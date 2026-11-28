Unde sunt banii românilor? PSD și PNL se războiesc pe răspunsul la această întrebare. PSD reclamă că Ilie Bolojan a lăsat o gaură la buget de 50 de miliarde de lei. Ministrul Finanțelor susține că, dimpotrivă, situația bugetară e mult mai bună față de cea moștenită de la fostul premier PSD, Marcel Ciolacu. Sorin Grindeanu reclamă că Ilie Bolojan a ascuns datorii și plăți neefectuate ca să dea bine la deficit. Dan Motreanu îi arată cinci găuri negre unde s-au scurs banii de care vorbește Grindeanu.

Alexandru Nazare a explicat unde sunt banii de la buget

Vineri după-amiaza, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a ținut o conferință de presă anunțată în pripă, în care a prezentat situația bugetară a țării. Ieșirea la rampă a ministrului se impunea, date fiind insistențele partenerilor săi de guvernare, social-democrații, de a prezenta datele financiare, după guvernarea Ilie Bolojan. În mandatul fostului premier, tot Nazare fusese ministru de Finanțe.

„Am redus deficitul, iar execuția bugetară arată un deficit cu 27 de miliarde mai mic decât anul trecut.

Toate cele trei agenții de rating ne-au confirmat calificativul recomandat investițiilor. Jumătate din drum a fost parcurs, am protejat fondurile și am evitat o corecție dureroasă pentru oameni.

Inflația a coborât de la vârful de 10,9 la 6,8 în octombrie, în ciuda faptului că este prognozată să fluctueze. Scăderea salariului real s-a temperat”, a anunțat Alexandru Nazare, în conferința de presă în care a prezentat un raport privind starea finanțelor țării.

Alexandru Nazare a mai spus că, în ciuda datoriei ce a depășit 60%, se fac eforturi pentru o majorare a pensiilor și salariilor. A negat că ar exista tensiuni între el, premier și conducerea PSD.

Sorin Grindeanu insistă că există o gaură enormă la buget lăsată de Ilie Bolojan

După conferința ministrului, Sorin Grindeanu a postat pe Facebook și i-a reproșat lui Ilie Bolojan o gaură imensă la buget.

„Actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei. Nu o mai spune doar PSD, ci scrie negru pe alb în raportul prezentat astăzi de ministrul Finanțelor”, a spus Grindeanu în postare.

Grindeanu i-a reproșat lui Bolojan că a ascuns și a amânat plăți de zeci de miliarde și că nu a achitat lucrările făcute de primari în comunitățile locale.

„Am auzit luni de zile că deficitul scade și că lucrurile sunt sub control. Da, după zece luni deficitul e la 3,92% din PIB, față de 5,64% anul trecut. Doar că în spatele acestei cifre au rămas plăți neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB. Este un preț uriaș care a sufocat economia!

Am vorbit zilele trecute, la Suceava, cu mulți primari care au avut proiecte de investiții executate de firme locale. Antreprenorii au terminat lucrarea, au predat-o, iar banii nu au venit. Între timp, ei trebuie să le dea angajaților salariile la timp.

La fel pățesc patronii care au plătit din banii firmei concediile medicale ale salariaților și așteaptă de luni de zile să-i primească înapoi de la stat. Furnizorii de energie mai au de încasat 3,5 miliarde. Iar peste toate astea vine riscul din dosarul Pfizer, încă în apel, de peste 3 miliarde.”

Dan Motreanu îi indică lui Sorin Grindeanu cinci găuri negre unde s-au dus banii de la buget

Imediat, liberalii s-au mobilizat și i-au dat replica lui Sorin Grindeanu.

„Sorin Grindeanu a descoperit nota de plată a propriei guvernări și este revoltat că trebuie să o achite!

Cât tupeu trebuie să ai, după ce ai făcut parte din guvernarea Ciolacu care a dus România la cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Sorin Grindeanu vorbește astăzi despre obligații de plată fără acoperire bugetară, tocmai Sorin Grindeanu, cel care, în calitate de ministru al Transporturilor, se lăuda public că a ajuns la un grad de supracontractare de 300%!

Cine trebuia să plătească aceste contracte, domnule Grindeanu? Nu știați, atunci când le-ați semnat, că lucrările executate vor trebui și plătite?”, i-a transmis șefului PSD, tot pe Facebook, prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu.

Acesta spune că banii românilor nu sunt la Ilie Bolojan, ci în altă parte.

„Unde sunt banii românilor, domnule Grindeanu?

În dobânzile uriașe generate de împrumuturile statului – 60 de miliarde pentru dobânzile din anii anteriori.

În găurile negre ale companiilor de stat, protejate politic ani la rând.

În risipa din administrația publică.

În facilitățile acordate unor companii de stat care nu performează.

În miliardele de lei pe care statul nu reușește să le colecteze, inclusiv din cauza protecției politice asigurate de PSD.”

Dincolo de disputa politică pe gaura de la buget, o întrebare presantă rămâne pentru milioane de români. Va avea Guvernul Niculescu bani pentru indexarea pensiilor și salariilor, în contextul datoriei publice ce a depășit 60%? Răspunsul ar trebui să vină curând. Guvernanții s-au angajat să prezinte în decembrie proiectul de buget pentru 2027.