun sfârșit misiunea diplomatică la Iași pentru chemarea Armatei Române, iar fruntași precum Nicu Flondor, Radu Sbiera, Dorimedont Popovici și social-democratul Gheorghe Grigorovici au contribuit la organizarea provinciei și la consolidarea consensului intern.

Alături de ei, liderii minorităților care au ales România în Sala Sinodală, Alois Lebouton și Stanisław Kwiatkowski, împreună cu cei 13 delegați ai comunelor ucrainene, au confirmat legitimitatea europeană a actului de la Cernăuți.

Consfințirea Unirii, drama din 1940 și moștenirea Zilei Bucovinei

Unirea votată la Cernăuți a fost consfințită legal de Regele Ferdinand I prin Decretul-Lege nr. 3744 din 18/31 decembrie 1918. Un an mai târziu, pe 29 decembrie 1919, primul Parlament al României Mari a ratificat solemn legile unirii pentru Basarabia, Bucovina și Transilvania.

Recunoașterea internațională a venit prin Tratatul de la Saint-Germain-en-Laye, încheiat între Puterile Aliate și Austria la 10 septembrie 1919 și semnat de România în decembrie același an. Bucovina integra din nou granițele istorice ale statului român, iar în perioada interbelică provincia a cunoscut o remarcabilă dezvoltare culturală, universitară și economică.

Bucuria întregirii a fost însă curmată brutal în vara anului 1940. Ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov și a ultimatumului sovietic din iunie 1940, nordul Bucovinei, împreună cu orașul Cernăuți și Ținutul Herța, a fost rupt din trupul țării pe 28 iunie 1940. Noua frontieră a despărțit familii, sate și biserici și a lăsat o rană adâncă în memoria colectivă. Pentru o documentare aprofundată autorul recomandă a se citi și a se aduce în discuție Masacrul de la Fântâna Albă.

Din 2015, prin Legea nr. 250/2015, data de 28 noiembrie este sărbătorită oficial în România ca Ziua Bucovinei. La 108 ani de la votul din Sala Sinodală a Cernăuților, 28 noiembrie 1918 rămâne mult mai mult decât o filă de manual. Este dovada că o comunitate care nu renunță la limba, credința și demnitatea sa poate schimba cursul istoriei chiar și în cele mai tulburi vremuri.