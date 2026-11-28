În Rusia a fost lansată o miniserie care se numește Stalin. Acțiunea începe cu finalul Războiului Mondial, când Stalin controla toată Europa de Est. Atunci Armata Roșie se afla în Germania, Polonia, Țările Baltice, România, Ungaria, Cehia, Slovacia, Iugoslavia, Bulgaria.

În film apare o scenă ce seamănă izbitor de mult cu tot ce am văzut zilele acestea în China, la întâlnirea Trump, Xi și Putin. La o masă rotundă stau Churchill, Truman și Stalin. Cei trei discută aprins despre granița Uniunii Sovietice, care nu se mai termină. Truman e nemulțumit că Rusia a luat cam mult din Polonia.

„Lvovul nu a făcut niciodată parte din componența Rusiei”, zice Truman. Stalin trage din pipa sa, iar apoi îi zice lui Truman în rusă, cu accent georgian: „în schimb, Varșovia a făcut întotdeauna parte din componența Rusiei.”

După asta se ridică și pleacă, semn că a luat o decizie și nu mai contează ce crede președintele american.

Istoricii nu știu dacă această discuție a avut loc în realitate. În schimb, Putin este sigur că așa a fost. Jurnaliștii ruși de la Agenstvo scriu că scena din film a fost povestită de Putin în 2023.

Și mai e o curiozitate. Deși știm că sovieticii erau aliații britanicilor și americanilor… Deși știm că în acel moment dușmanii erau naziștii germani…

În film, rușii nu par să lupte cu naziștii. Filmul pare inspirat din zilele noastre. Cum credeți, cine e dușmanul?

Să-l lăsăm pe Stalin din film să ne spună. Într-o scenă, Stalin și șeful Statului Major discută operațiunea de cucerire a Berlinului. Aici aflăm cu cine luptă sovieticii.

Stalin zice: „Trebuie arătat că Europa a fost învinsă nu doar de soldatul rus, ci și de generalii ruși. Și ei, dacă va fi nevoie, vor pune din nou Europa în genunchi.”

Așadar, Europa. Uniunea Sovietică lupta cu Europa.

Dacă o să vedeți filmul, s-ar putea să nu-l recunoașteți pe Stalin. Nu pentru că nu seamănă fizic. Pur și simplu este alt personaj istoric.

Efectiv pare un om bun!

De ce este important asta? Păi, o să vă dau niște informații pe care istoricii le știu despre Stalin.

Iosif Djugașvili s-a născut pe 21 decembrie 1879 în orașul georgian Gori. Tatăl său era cizmar. Bea mult și îl usca în bătăi. Micuțul Stalin a avut noroc, iar bătăile s-au încheiat când avea 11 ani. Tatăl său a murit într-o încăierare.

Mama sa, Ekaterina, a preluat această sarcină și îl bătea destul de des.

Stalin a avut și unele probleme fizice de mic. Mai multe degete de la picioare erau lipite. Avea fața ciupită de vărsat. La șase ani a fost lovit de o trăsură. De atunci nu a mai putut întinde mâna stângă.

De asta îl vedeți mereu cu mâna strâns lipită de corp în toate pozele.

După bătăile de acasă, a urmat seminarul teologic. Aici a fost bătut și mai dur.

Cruzimea pe care a căpătat-o s-a manifestat apoi în proporții catastrofale.

Mai întâi s-a luptat în partid pentru putere. După ce Lenin s-a retras, i-a eliminat rând pe rând pe Troțki, Zinoviev și Kamenev.

Apoi a început colectivizarea forțată. Țăranii care nu acceptau erau trimiși în Gulag. 2-3 milioane de oameni au ajuns în lagăre de muncă forțată pentru că nu au vrut în colhoz.

Apoi a început să înfometeze populațiile din Ucraina, Belarus, Kazahstan, Republica Moldova. Au murit vreo 10 milioane de oameni de foame.

Pe vremea lui Stalin a apărut termenul „dușman al poporului”. Acum în Rusia există „agent străin”.

Dușmanii poporului erau pur și simplu împușcați. Asociația Memorial a încercat să-i reabiliteze post-mortem, dar nu a reușit. Ironia sorții, Memorial a fost declarat „agent străin”.

Totuși, Asociația a reușit să calculeze că până la război au fost împușcați 50 de mii de „dușmani ai poporului”.

Dar a venit războiul, iar asta l-a șocat pe Stalin. El credea că e prieten cu Hitler.

În fine, la început de război, Stalin a avut o idee. Ce ar fi să pârjolească pământul în fața invadatorilor și să se retragă? Doar că această tactică a dus la moartea a 4 milioane de militari. A mai avut niște decizii catastrofale, dar până la urmă cea mai inspirată a fost să lase războiul în mâna ofițerilor.

După Războiul Mondial a revenit la vechea ocupație. În Uniunea Sovietică au fost arestați vreo 4 milioane de oameni. Aproape un milion au fost împușcați. Cei mai mici aveau 12 ani.

În total, prin Gulaguri au trecut 20 de milioane de oameni. Perioada celor mai multe epurări s-a numit Marea Teroare.

În ultimii ani ai vieții, Stalin nu mai dormea în propriul pat de frica asasinatelor.

Deci, asta spun istoricii ruși despre Stalin. Dar ce spune serialul? Stați să vedeți.

Stalin este prezentat nefericit și îngrijindu-se de popor. Există o scenă cum Stalin intră în casa unei femei amărâte și o îmbrățișează.

Spune în film că de dragul poporului „este nevoit uneori să-i elimine pe oameni, dar fără răutate, din necesitate”.

Stalin din film spune că a vrut să-i dea putere poporului, dar nu a reușit, s-au opus politrucii.

La un moment dat, în film apare explicația supărării lui Stalin pe medici. Nu știu câți cunoașteți, dar în perioada lui Stalin au fost uciși ori trimiși în Gulag foarte mulți medici. Stalin ar fi fost supărat pe medicul său personal, care i-a spus că e obosit și trebuie să se odihnească.

De ce s-a temut, de aia nu a scăpat. Stalin a murit din cauza unei hemoragii cerebrale. Medicii nu au venit în timp util.

Filmul ne vorbește însă despre faptul că Djugașvili era un „liberal”.

Stalin spune în film:

„Vreau să fac bine, dar sunt împiedicat în permanență. Mă împiedică imperialiștii, mă împiedică membrii Biroului Politic, mă împiedică familia mea.”

În film, Stalin dădea vina pe alții și pentru milioanele de morți din timpul Marii Terori:

„Hrușciov a prezentat primul spre pedeapsa capitală o listă de 8.000 de oameni. L-am oprit cât am putut, dar victime au fost multe.”

Stalin apare nu atât ca un Conducător al popoarelor, cât ca un Conducător popular, spune critica rusă.

„Regizorul a filmat o Evanghelie despre conducător. Iar femeia din film care apare cu gălețile este însăși Rusia”, se întrec în laude criticii ruși.