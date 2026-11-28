Accesibilitate, nu aspect de spital

„O baie potrivită pentru seniori nu trebuie neapărat să arate ca un spațiu medical”, precizează casa-gradina.ro. Contează mai degrabă ca obiectele să poată fi folosite fără efort, deplasarea să se facă fără înghesuială și obstacolele să fie reduse la minimum.

Loc suficient pentru deplasare

Primul aspect de avut în vedere este spațiul liber. Pentru cineva care merge cu dificultate sau se sprijină într-un cadru de mers, o încăpere înghesuită devine nu doar incomodă, ci și periculoasă.

De aceea, între obiectele sanitare trebuie păstrată o distanță suficientă, iar piesele de mobilier nu ar trebui să stea în calea celui care se deplasează.

O organizare atentă îi permite și unei alte persoane să intervină cu ajutor la nevoie. Adaptarea e posibilă inclusiv într-o baie de dimensiuni reduse, cu condiția ca fiecare element să fie poziționat cu grijă.

Pardoseala la același nivel, fără denivelări

Pragurile se numără printre obstacolele cărora li se acordă cel mai rar atenție într-o baie. Pentru un vârstnic, chiar și unul de mici dimensiuni poate duce la împiedicare.

Varianta ideală presupune o ușă și o zonă de duș lipsite de prag. La duș, recomandarea este ca accesul să se facă direct din pardoseală, fără vreo diferență de nivel.

De această soluție beneficiază, pe lângă seniori, și cei care se deplasează cu un cadru de mers sau în scaun rulant.

Suprafețe care nu alunecă

Apa și umezeala pot face ca podeaua băii să devină alunecoasă, motiv pentru care alegerea finisajului contează mult.

Se recomandă materialele antiderapante, mai ales în zona dușului și lângă cadă.

Covorașele mobile ar fi bine evitate, cu excepția celor fixate solid și prevăzute cu o bază antiderapantă. O pardoseală sigură poate diminua considerabil pericolul alunecărilor.

Puncte de sprijin solide

Montarea barelor de sprijin se află printre intervențiile cu cea mai mare utilitate într-o baie pentru vârstnici. Acestea oferă stabilitate la deplasare și ajută persoana să se așeze pe toaletă și să se ridice, dar și să intre în duș și să iasă din el.

Esențial, potrivit sursei citate, este ca barele să fie ancorate solid și să reziste la greutatea unui om, prinderea într-un material decorativ de pe perete nefiind suficientă.

În zona dușului, combinația de bare orizontale și verticale îi oferă utilizatorului mai multe variante de a se sprijini.

Dușul walk-in, în locul căzii

Folosirea unei căzi clasice îi poate pune în dificultate pe vârstnici, pentru că trebuie să își ridice piciorul peste margine.

Mult mai simplu de utilizat este un duș în care se pășește direct de pe pardoseală. Pentru cei care nu pot sta mult timp în picioare se poate instala un scaun de duș, fix, rabatabil sau mobil, ales după spațiul disponibil și nevoile persoanei.

Un asemenea duș aduce un plus de confort și poate fi folosit fără dificultate și de restul familiei.

Înălțimea potrivită pentru toaletă

Atenție specială merită și toaleta. Așezarea și ridicarea devin mai ușoare cu ajutorul barelor de sprijin, iar înălțimea vasului trebuie stabilită în funcție de cel care îl folosește.

„Nu există o înălțime perfectă pentru toată lumea”, arată sursa citată, însă unii găsesc mai comodă o toaletă puțin mai înaltă.

Când baia trebuie să răspundă unor nevoi diferite, modelele reglabile pe înălțime pot fi o alegere bună. O altă variantă este toaleta cu funcție de spălare, care asigură o igienă ridicată și e mai ușor de utilizat de persoanele cu mobilitate redusă.

O chiuvetă la care se ajunge ușor

Chiuveta nu ar trebui fixată la o înălțime prea mare, iar în jurul ei e nevoie de spațiu pentru o utilizare comodă.

În cazul celor care se deplasează în scaun rulant, contează ca sub chiuvetă să nu existe dulapuri sau alte elemente care să împiedice apropierea. Și robinetul trebuie să poată fi acționat fără greutate.

Pentru cei care își mișcă greu mâinile, modelele cu o singură manetă sau cu pornire automată solicită mai puțin efort.

Iluminatul, un factor de siguranță subestimat

„O baie bine iluminată este o baie mai sigură”, notează sursa citată. Cu vârsta, vederea se poate modifica, iar zonele umbrite sau întunecate fac obstacolele mai greu de văzut.

Recomandarea este o lumină destul de puternică, fără diferențe accentuate între zonele luminate și cele întunecate, precum și întrerupătoare ușor de găsit și de acționat.

Un rol îl are și felul în care obiectele se disting unele de altele, de exemplu, o toaletă sau o chiuvetă care iese clar în evidență față de perete și pardoseală se observă mai ușor.

Obiectele de zi cu zi, la îndemână

Prosoapele, produsele de igienă, robinetele, întrerupătoarele și prizele ar trebui poziționate astfel încât să poată fi folosite fără ca persoana să se întindă sau să facă mișcări dificile.

Rafturile foarte înalte sau foarte joase nu sunt potrivite pentru lucrurile utilizate zilnic. Baia devine mai ușor de folosit pe măsură ce scade numărul mișcărilor incomode pe care trebuie să le facă seniorul.

Ușa care se deschide spre exterior

Pentru o persoană cu mobilitate redusă, este de preferat, în măsura posibilului, ca ușa băii să se deschidă în afară. Astfel, dacă cineva cade, ceilalți pot intra mai ușor în încăpere, fără ca ușa să fie blocată de persoana căzută.

Ușa trebuie, totodată, să se deschidă fără efort și să aibă suficient loc de deplasare atât în față, cât și în spate.

Design modern, fără compromisuri la siguranță

Potrivit sursei citate, adaptarea pentru vârstnici nu înseamnă să renunți la o încăpere plăcută.

„O baie pentru seniori nu trebuie să fie rece, impersonală sau să semene cu un spațiu medical. Barele de sprijin, dușul fără prag, pardoseala sigură și mobilierul bine ales pot fi integrate într-un design modern și elegant”, conchide sursa citată.