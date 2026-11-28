Războiul voucherelor de vacanță cu ONG-urile continuă. Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, este hotărât să majoreze suma pentru voucherele de vacanță acordate de stat la 1.000 de lei. În prezent, voucherele de vacanță sunt în valoare de 800 de lei, pentru persoanele care au salariul net până la 6.000 de lei.

O altă modificare pe care o vrea ministrul Economiei este să introducă vouchere și la privat. Ambele măsuri ar urma să fie aplicate în urma unor ordonanțe de urgență. Ministrul susține că, la stat, voucherele trebuie cuprinse în bugetul de stat.

Daniel Zamfir: Să rămână la latitudinea companiilor dacă doresc să doneze și la ONG-uri și să dea și vouchere de vacanță

Daniel Zamfir a fost întrebat la Digi24 despre disputa privind modificarea legii. Astfel, potrivit unei propuneri legislative, firmele private ar trebui să aleagă dacă folosesc suma dedusă din impozitul pe profit pe vouchere de vacanță sau ONG-uri. Daniel Zamfir a spus că lucrurile trebuie să rămână la latitudinea companiilor.

„Astăzi, companiile care doresc să-și diminueze impozitul pe profit, există acel procent de 20%, sumă pe care o pot aloca ONG-urilor și voucherului de vacanță.

Eu îmi doresc să rămână la latitudinea companiilor private dacă doresc să doneze și la ONG-uri, la biserici, dar și să acorde vouchere de vacanță angajaților. Cred că este un lucru extrem de corect.

Ce m-a surprins însă, și poate nu știu dacă nu ar fi de plâns, ar fi de râs. Am constatat că în Consiliul Economic și Social a existat un ONG care s-a opus ca companiile să acorde vouchere de vacanță angajaților. Acel ONG se numește Sexul VS. Barza”

„Ministrul Finanțelor a tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine”

Ministrul Daniel Zamfir a anunțat, în aceeași emisiune, că va profita de tăcerea ministrului Finanțelor pe această temă pentru a merge până la capăt cu măsurile.

„A tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine. Nu mă las până nu punem vouchere de vacanță. Nu am afaceri în turism. Nu am vreun considerent pentru care să îmi doresc vouchere de vacanță, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că voucherul de vacanță acordat oamenilor ca să-și cheltuiască banii în România, să nu mai plece să-i cheltuiască prin Bulgaria și prin alte țări, este un stimul pentru economia românească”, a insistat Zamfir.

Agențiile de turism salută măsura introducerii voucherelor de vacanță la privat și spun că nu e un război cu ONG-urile

ANAT a anunțat că susține acordarea voucherelor de vacanță și de către firmele private, nu doar de către stat.

”Nu ne dorim eliminarea unui beneficiu de care se bucură o categorie de angajați doar pentru că ceilalți nu îl primesc. Ne dorim ca acest beneficiu să fie accesibil cât mai multor salariați, indiferent dacă lucrează la stat sau în mediul privat. Până la urmă, vorbim despre vouchere de vacanță sau, altfel spus, vouchere de odihnă și recuperare a capacității de muncă. Aceasta ar trebui să fie, în opinia noastră, perspectiva din care privim acest instrument.

Odihna nu este un privilegiu, iar nevoia de recuperare fizică și psihică nu depinde de forma de proprietate a angajatorului. Un salariat dintr-o companie privată are aceeași nevoie de refacere a capacității de muncă precum unul dintr-o instituție publică. Amândoi contribuie la funcționarea economiei, amândoi plătesc taxe și impozite și amândoi ar trebui să poată beneficia de măsuri care le susțin sănătatea și bunăstarea”, declară Cristian Bărhălescu, președintele ANAT, potrivit unui comunicat al instituției.

Asociația spune că nu dorește să intre în război cu ONG-urile, dar subliniază beneficiile voucherelor de vacanță.

„Sunt evidente, dar nu acestea reprezintă singura rațiune pentru care susținem extinderea voucherelor. Beneficiarul direct este salariatul. Faptul că sumele cheltuite susțin ulterior activitatea economică din România, locurile de muncă și veniturile bugetare reprezintă un efect suplimentar.

Problema reală a acordării voucherelor în mediul privat este costul suportat de angajator. Chiar și în condițiile facilităților fiscale existente, acestea reprezintă o cheltuială suplimentară, pe care multe companii nu și-o permit sau nu sunt dispuse să o asume.”

Ce spun ONG-urile despre voucherele de vacanță care ar urma să le diminueze veniturile

Confederația Patronală Concordia, relevantă la nivel național, a contestat propunerea legislativă discutată zilele acestea în Parlament.

„Practic, statul ar plăti vacanța din banii destinați organizațiilor non-guvernamentale. Nu există însă niciun calcul privind costul pentru buget și nicio estimare a impactului măsurii.

Pentru multe companii, sponsorizarea este principalul instrument prin care sunt susținute proiecte de sănătate, educație sau sprijin pentru copii și familii ori comunități aflate în dificultate. Companiile fac acest lucru pentru că statul nu are buget să le susțină”, spun reprezentanții unora dintre cele mai importante companii din România, într-un comunicat.

Și ONG-urile s-au revoltat. Peste 1.218 organizații nonguvernamentale au cerut, într-o scrisoare, retragerea inițiative legislative care prevede că din suma dedusa de firme din impozitul pe profit o parte să meargă la vouchere de vacanță.

„Includerea voucherelor de vacanță în regimul fiscal al sponsorizării creează o confuzie juridică și fiscală între două mecanisme cu scopuri fundamental diferite. Sponsorizarea, reglementată prin Legea nr. 32/1994, urmărește susținerea unor activități de interes public. Voucherele de vacanță sunt beneficii extrasalariale destinate consumului de servicii turistice furnizate de operatori economici.”

Scrisoare deschisă a început cu 1.100 de semnături, dar ele s-au înmulțit în fiecare zi.