Dacă suntem onești recunoaștem ca n-am avut cultura patriotismului, nu ne onorăm sportivii, nu ne răsplătim oamenii de valoare.

Am crescut într-o cultură în care patriotismul avea aproape întotdeauna coloană sonoră cu tropote de cai, se fluturau steaguri, se rosteau discursuri memorabile înaintea unor bătălii decisive. Românii erau curajoși, conducătorii lor erau înțelepți, dușmanii erau întotdeauna în afara granițelor. Aveam puține îndoieli și aproape nicio nuanță, iar istoria adevărată era foarte departe de asta.

Cinematografia românească din perioada comunistă a contribuit enorm la această reprezentare. Filme precum „Dacii”, „Columna”, „Mihai Viteazul” sau „Mircea” au construit o mitologie națională care răspundea inclusiv nevoilor ideologice ale regimului. Cu toate calitățile lor cinematografice, aceste producții au amestecat adevărul istoric cu ficțiunea, au idealizat conducători și au atribuit unor personaje din trecut aspirații naționale formulate mult mai târziu.

Însă pentru generații întregi de români imaginea istoriei s-a suprapus peste cea construită de Sergiu Nicolaescu, un comunist care voia să facă pe plac sistemului. Măcar apela la actorii cei mai mari ai perioadei lui.

Am învățat astfel să iubim o Românie eroică, aproape fără defecte. Am fost mai puțin pregătiți să iubim o Românie reală, imperfectă, pentru care avem și noi responsabilități.

Literatura română a avut, la rândul ei, un rol fundamental în construirea identității noastre naționale. Era firesc într-o epocă în care însăși existența statului român reprezenta un proiect politic.

Vasile Alecsandri, prin „Hora Unirii” și „Peneș Curcanul”, a transformat solidaritatea și sacrificiul în emoție colectivă. George Coșbuc, în „Decebal către popor”, a asociat demnitatea cu libertatea, iar Mihai Eminescu, în „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, a proiectat imaginea unei țări puternice și respectate.

Dar literatura română ne-a oferit și antidotul patriotismului declarativ. Numai că am fost, poate, mai puțin atenți la el.

În „Scrisoarea III”, Eminescu nu glorifică doar trecutul, ci denunță impostura, oportunismul și lipsa de integritate a politicienilor contemporani lui. Caragiale, în „O scrisoare pierdută”, surprinde mecanismul prin care interesul personal se deghizează în interes național. Nae Cațavencu își construiește discursul public din declarații patriotice, în vreme ce acțiunile sale sunt motivate de ambiția personală.

Iar Liviu Rebreanu, în „Pădurea spânzuraților”, ne propune o perspectivă mult mai complicată asupra datoriei, apartenenței naționale și conștiinței individuale. Patriotismul nu mai este aici o lozincă, ci o dramatică problemă de conștiință.

Dacă am reciti aceste opere cu atenția adultului, nu cu obligația elevului care trebuie să treacă Bacalaureatul, am descoperi că avem în cultura noastră multe instrumente pentru a recunoaște impostura politică.

În discursul politic contemporan, literatura este adesea utilizată ca accesoriu de autoritate. Se invocă Eminescu, se recită fragmente din „Doina”, se fac trimiteri aproximative la istorie, se scot din context idei formulate în secolul al XIX-lea și se folosesc pentru a justifica poziții politice ale secolului XXI.

Un vers nu este un argument economic, o poezie nu este un program de guvernare, iar o operă literară trebuie înțeleasă și prin contextul istoric în care a fost scrisă.

Există o ironie extraordinară în faptul că unii politicieni care invocă literatura națională în discursurile lor seamănă izbitor cu personajele pe care aceeași literatură le satirizează.

Și există o contradicție în a declara că iubești cultura română fără să te preocupe finanțarea bibliotecilor, accesul copiilor la educație, conservarea patrimoniului sau condițiile în care trăiesc și lucrează artiștii români.

Una dintre consecințele educației noastre sentimentale este că am ajuns să asociem patriotismul mai ales cu gesturile grandioase, cu sacrificiul suprem, cu momentele excepționale ale istoriei. În realitate, România are astăzi nevoie și de un patriotism fără spectatori, fără aplauze și fără fotografii.

Ești patriot când îți plătești corect taxele, când refuzi să dai mită, când îți faci meseria cu responsabilitate, chiar dacă nimeni nu te verifică. Când nu arunci gunoi pe stradă, când respecți un monument istoric, când ajuți un copil să aibă acces la educație.

Ești patriot când votezi informat, când ceri explicații celor pe care i-ai ales, când semnalezi un abuz, inclusiv atunci când autorul lui face parte din tabăra politică pe care o simpatizezi. Ești patriot și când recunoști că alte țări fac anumite lucruri mai bine decât noi și ai disponibilitatea de a învăța de la ele.

Nu trebuie să ne urâm vecinii pentru a ne iubi țara. Nu trebuie să ne falsificăm trecutul pentru a fi mândri de el. Și nu trebuie să confundăm atașamentul față de România cu loialitatea necondiționată față de un politician.

Patriotismul presupune inclusiv curajul de a critica ceea ce nu funcționează în propria țară.

De 1 Decembrie vom vedea, probabil, multe steaguri, vom asculta discursuri și ne vom emoționa din nou la imaginile unor mari momente din istoria noastră. Sunt gesturi firești și frumoase.

Dar adevărata măsură a patriotismului nostru va fi ceea ce vom face pe 2 decembrie. Și în toate celelalte zile ale anului, când nu ne mai cere nimeni să demonstrăm că ne iubim țara.

Cum spunea Regele Mihai, România nu este doar ceea ce ne-au lăsat strămoșii; este și ceea ce vor moșteni ceilalți de la noi.

Foto de Anca Coleasa/ Arhiva TNB/ Mihai Constantin, Mircea Rusu în spectacolul Scrisoarea, regia Horațiu Mălaele